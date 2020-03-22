Главные новости недели с 16 по 22 марта по версии ТВ2
Первый случай коронавируса в Томске: важные подробности
Первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. В Англии с ней была и другая томичка. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Сейчас женщина проходит лечение в горбольнице № 3. Кроме того, по информации представителя обладминистрации, в настоящее время в инфекционном отделении горбольницы № 3 находятся 17 человек: один пациент с подтвержденным диагнозом, 10 — с отрицательным, у шести поступивших анализы взяли на исследования. В Северске в больнице находятся 5 человек. Среди них один пациент с диагнозом ОРВИ. У четверых пробы в работе.
Все прибывшие в Томскую область из других государств должны сообщить о своем прибытии на «горячую линию» +7 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или через онлайн-сервис. В течение 14 дней после прибытия оставаться на карантине у себя дома, оформив больничный лист через личный кабинет Фонда социального страхования.
В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.
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«Защитим память предков»: россиян возмутил баннер в поддержку поправок Конституции, размещенный в Томске
Фотография, опубликованная журналистом ТВ2 Александром Сакаловым, вызвала большой ажиотаж в Сети. По мнению большинства пользователей, использовать изображение ребенка в военной форме таким образом недопустимо.
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Власти Томской области создадут новое предприятие для перевозок по региону
Администрация Томской области создаст новое предприятие для внутрирегиональных перевозок, оно будет называться ООО «Томская областная пассажирская компания». Как рассказал журналистам вице-губернатор Игорь Шатурный, в создание новой компании власти вложат порядка 600 млн рублей. «Томскавтотранс» заниматься перевозками больше не будет.
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Жители и депутаты пытаются спасти огромную пихту на Богашевском тракте
Жители поселка Апрель и городские депутаты пытаются спасти огромную пихту, растущую на участке, предназначенном под расширение Богашевского тракта. Жители собрали около ста подписей и завтра передадут обращение к депутатам с просьбой пересадить пихту. Теоретическая возможность пересаживать такие огромные деревья есть. Но в Томске нет соответствующей техники.
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42 квартиры вместо 152: мэрия Томска не смогла обеспечить сирот жильем
Согласно решениям суда мэрия в 2019 году должна была купить 152 квартиры для детей-сирот. На эти цели было выделено 245,35 млн рублей. В течение года купить получилось 42 квартиры, на их покупку потратили 50,4 млн рублей.
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Истории недели по версии ТВ2
Они не умеют плавать, но идут с палкой на волка. Язык венгров понимают лучше, чем язык хантов. Экспедиция ТВ2 в крошечный поселок Ушма.
«Такой вы меня никогда не видели»: врач Наталия Никольская о борьбе с коронавирусом в Италии
Наталия Никольская родилась в Томске, в семье известного в Томске оториноларинголога Александра Никольского. Закончила СибГМУ, 20 лет живет в Италии и 10 лет работает там врачом общей практики. В настоящий момент она – врач отделения частной многопрофильной клиники в северо-итальянской провинции Модена. Как человек, живущий и работающий в центре эпидемии коронавируса, Наталия в Фейсбуке опубликовала пост, в котором рассказывает об обстановке в Италии и о том, что нужно делать, чтобы уменьшить вероятность заболевания. Публикуем его полностью.
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