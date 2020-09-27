Главные новости недели с 21 по 27 сентября по версии ТВ2

Новости

Власти объявили о начале второй волны коронавируса в Томской области

Власти региона объявили о том, что в Томской области началась вторая волна коронавируса.

«Я думаю, что мы в начале второй волны. У нас было существенное снижение во второй половине июля — начале августа. Было по 30-45 случаев в сутки за счет. Потом мы вышли на учебу, появились вспышки в закрытых учреждениях. Мы все ходим на работу, это приводит к росту (заболевших – ИФ)», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» замгубернатора Ивана Деева.

Томская область находится на втором этапе снятия санитарных ограничений. При этом коэффициент распространения инфекции превышает единицу, а это соответствует первому этапу.

за последние сутки в регионе выявили 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлено 7249 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6039, умерших 84.

В департаменте лесного хозяйства Томской области проводятся обыски

В департаменте лесного хозяйства Томской области проводятся обыски, допрашивают свидетелей. Следственный комитет Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В пресс-релизе СК нет пока конкретных фамилий, но, по информации источников ТВ2, среди сотрудников, подозреваемых в превышении полномочий, и глава департамента лесного хозяйства Артем Конев.



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В Томске стартовал отопительный сезон

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в Томске вице-мэр Владимр Брюханцев подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021 с 23 сентября.



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В Томске построят крематорий. По счету он будет 28 в России

В Томске построят крематорий на кладбище в Воронино, об этом ТВ2 рассказал инвестор проекта Владимир Полбин. Стоимость проекта оценивают в 200 млн рублей.

Что думают томичи о строительстве крематория, смотрите в опросе ТВ2.

Роддом № 4 перепрофилируют под COVID-центр?

Жители Томска просят не закрывать роддом № 4 под респираторный госпиталь. Под хештегом #сохраним4роддомтомска публикуются посты в Инстаграме, выкладываются сториз. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали больше 3 тысяч человек.

По словам сотрудников, с которыми общалась редакция ТВ2, с 1 октября роддом не будет принимать рожениц — будет проведена реструктуризация роддома под респираторный госпиталь для борьбы с СOVID-19.

Глава департамента здравоохранения Сергей Дмитриев отметил, что говорить о перепрофилировании рано. Начальник облздрава уверяет, что роддом № 4 просто вошел в резервный список медицинских учреждений, в которых при необходимости могут развернуть новый респираторный госпиталь.

33 из 56: в Томской области затягиваются сроки благоустройства по нацпроекту

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» отметил, что по графику все объекты должны быть сданы к 30 сентября. Однако по факту многие подрядчики не уложатся в обозначенный срок. Так, на сегодняшний день в Томской области завершено обустройство 33 объектов из запланированных 56.



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Жители Северска требуют вернуть прежние схемы автобусных маршрутов

Жители Северска потребовали от губернатора Томской области Сергея Жвачкина вернуть прежние схемы маршрутов №№ 442 и 400. Они создали петицию на сайте change.org.



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Прощай, Изя!

В Москве скончалась журналист, продюсер и ведущая новостей ТВ2 Елена Изофатова. Почти год она боролась с болезнью. И поддерживала в нас надежду, что уж она-то с болезнью справится. Сильная, внимательная, готовая всегда прийти на помощь там, где другие отступают.

На ТВ2 Лена пришла в 2000 году. Снимала сюжеты, потом стала продюсером, вела программу новостей «Час Пик». После ТВ2 руководила фондом «Обыкновенное чудо». Затем в память о своем коллеге Андрее Мурашове создала «Мурашов-центр» в котором была инициатором нескольких культурных проектов.

Красивая, умная, энергичная — она была создана для эфира. Подробнее читайте по ссылке.



В Томске простились с журналисткой Еленой Изофатовой

Истории недели

«Невидимые пациенты». Как коронавирусные ограничения повлияли на тех, кто болел не ковидом



Эпидемия коронавируса в России привела к тому, что работа многих медицинских учреждений была перестроена: прекращались плановые приемы некоронавирусных больных, отменялись и переносились операции, больницы закрывались на карантин, возникали трудности со сдачей анализов и получением положенных лекарств. Межрегиональная команда журналистов (интернет-журнал «7х7», Тайга.инфо, ТВ2, Четвёртый сектор) собрала случаи в разных регионах, чтобы понять, какими могут быть последствия несвоевременной медпомощи и какие ошибки были допущены во время первой волны коронавируса в России.





Фото: Владимир Аверин