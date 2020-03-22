Главные новости недели с 16 по 22 марта по версии ТВ2

Первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. В Англии с ней была и другая томичка. Подробнее об этом мы рассказывали здесь. Сейчас женщина проходит лечение в горбольнице № 3. Кроме того, по информации представителя обладминистрации, в настоящее время в инфекционном отделении горбольницы № 3 находятся 17 человек: один пациент с подтвержденным диагнозом, 10 — с отрицательным, у шести поступивших анализы взяли на исследования. В Северске в больнице находятся 5 человек. Среди них один пациент с диагнозом ОРВИ. У четверых пробы в работе.





Все прибывшие в Томскую область из других государств должны сообщить о своем прибытии на «горячую линию» +7 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 или через онлайн-сервис. В течение 14 дней после прибытия оставаться на карантине у себя дома, оформив больничный лист через личный кабинет Фонда социального страхования.





В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.





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