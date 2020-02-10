Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2
Томскую пенсионерку, которая подожгла плакат у СК, признали психически здоровой
Учительницу-пенсионерку Римму Круць, которая подожгла плакат у здания СК в Томске и которую принудительно поместили в психиатрическую больницу, признали адекватной.
Напомним, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации бывшая учительница по физкультуре отказалась. Римма Алексеевна рассказала ТВ2, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее нет.
После этого инцидента Александр Бастрыкин дал ряд поручений, касающихся как самого дела Риммы Круць, так и вопросов организации ее приема в Москве.
Однако на следующий день утром пенсионерку Римму Круць в момент, когда она направлялась на прием в правоохранительные органы, задержали полицейские и принудительно доставили для обследования в психиатрическую больницу. Об этом ТВ2 рассказал муж Риммы Алексеевны Михаил Круць.
Александр Бастрыкин вновь вступился за томскую пенсионерку и поручил проверить правомерность принятых процессуальных решений, связанных с нарушением прав томской пенсионерки и ее супруга.
Пенсионеры Круць несколько лет пытаются добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Бывшая учительница по физкультуре 5 лет пытается добиться наказания для компании экс-депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала ее мужу технику с перебитыми номерами. Для покупки трактора пенсионеры Круць взяли кредит в 1,3 млн рублей.
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Тысячу рублей заплатит пенсионерка за то, что назвала следователя «гнидой и козлом»
«Мы пойдем в первый класс на улицу»: в некоторых школах Томска не хватает мест
Родители томских первоклассников пожаловались в редакцию ТВ2, что не могут записать своих детей в первый класс даже с постоянной пропиской. В некоторых школах Томска набор в первые классы закончился в первый же день. При этом заявлений было подано значительно больше, чем количество мест в школе.
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На стрелявшего у стоматологии в центре Томска мужчину завели уголовное дело
Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в рабочих у стоматологии, сообщает УМВД по региону.
Напомним, 7 февраля томич выбежал на улицу с пистолетом и стал стрелять в рабочих, которые убирали снег с крыши. В результате происшествия никто не пострадал.
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Правительство РФ подготовило проект ликвидации томского филиала РАНХиГС
Правительство РФ планирует ликвидировать томский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), говорится на сайте портала проектов нормативных правовых актов. Также составлен проект ликвидации магнитогорского филиала академии.
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Суд признал недействительной часть документации по выбору оператора на вывоз мусора в Томске
Компания «ЭКМО» судится с департаментом природных ресурсов Томской области. «ЭКМО» в судебном порядке пыталась доказать недействительной документацию для проведения конкурса в Томске и Томском районе, где победителем стало «Спецавтохозяйство». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа требования компании частично удовлетворил.
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Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси
Журналист Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов и фотограф Вячеслав Балашёв поехали в крошечный поселок Ушма, расположенный на севере Свердловской области. Они снимут документальный фильм о манси.
Съемочная группа ТВ2 ездит в экспедиции, снимает фильмы и рассказывает истории про людей из глубинки. Вы помогаете отправить съемочную группу в экспедицию и видите свое имя в «титрах». Помочь отправить ТВ2 в следующую экспедицию можно по ссылке «Экспедиция ТВ2». Мы надеемся на вас.
Главные истории недели по версии ТВ2
Сергей Гавриловский, нынешний негласный староста Чановки, этой весной с женой Евгенией возвращается в США к детям и внукам. Он обратился к единоверцам с просьбой приехать и поселиться в Чановке и тем самым спасти эту уникальную деревню.
Пять лет назад в ночь с 8 на 9 февраля 2015 года телекомпанию ТВ2, к тому моменту четверть века работавшую в Томске, окончательно лишили эфира. Уничтожение телекомпании было результатом спецоперации, тянувшейся около полугода. В апреле 2014 г. под предлогом поломки фидера телекомпания лишилась эфира в первый раз. Так называемый ремонт фидера связистами (томским филиалом РТРС – директор Владимир Юршин), который параллельно сопровождался угрозами Роскомнадзора лишить ТВ2 лицензии на вещание за отсутствие ее в эфире, затянулся на полтора месяца. После того, как начались акции в поддержку ТВ2, сопровождаемые кампанией во многих СМИ, фидер вдруг скоропостижно заработал. Но ненадолго. В конце года РТРС (генеральный директор – Андрей Романченко) расторг с ТВ2 договор на вещание. «Руководство ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2» вышло за границы допустимого между деловыми партнерами», – так объяснили связисты свои действия. Роскомнадзор (руководитель – Александр Жаров) заявил, что выданная ТВ2 накануне лицензия на вещание была технической ошибкой. А антимонопольное ведомство (глава Томской УФАС Владимир Шевченко) уклонилось от решения вопроса о нарушении связистами антимонопольного законодательства. Дело ушло в суды. ТВ2, между тем, отключили от эфира. Десятки сотрудников телекомпании потеряли работу и были сокращены.
Подробнее обо всем – здесь: Как закрывали ТВ2 и в фильме Мелани Бачиной Аномалия
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