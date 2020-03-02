Главные новости недели с 24 февраля по 1 марта по версии ТВ2

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По итогам публичных слушаний победила ТДСК

«А ваших детей еще не посадили?»: в Томске прошел пикет памяти Бориса Немцова и против политических репрессий

Фото: Лев Мучник

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова в центре Томска напротив здания магазина «Тысяча мелочей» прошел пикет против политических репрессий и узурпации власти. Это редкий случай за последние годы, когда городские и областные власти согласовали проведение политической акции не на окраине, а в самом центре города.



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«2ГИС» и специальная карта: где онлайн увидеть движение томских маршруток

Приложение «2ГИС» в тестовом режиме начало онлайн показывать работу маршруток Томска. Отслеживать движение городского транспорта можно с телефона. Чтобы увидеть на карте автобусы, нужно выбрать остановку. Тогда система покажет общественный транспорт, который следует по маршруту, и и место, где тот или иной автобус находится.

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Томичка получила срок за то, что выбросила котят из окна квартиры

Томский областной суд рассмотрел дело жительницы поселка Копылово, обвиненной в жестоком обращении с животными.

В ходе заседания стало известно, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и разозлившись на поведение котят, принадлежавших родственнице сожителя, выбросила из окна квартиры на улицу двух котят. В итоге один котенок ударился о металлическую трубу, а другой ударился об асфальт и умер.

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Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин поддержал идею о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Этот день — среда — будет оплачиваемым выходным. Выбор даты обусловлен тем, что 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 числа начинается священный для мусульман месяц Рамадан, пояснил глава рабочей группы, сенатор Андрей Клишас.

Главные истории недели

Борьба за пенсию

Шестнадцать тысяч рублей. Это средняя величина пенсии «по старости», которую получают в России. Размер зависит от рабочего стажа (количества накопленных пенсионных баллов) и отчислений в Пенсионный фонд. Но часто человек всю жизнь работал, получал весомую зарплату, а пенсия у него все равно мизерная. Рассказываем о том, как люди борются в суде за свои заработанные деньги.

Жадная полиция: томскому оперу отказали в компенсации за тяжелое увечье



Многие молодые люди идут работать в силовые структуры из-за хорошей зарплаты и социальных гарантий. Однако на деле, когда с человеком случается беда, наше государство эти самые свои гарантии выполнять не очень хочет. С томичом Иваном Ткаченко случилась именно такая история. Мы попытались разобраться, почему УМВД по Томской области отказывается платить своему сотруднику компенсацию за тяжелую травму, полученную при исполнении служебных обязанностей.