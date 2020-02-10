Главные новости недели со 2 по 9 февраля по версии ТВ2

Учительницу-пенсионерку Римму Круць, которая подожгла плакат у здания СК в Томске и которую принудительно поместили в психиатрическую больницу, признали адекватной.





Напомним, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации бывшая учительница по физкультуре отказалась. Римма Алексеевна рассказала ТВ2, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее нет.





После этого инцидента Александр Бастрыкин дал ряд поручений, касающихся как самого дела Риммы Круць, так и вопросов организации ее приема в Москве.





Однако на следующий день утром пенсионерку Римму Круць в момент, когда она направлялась на прием в правоохранительные органы, задержали полицейские и принудительно доставили для обследования в психиатрическую больницу. Об этом ТВ2 рассказал муж Риммы Алексеевны Михаил Круць.





Александр Бастрыкин вновь вступился за томскую пенсионерку и поручил проверить правомерность принятых процессуальных решений, связанных с нарушением прав томской пенсионерки и ее супруга.





Пенсионеры Круць несколько лет пытаются добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Бывшая учительница по физкультуре 5 лет пытается добиться наказания для компании экс-депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала ее мужу технику с перебитыми номерами. Для покупки трактора пенсионеры Круць взяли кредит в 1,3 млн рублей.





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