Главные новости недели с 14 по 20 сентября по версии ТВ2
Кандидаты от оппозиции выиграли 19 мандатов из 27. Итоги голосования в Думу Томска
На сайте избиркома опубликованы результаты голосования по одномандатным округам. На 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные системой «Умного голосования». Также в состав городской Думы прошли шесть самовыдвиженцев, в том числе от штаба Алексея Навального. Об особенностях этой избирательной кампании рассказали председатель избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов и председатель томской городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.
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В Томске на подстанции скорой медицинской помощи произошла вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса произошла на подстанции скорой медицинской помощи № 2 (расположена на Иркутском тракте, 76). По данным ТВ2, заболели около 20 сотрудников. Региональный Роспотребнадзор проводит эпидрасследование. Томский оперштаб прокомментировал вспышку коронавируса на подстанции скорой помощи. Власти уточнили, что коронавирус официально подтвержден у 12 человек.
Работники скорой добавили, что одна из заболевших в настоящий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Единую квитанцию на оплату ЖКХ получат жители Томска
Жители Томска в сентябре 2020 года получат единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Он объединит в себе платежи за свет, тепло, горячую воду и платежи за газ.
В Томской области открыли кинотеатры и театры
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры. Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения, – заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие.
При этом больше 6,7 тысячи томичей заболели коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки в Томской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 62 человек, один пациент скончался, выздоровели за сутки 92 пациента. За все время число инфицированных достигло 6775 человек, умерло, по официальным данным, 79.
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Истории недели
КЕТЬ. 400 лет спустя... Новый фильм Экспедиции ТВ2.
Кто сейчас что-то знает про реку Кеть? Небольшая по сибирским меркам речка, на которой мало кто живет и мало кто бывал. Особенно в верховьях. А ведь четыреста лет назад по ней пролегал основной путь из Москвы на Дальний Восток. Правда, на то, чтобы подняться 800 км по Кети от Оби, у путешественников того времени уходило два-три месяца. Мы решили облегчить себе задачу и пойти по течению. Для этого с лодками и вездеходами отправились в Енисейск Красноярского края. Там все члены нашей команды и встретились.
«Единая Россия» потеряла на выборах больше всех. В Думу Томска пришла оппозиция
В Томске завершились выборы депутатов в Думу города. Итоги голосования подводили долго. Окончательные данные объявили только после обеда, а назначенную пресс-конференцию и вовсе отменили. Кажется, неслучайно. Для власти, городской и региональной, итоги выборов нерадостные.
Явка на выборы в городскую Думу Томска составила 19,39 %. Пять лет назад на избирательные участки пришли 17 % томичей. Однако если отнять результаты нынешнего предварительного голосования — 6,89 % — получится, что в итоговый день голосования избирательные участки в Томске посетили 12,5 % жителей города.
При этом с призывами прийти на избирательные участки томская власть не перестаралась. Избиратели отмечали, что в этот раз по квартирам не рассылались бумажные пригласительные, где указаны адрес и время голосования. Часть посетивших избирательные участки не нашла себя в списках, а в выборах не могли принять участие люди с временной регистрацией. Ни мэр, ни губернатор не призывали идти на выборы. Все это бросалось в глаза, особенно по контрасту с кампанией за поправки в Конституцию, где избирателей уговаривали проголосовать буквально из каждого утюга.
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