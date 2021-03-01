Главные новости недели с 21 по 28 февраля по версии ТВ2
Подводим итоги последней недели зимы. Вот какие события показались нам наиболее значимыми и интересными.
Отставка Юсубова
Эльман Юсубов с 1 марта уходит с поста главы избирательной комиссии Томской области. Разговоры о возможности его отставки появились еще в середине месяца. 26 февраля стало известно, что губернатор подписал соответствующее распоряжение.
— Фактически мне никто не объяснил, почему я должен это заявление писать. Сказали – ты уже давно работаешь, нужна смена. Я говорю: раз нужна смена – давайте сменимся.
—А кто вам это сказал?
— Инициатором всего является заместитель губернатора по внутренней политике.
— Сергей Ильиных?
— Да. И я после этого понял, что действительно я давно работаю, надо подумать о том, что наука превыше всего. Полностью ухожу в научно-педагогическую деятельность. Я написал заявление. А почему я написал заявление, пусть на этот вопрос Ильиных отвечает.
Отставка Юсубова вызвала бурную реакцию в сетях. Приводим некоторые комментарии.
Депутат городской думы Томска Ксения Фадеева:
«Сергей Евгеньевич Ильиных, похоже, не простил Юсубову того, что сделали томичи с его любимой партией «Единая Россия» прошлой осенью. Ну что же, видимо, областная власть понимает свои печальные перспективы на выборы 2021 (что в ЗГДТО, что в ГД) и решила поставить какого-то более сговорчивого и менее принципиального человека на должность председателя комиссии».
Депутат облдумы Галина Немцева:
«Новость об отставке Эльмана Сулеймановича стала полной неожиданностью, ведь избран председателем он был на пять лет, скандалов не было, ничего, как говорится, не предвещало...»
Депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко:
«Сам Эльман Сулейманович назвал инициаторов такого решения, не вижу необходимости повторяться. Могу лишь сказать, что за подконтрольного АТО Радзивила представители ЛДПР в облизбиркоме не проголосуют никогда».
Добавим, что представители партии ЛДПР в Томске провели одиночные пикеты в поддержку Эльмана Юсубова. На пикет рядом со зданием областной администрации они вышли с плакатами: «Э.Юсубов последний страж избирательного процесса» и «Требуем сохранить ЧЕСТНЫЕ выборы в Томской области».
Операция Кляйна
Арестованному мэру Ивану Кляйну провели операцию в НИИ онкологии по удалению новообразования на почке и надпочечнике. По словам врачей, операция прошла успешно.
Напомним, что ранее адвокаты подавали в СК и прокуратуру жалобу на то, что мэра не отпускают на обследование и операцию. Томские медики вступились за Ивана Кляйна и даже подписали письмо с требованием срочно оказать медицинскую помощь.
Добавим, что Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. 18 января на мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
1 февраля Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносили несколько раз, из-за чего состояние Ивана Кляйна ухудшилось.
Комментарий Варламова
Популярный урбанист Илья Варламов прокомментировал заявление вице-мэра Томска Владимира Брюханцева о том, что городские власти не планируют пускать маршрутки в новых микрорайонах Зеленые Горки и Радонежский, так как улицы не соответствуют нужным нормативам.
«В хорошем городе об этом думают на этапе проектирования, — пишет Варламов. — В большинстве российских городов орудует крепкий союз жабы-застройщика и гадюки-чиновника. Перед земноводным стоит задача построить как можно больше квадратных метров за как можно меньшую себестоимость. Перед пресмыкающимся тоже стоит задача построить как можно больше квадратных метров, чтобы заслужить одобрение губернатора, который в свою очередь отчитывается перед Кремлем. Поэтому чиновник согласует жабе какое угодно говно, лишь бы на окраине города выросло побольше многоэтажек. А что там будет с жителями нового микрорайона, уже неважно. Пускай там нет деревьев, пускай в детский сад очередь на 5 лет, пускай район утопает в мусоре из-за отвратительной организации вывоза, пускай каждое утро все стоят в огромной пробке в единственной бетонной кишке, соединяющей этот эксклав с цивилизацией. Главное – квадратные метры сдать!..
...Казалось бы, всё это довольно очевидные вещи. Но мэрия Томска придумала аргумент, который даже крыть нечем. Всё, я сдаюсь...
Если коротко, спальные районы – для того, чтобы спать! Поэтому развивать их не надо. Нет, это не модный комик Антон Лапенко, а заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев, который курирует в том числе транспортное обслуживание населения».
Томский кандидат в мэры Нью-Йорка
Бывший томич Виталий Филипченко планирует избираться на пост мэра Нью-Йорка. Виталий эмигрировал в США 15 лет назад. В России он несколько раз пытался открыть свой бизнес, но сталкивался с проблемами. В США открыл фирму, которая занимается организацией переездов, а также работал добровольным помощником местной полиции.
В интервью RTVI бывший томич Виталий Филипченко рассказал, что собирается изменить в городе, если станет мэром, и почему он не поддерживает ни демократов, ни республиканцев.
Так, Виталий Филипченко планирует провести в городе аудит, выяснить, какие корпорации и почему получили разрешение на строительство, а также развить инфраструктуру и решить проблемы школьного образования. Кроме того, кандидат на пост мэра хочет помогать тем эмигрантам, которые приехали в США и постоянно работают.
«Я намерен бороться с дискриминацией по возрасту, заработной плате, полу, а также расовой на рабочем месте. Поддержу малый бизнес, изменив закон об аренде. Искореню мошенничество и расточительные расходы в городских учреждениях. Буду бороться за более справедливый город для семей с низким и средним достатком. И я не хочу отказываться от полиции, а хочу ее переобучать и демилитаризировать. Я здесь, чтобы представлять интересы иммигрантского сообщества, чтобы показать, что они имеют право голоса в политике Нью-Йорка, а не только элита. Возможно, мой английский не идеален, но моя платформа идеальна, – обращается Виталий Филипченко к потенциальным избирателям на сайте Vitaly for mayor».
Выборы мэра пройдут в Нью-Йорке 2 ноября 2021 года.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?