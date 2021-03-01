Главные новости недели с 21 по 28 февраля по версии ТВ2

— Фактически мне никто не объяснил, почему я должен это заявление писать. Сказали – ты уже давно работаешь, нужна смена. Я говорю: раз нужна смена – давайте сменимся.





—А кто вам это сказал?





— Инициатором всего является заместитель губернатора по внутренней политике.





— Сергей Ильиных?





— Да. И я после этого понял, что действительно я давно работаю, надо подумать о том, что наука превыше всего. Полностью ухожу в научно-педагогическую деятельность. Я написал заявление. А почему я написал заявление, пусть на этот вопрос Ильиных отвечает.