Главные новости недели с 23 по 29 ноября по версии ТВ2

Новости

На этой неделе ушли из жизни...

На этой неделе скончался заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиник СибГМУ Леонид Мурашов. Прощание с Леонидом Мурашовым состоится 30 ноября в Свято-Троицком храме (ул. Октябрьская, 43) с 12:00 до 13:00.

Ушел из жизни главный врач горбольницы №3 Андрей Кошель.

«На 55-м году жизни от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции в НИИ кардиологии скончался наш коллега, главный врач горбольницы №3, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Кошель. Несмотря на усилия врачей нескольких медицинских организаций региона, Андрея Петровича спасти не удалось», — сообщается в телеграм-канале облздрава.

Умер генеральный директор Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Воробьев. Ранее Виктора Воробьева госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии.

В Томске на 82-м году жизни скончался художественный руководитель, дирижер хоровой капеллы ТГУ, профессор и заслуженный деятель искусств России Виталий Сотников.

«Дело шито белыми нитками»: адвокаты прокомментировали обвинение, предъявленное Ивану Кляйну

Адвокаты Ивана Кляйна (временно отстраненного от должности и заключенного под стражу на два месяца) считают уголовное дело сфабрикованным, и еще раз подчеркнули, что Иван Кляйн невиновен и всегда действовал в интересах жителей города.



Подробнее тут.

На жену мэра Галину Кляйн завели уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» за оказание сопротивления сотрудникам ФСБ.

По нашей информации, Галину Кляйн, гендиректора предприятия «Томское пиво», обвиняют в том, что она препятствовала проникновению в квартиру людей, позже оказавшихся сотрудниками спецслужб. Они пришли с обыском, но, по версии наших источников, без опознавательных знаков и не показав удостоверения. При этом сама Галина пожаловалась на многочисленные кровоподтеки, которые получила во время обыска.

На этой неделе Иван Кляйн написал из следственного изолятора письмо семье. В письме Иван Кляйн сообщает, что потихоньку привыкает к новой обстановке, но отмечает, что «к такому привыкнуть невозможно». Также сообщает, что лекарства с 23 ноября ему стали давать регулярно, а не так, как в прошлую неделю. Градоначальник надеется, что все будет хорошо, если и дальше его люди будут поддерживать, как сейчас, и просит дочерей беречь маму, Галину Кляйн, от сплетен и просмотра сюжетов о нем по центральному телевидению.

Режим ограничений в Томской области продлили до следующего года

Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 31 января. Кроме того, на время новогодних праздников в регионе будут действовать новые запреты. При этом обязательный масочный режим в России продлили до 1 января 2022 года.До января 2022 года будут действовать и другие введенные ранее противоэпидемические правила: соблюдение социальной дистанции, самоизоляция контактных лиц.

Подробнее тут

За весь период в Томской области установлены 18 250 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 13 197, умерших 165.

На 29 ноября коэффициент распространения инфекции равен 1, свободных коек — 31,6 %.​

Автобус с пассажирами перевернулся в Томске

Маршрутный автобус перевернулся на перекрестке Нахимова — Елизаровых, пострадали две женщины. По данным регионального УМВД, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Убедительная просьба к свидетелям и очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия позвонить по телефонам: 66-44-22, 66-44-24.



Подробнее тут.

Артему, у которого умерла мама от рака, нужна семья

Замечательному мальчишке Артему в сентябре исполнилось два года. Он потерял маму, которая умерла в результате онкозаболевания. Теперь мальчику нужна новая семья.

История Артема здесь.

Истории недели по версии ТВ2

Истребление мэров

Вы еще хотите стать градоначальником в России? Тогда мы идем к вам!

История с арестом мэра Томска Ивана Кляйна сама по себе вызывает вопросы, но особо интересной она становится, если поместить ее в общий контекст картины под условным названием «Российские мэры и Уголовный кодекс». Мы проанализировали все (ну, или почти все) случаи уголовного преследования мэров российских городов за последние 15 лет, и картина получилась любопытная... и безрадостная.

Подробнее читатете по ссылке.

Что делать, когда муж увез ребенка?​ Как делят детей в России: продолжение

35-летняя Ульяна Сырова со слезами на глазах бросает в ящик для писем приставов в Томске на улице Вавилова, 14 исполнительный лист из суда. В нем — определение суда, по которому ее пятилетняя дочь должна жить с матерью. Бывший муж Ульяны — бывший сотрудник отдела по противодействию экстремизму в Томске (по информации из полиции, его уволили два месяца назад) — забрал дочь Катю (имя изменено) и не позволяет с ней видеться. О жизни девочки Ульяна узнает из писем опеки.

Фото: Юлия Фаллер

«Счастье любит тишину». Хэппи-энд в истории слабовидящей томички Анастасии Суяровой