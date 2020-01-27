Главные новости недели с 20 по 26 января по версии ТВ2
12 человек погибли в пожаре в Томской области. Главное
12 человек погибли при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района. Тушили огонь на протяжении почти восьми часов.
Пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия по переработке древесины произошел в ночь с 20 на 21 января. Его площадь составила 208 кв. метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, однако вскоре их количество увеличилось до 12 человек. По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание электрообогревателя. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК.
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Тела погибших под Асино граждан Узбекистана отправят на родину
МИД Узбекистана: задержан директор компании, работники которой погибли под Асино
В Томске начался новый суд над экс-начальником МЧС
В Ленинском районном суде Томска начался второй судебный процесс по делу экс-начальника регионального ГУ МЧС Михаила Бегуна, который в июле получил семь лет лишения свободы за взятку.
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В Томске появился нелегальный автобусный маршрут № 39
Мэрия Томска просит горожан не пользоваться нелегальным маршрутным автобусом № 39, сообщает пресс-служба городской администрации. Автобус работает с табличкой «заказной» на заднем стекле, в новую маршрутную сеть он не включен.
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Желтые сетки вернутся: «Чистый мир» и САХ подписали соглашение
Компания «Чистый мир» подписала соглашение с региональным оператором «Спецавтохозяйство», по которому желтые сетки смогут вернуться во дворы города в ближайшее время, рассказал ТВ2 замдиректора компании Евгений Каверзин.
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«На троечку»: первые итоги работы новой маршрутной сети
Около 600 жалоб поступило на работу маршрутного транспорта в Томске меньше чем за месяц. Большинство из них касались интервалов движения и работы терминалов безналичной оплаты, рассказал заммэра Владимир Брюханцев. По его словам, томичи в целом удовлетворены новой маршрутной сетью. Председатель независимого профсоюза предпринимателей Томской области Александр Остроушко с заммэра не согласен: по мнению общественника, транспортная доступность города ухудшилась.
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Главные истории недели по версии ТВ2
«Товарищ полковник, я не сука!»: что доказывает в суде бывший майор УФСИН
«Ты что, сука? Да тебя бы, тварь, в 38-м расстреляли бы!». Бывший замначальника самой большой колонии в Кызыле, майор в отставке Владимир Монгуш утверждает, что с такими словами его избил глава УФСИН по Тыве Дмитрий Обломий. Поводом стала подмерзшая картошка на складе, причиной — отказ Монгуша принять несколько тонн гнилой рыбы для тюремной кухни. Журналист ТВ2 рассказывает, как экс-майор обратился с заявлением на начальника в СК и получил отказ, но продолжает судиться.
Центробанк просит признать «Первый Томский» банкротом. Что ждет пайщиков?
Центробанк просит признать банкротом кооператив «Первый Томский». Почему кооператив сравнивают с финансовой пирамидой? Что дает банкротство кооператива вкладчикам и что им делать прямо сейчас? Об этом в материале ТВ2.
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