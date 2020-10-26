Главные новости недели с 19 по 25 октября по версии ТВ2

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Началось обсуждение бюджета Томска

Проект бюджета Томска на 2021 год представили в городскую Думу.

На 2021 год мэрия прогнозирует общий объем доходов бюджета в сумме 16,1 миллиарда рублей. Расходы по оценкам составят 16,98 миллиарда рублей, дефицит — 879 миллионов рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга Томска на 01.01.2022 года предлагается утвердить в сумме 5 млрд рублей.

В Томске перепрофилировали роддом и «похоронили» медицину

С 22 октября на базе родильного дома № 4 Томска для лечения больных COVID-19 открыли госпиталь. Там развернули 300 коек. Необходимость открыть госпиталь именно в роддоме областные власти объяснили удобной логистикой и дефицитом свободных коек для лечения.

При этом говорить о перепрофилировании роддома начали в конце сентября. Большинство жителей Томска не поддержали такое решение. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали 40 тысяч человек.

Томичка Юлия Мустафина провела акцию прощания с роддомом. Девушка оставила несколько гвоздик у крыльца роддома, а затем установила у здания областной администрации «гроб медицины».

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Открыли памятник котику

Памятник коту Василию открылся в день 120-летия библиотеки Томского политехнического университета.

Кота Василия, прожившего в НТБ ТПУ 17 лет, не стало в июле прошлого года. За свою жизнь кот стал не только стражем библиотеки, но и настоящим символом Томского политеха. У студентов ТПУ существовал обычай, что, если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. За годы его жизни у политехников и гостей библиотеки накопилось множество фото и видео с Василием.

Итоговый памятник был напечатан на 3D-принтере сотрудниками Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ.

Планируется, что деньги, которые будут собраны с помощью памятника-копилки, передадут в зоозащитное сообщество «Пункт передержки «Колыбель Дианы».

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