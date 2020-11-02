Главные новости недели с 26 октября по 1 ноября по версии ТВ2

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«Ковид, не ковид, все в одном коридоре»: в поликлинике МСЧ № 2 очередь перевалила за 200 человек

В поликлинике МСЧ № 2 принимает один терапевт. Очередь перевалила за 200 человек. В коридоре: люди с симптомами простуды, кто-то не чувствует запаха и, возможно, является разносчиком коронавируса, есть уже переболевшие ковидом и обратившиеся в поликлинику по другим вопросам. Многие находятся в поликлинике с восьми утра. И стоят до самого вечера.

Деев: к ИВЛ подключены 49 жителей Томской области, заболевших коронавирусом

Замгубернатора Иван Деев на заседании госдумы озвучил ситуацию по коронавирусу в Томской области. Так, 113 жителей Томской области, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации. 49 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В целом кислородную поддержку получают больше 700 человек. Госпитализированы 1044 человек.

Томская область переместилась на второе место в тройке «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19 в Сибири

Томская область по итогам октября переместилась с 3-го на 2-е место в тройке «антилидеров» СФО с наибольшим процентным приростом выявленных случаев инфицирования COVID-19.

Томская область переместилась на второе место в тройке «антилидеров» по приросту заболевших COVID-19 в Сибири Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) рассмотрел динамику изменений числа выявленных случаев COVID-19 в регионах СФО с 1 по 31 октября.

«Так, в Томской области за октябрь количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось на 65 % (более чем вдвое от показателей сентября), или на 4881 человека. Общий прирост новых случаев заболевания в регионе в истекшем месяце все еще заметно выше, чем в общем по СФО (40 %) и России (38 %). Томская область в октябре преодолела порог в 12 000 выявленных случаев COVID-19», — говорится в сообщении центра.

Сергей Аушев больше не работает в департаменте дорожной деятельности и благоустройства мэрии

Сергей Аушев больше не работает в департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска. Об этом ТВ2 сообщили в приемной департамента. При этом никаких официальных сообщений о причинах увольнения начальника департамента от мэрии нигде нет. С сайта администрации Томска просто удалена вся информация о нем, и значится, что обязанности главы департамента исполняет Владислав Усов.

Мемориальная доска вернулась на здание бывшего Польского детского дома в Томске

В Томске на здании дома по адресу ул. Розы Люксембург, 48а вновь появилась мемориальная доска: «В 1942-1944 годах здесь размещался Польский детский дом для детей спецпереселенцев из Польши, депортированных в Сибирь во время Второй Мировой войны». Памятный знак установили члены Томского общества «Мемориал» и представители национально-культурной автономии «Томская Полония».

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«Простите, нет». Истории людей, которые не могут попасть к родным в Северск из-за пандемии

"Муж ходил к начальнику режимно-секретного отдела, говорил с ним, но получил отказ. Ему начальник сказал: «Я не могу, так сказано в документе. Простите, нет». Мы объясняли ситуацию, что мне вот-вот рожать, жить будет негде, что у ребенка должна быть семья, что мне уже делался пропуск и его надо только продлить. Ни в какую". Анастасия Пестеренко так и не попала к мужу в Северск, родила в Томске. Повезло, что за неделю до родов вдруг получила квартиру как сирота.

Этой весной закрытый город Северск стал еще более закрытым — из-за пандемии ужесточился пропускной режим, а попасть в город тем, кто не прописан постоянно, стало почти невозможно. Жены, мужья, родители, дети и другие близкие остались по ту сторону КПП. Истории людей, которые вынуждены были разлучиться с родными вне Северска.

«С ошибкой в паспорте, без работы и с грыжей»

В сентябре этого года в Томске 46-летний Алексей Свирин освободился из Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-1). Он провел там пять лет за кражу и заработал грыжу. На свободе Алексея никто не ждал. Жена развелась с ним, когда он попал в колонию, родственников нет. По освобождению из ЛИУ-1 ему выделили единовременную выплату в 850 рублей и отдали паспорт с ошибкой. Устроиться на работу или встать на учет по безработице Алексей не может — нет прописки. Куда идти за помощью, чтобы снова не оказаться в тюрьме?

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