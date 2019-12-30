Главные новости недели с 23 по 29 декабря по версии ТВ2

Новости

Губернатор поручил вернуть томичам «Птичку»

Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру и мэру Томска Ивану Кляйну сохранить производство конфет «Томская птичка».

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United Tomsk Universities: студенты и сотрудники вузов о «Большом университете»

Проекту «Большой университет» дан старт. Однако пока конкретики мало. Известно, что создается эта структура для продвижения Томска в мировых и научных рейтингах. Предполагается, что юридически все вузы и научные институты сохранят свою автономность.

Обсуждение будущего проекта состоялось в медиацентре «РИА Томск». Его участники — студенты, сотрудники вузов – говорили о возможном позиционировании «Большого университета». Один из первых вопросов: что именно будет представляться на различных конференциях, симпозиумах — отдельные вузы в структуре или томский «Большой университет»? Правда, что такое «Большой университет», пока толком никто не понимает.

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Очередная партия подержанных трамваев из Москвы прибыла в Томск

Фото: мэрия Томска

В Томск доставили еще пять трамваев, переданных администрации города «Мосгортрансом», сообщает пресс-служба мэрии. На линию они выйдут после Нового года.



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Путин назначил новым прокурором Томской области Александра Семенова

Президент Владимир Путин назначил Александра Семенова новым прокурором Томской области.



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«Раздают снюс под видом конфет»: новая рассылка в WhatsApp

Сообщения о том, что Деды Морозы раздают снюс под видом конфет, стали распространяться в WhatsApp. Пришла такая информация и томским родителям.



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Почему Сергей Жвачкин до сих пор не выполнил поручение президента по памятникам культуры

На итоговом заседании Градостроительного совета при губернаторе Томской области (который традиционно Сергей Жвачкин пропустил) председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия региона Елена Перетягина рассказала, что отредактированный проект границ исторического поселения Томска вновь направлен в Министерство культуры с сопроводительным письмом от администрации Томской области. Назван новый срок утверждения границ — 15 января 2020 года. Таким образом, поручение президента РФ Владимира Путина «обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации города Томска как исторического поселения федерального значения» в срок до 31 мая 2019 года до сих пор не выполнено.



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Городские маршруты объединят с пригородными с января: что изменится

Часть маршрутов перешли в подчинение областной администрации. Теперь они будут заезжать в пригороды Томска. Изменения коснутся автобусов №№ 2, 3, 10, 16, 24, 31 и 32.



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Главные истории недели по версии ТВ2

«Он задрал мне юбку, я кричала»

«Аня, да ты радуйся, что мужики тобой интересуются», — говорит одна из женщин, когда выясняет причину внеочередного собрания. Анна — студентка педагогического вуза — вздрагивает. В десятиэтажке на улице Новосибирской девушка живет уже пятый год, переехала в квартиру бабушки, когда поступила в университет. Но последние несколько дней девушке из-за такого интереса страшно заходить в подъезд одной. Все началось 1 апреля. Аня, как обычно, возвращалась домой с работы, вызвала лифт.