Главные новости недели с 19 по 25 октября по версии ТВ2
Началось обсуждение бюджета Томска
Проект бюджета Томска на 2021 год представили в городскую Думу.
На 2021 год мэрия прогнозирует общий объем доходов бюджета в сумме 16,1 миллиарда рублей. Расходы по оценкам составят 16,98 миллиарда рублей, дефицит — 879 миллионов рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга Томска на 01.01.2022 года предлагается утвердить в сумме 5 млрд рублей.
В Томске перепрофилировали роддом и «похоронили» медицину
С 22 октября на базе родильного дома № 4 Томска для лечения больных COVID-19 открыли госпиталь. Там развернули 300 коек. Необходимость открыть госпиталь именно в роддоме областные власти объяснили удобной логистикой и дефицитом свободных коек для лечения.
При этом говорить о перепрофилировании роддома начали в конце сентября. Большинство жителей Томска не поддержали такое решение. Петицию, запущенную в поддержку роддома, подписали 40 тысяч человек.
Томичка Юлия Мустафина провела акцию прощания с роддомом. Девушка оставила несколько гвоздик у крыльца роддома, а затем установила у здания областной администрации «гроб медицины».
В России пропали лекарства
Томичи стали массово жаловаться на отсутствие противовирусных и антибиотиков в аптеках. С такой же проблемой столкнулись и в других городах.
23 октября замгубернатора по социальной политике Иван Деев в ходе прямого эфира признал, что проблема с поставкой лекарств от коронавируса в Томской области есть. «Определенная проблема на самом деле есть. В каждом конкретном случае причина разная. Кто-то не предполагал и сделал небольшую поставку. У кого-то проблемы с регистрацией препаратов», — сказал Деев.
По словам экспертов, проблема была вызвана обязательной маркировкой лекарств. Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля, до этого необходимо было регистрировать препараты из перечня высокозатратных нозологий. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) не исключила возникновения дефицита лекарств в аптеках.
В Минпромторге подсчитали, что в системе маркировки на данный момент работают 77 тысяч организаций, помечены более миллиарда упаковок лекарств. При этом доля маркированных препаратов не превышает 10-15 процентов от общего объема рынка с учетом непомеченных остатков, которые легально находятся в обороте.
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Открыли памятник котику
Памятник коту Василию открылся в день 120-летия библиотеки Томского политехнического университета.
Кота Василия, прожившего в НТБ ТПУ 17 лет, не стало в июле прошлого года. За свою жизнь кот стал не только стражем библиотеки, но и настоящим символом Томского политеха. У студентов ТПУ существовал обычай, что, если встретишь Василия, то сессию сдашь успешно. За годы его жизни у политехников и гостей библиотеки накопилось множество фото и видео с Василием.
Итоговый памятник был напечатан на 3D-принтере сотрудниками Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ.
Планируется, что деньги, которые будут собраны с помощью памятника-копилки, передадут в зоозащитное сообщество «Пункт передержки «Колыбель Дианы».
Новый фильм ТВ2
Васюганское болото — одно из самых больших в мире. Через него добиралась в ссылку семья «кулака» Ивана Лаврова с девятью детьми. Сейчас Львовка Парабельского района нежилая. Но там осталась могила прадеда рязанской журналистки Екатерины Вулих. С ней через Васюганское болото и отправилась наша съемочная группа. Новый фильм экспедиции ТВ2.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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