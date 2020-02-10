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Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Томскую пенсионерку, которая подожгла плакат у СК, признали психически здоровой

Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2

Учительницу-пенсионерку Римму Круць, которая подожгла плакат у здания СК в Томске и которую принудительно поместили в психиатрическую больницу, признали адекватной.


Напомним, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации бывшая учительница по физкультуре отказалась. Римма Алексеевна рассказала ТВ2, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее нет.


После этого инцидента Александр Бастрыкин дал  ряд поручений, касающихся как самого дела Риммы Круць, так и вопросов организации ее приема в Москве.


Однако на следующий день утром пенсионерку Римму Круць в момент, когда она направлялась на прием в правоохранительные органы, задержали полицейские и принудительно доставили для обследования в психиатрическую больницу. Об этом ТВ2 рассказал муж Риммы Алексеевны Михаил Круць.


Александр Бастрыкин вновь вступился за томскую пенсионерку и поручил проверить правомерность принятых процессуальных решений, связанных с нарушением прав томской пенсионерки и ее супруга.


Пенсионеры Круць несколько лет пытаются добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Бывшая учительница по физкультуре 5 лет пытается добиться наказания для компании экс-депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала ее мужу технику с перебитыми номерами. Для покупки трактора пенсионеры Круць взяли кредит в 1,3 млн рублей.



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Тысячу рублей заплатит пенсионерка за то, что назвала следователя «гнидой и козлом»

«Мы пойдем в первый класс на улицу»: в некоторых школах Томска не хватает мест

Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2

Родители томских первоклассников пожаловались в редакцию ТВ2, что не могут записать своих детей в первый класс даже с постоянной пропиской. В некоторых школах Томска набор в первые классы закончился в первый же день. При этом заявлений было подано значительно больше, чем количество мест в школе.

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На стрелявшего у стоматологии в центре Томска мужчину завели уголовное дело

Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2

Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в рабочих у стоматологии, сообщает УМВД по региону.


Напомним, 7 февраля томич выбежал на улицу с пистолетом и стал стрелять в рабочих, которые убирали снег с крыши. В результате происшествия никто не пострадал.


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Правительство РФ подготовило проект ликвидации томского филиала РАНХиГС

Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2

Правительство РФ планирует ликвидировать томский филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), говорится на сайте портала проектов нормативных правовых актов. Также составлен проект ликвидации магнитогорского филиала академии.



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Суд признал недействительной часть документации по выбору оператора на вывоз мусора в Томске

Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2

Компания «ЭКМО» судится с департаментом природных ресурсов Томской области. «ЭКМО» в судебном порядке пыталась доказать недействительной документацию для проведения конкурса в Томске и Томском районе, где победителем стало «Спецавтохозяйство». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа требования компании частично удовлетворил.

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Экспедиция ТВ2 отправилась на Урал снимать фильм о манси

Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2
Фото: Юлия Фаллер

Журналист Юлия Корнева, видеооператор Александр Сакалов и фотограф Вячеслав Балашёв поехали в крошечный поселок Ушма, расположенный на севере Свердловской области. Они снимут документальный фильм о манси. 

Съемочная группа ТВ2 ездит в экспедиции, снимает фильмы и рассказывает истории про людей из глубинки. Вы помогаете отправить съемочную группу в экспедицию и видите свое имя в «титрах». Помочь отправить ТВ2 в следующую экспедицию можно по ссылке «Экспедиция ТВ2». Мы надеемся на вас.

Главные истории недели по версии ТВ2

Староверы Чановки просят единоверцев спасти деревню от вымирания

Сергей Гавриловский, нынешний негласный староста Чановки, этой весной с женой Евгенией возвращается в США к детям и внукам. Он обратился к единоверцам с просьбой приехать и поселиться в Чановке и тем самым спасти эту уникальную деревню.

Отключение: к пятилетию убийства телекомпании ТВ2

Пять лет назад в ночь с 8 на 9 февраля 2015 года телекомпанию ТВ2, к тому моменту четверть века работавшую в Томске, окончательно лишили эфира. Уничтожение телекомпании было результатом спецоперации, тянувшейся около полугода. В апреле 2014 г. под предлогом поломки фидера телекомпания лишилась эфира в первый раз. Так называемый ремонт фидера связистами (томским филиалом РТРС – директор Владимир Юршин), который параллельно сопровождался угрозами Роскомнадзора лишить ТВ2 лицензии на вещание за отсутствие ее в эфире, затянулся на полтора месяца. После того, как начались акции в поддержку ТВ2, сопровождаемые кампанией во многих СМИ, фидер вдруг скоропостижно заработал. Но ненадолго. В конце года РТРС (генеральный директор – Андрей Романченко) расторг с ТВ2 договор на вещание. «Руководство ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2» вышло за границы допустимого между деловыми партнерами», – так объяснили связисты свои действия. Роскомнадзор (руководитель – Александр Жаров) заявил, что выданная ТВ2 накануне лицензия на вещание была технической ошибкой. А антимонопольное ведомство (глава Томской УФАС Владимир Шевченко) уклонилось от решения вопроса о нарушении связистами антимонопольного законодательства. Дело ушло в суды. ТВ2, между тем, отключили от эфира. Десятки сотрудников телекомпании потеряли работу и были сокращены.

До свидания, город. Последний эфир ТВ2. Ведущая Мелани Бачина.
До свидания, город. Последний эфир ТВ2. Ведущая Мелани Бачина.

Подробнее обо всем – здесь: Как закрывали ТВ2 и в фильме Мелани Бачиной Аномалия



​Пишем о том, что важно. ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2

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