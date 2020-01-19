Главные новости недели с 13 по 19 января по версии ТВ2

Новости

Правительство России подало в отставку

Правительство России подало в отставку. Об этом премьер Дмитрий Медведев сообщил во время встречи кабинета с президентом Владимиром Путиным после его послания Федеральному Собранию.

Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. Мы собрали реакцию соцсетей на событие недели.

Как в томском транспорте внедряли безналичную систему оплаты проезда. Цепочка событий

Мэрия обещает, что до конца недели безналичный расчет заработает во всем общественном транспорте Томска. Сейчас терминалами оборудованы уже 90 % маршруток. Редакция ТВ2 решила вспомнить, как именно внедрялся безнал в автобусах и троллейбусах Томска.

Жители Томской области станут платить ОДН на воду

ОДН – это плата за ту воду, что поступила в дом, но не была официально продана жильцам или собственникам нежилых помещений в доме.

В январе жители Томской области получат платежки, в которых появится новая строчка «ОДН на воду». Мораторий на эти платежи действовал с 2013 года, но в декабре 2019 года власти решили не продлевать его. В «Томском расчетном центре» пояснили, из чего будут складываться платежи по ОДН и как сделать их меньше.

Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 шар магнитного конструктора

Фото: Область Здоровья

Хирурги больницы скорой медицинской помощи № 2 мощным магнитом извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. В облздраве отмечают, что избежать тяжелых последствий удалось только благодаря тому, что родители вовремя заметили боли в животе у ребенка и сразу обратились к врачам.



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Сносить или подрезать? Ландшафтная комиссия обсудила судьбу деревьев в Томске

Ландшафтная комиссия провела заседание, на котором обсуждался снос сотен деревьев в Томске. Она рассмотрела 10 заявок о сносе зеленых насаждений. Как это было, читайте в нашем материале.

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В Томске началось восстановление одного из корпусов «Красных казарм»

«Красные казармы» — один из символов старого Томска. Это почти 30 зданий, расположенных на улице Пушкина, 63–71 и в Северном городке. Областной комитет по охране культурного наследия считает состояние «Красных казарм» удовлетворительным. По мнению члена Клуба активных горожан Сергея Мальцева, такая оценка больше похожа на «среднюю температуру по больнице». Часть зданий отремонтированы недавно по программе капитального ремонта, часть включены в программу, часть просто разрушается.



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«Чистый мир» планирует запустить «экомобиль» для сбора вторсырья

«Чистый мир» планирует запустить специальный «Экомобиль» для сбора вторсырья. Установить сетки в городе у компании пока возможности нет. Сейчас в «Чистом мире» прорабатывают маршрут. Оставить заявки можно на странице компании ВКонтакте, по телефону 21-10-94 или написать на почту: pm@clearwld.ru.



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Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» стартует на ТВ2

«Любовь-Морковь» снова с нами. Конкурс среди начинающих и уже опытных поэтов традиционно проводится на портале Агентства новостей ТВ2 в преддверии Дня святого Валентина. Томичи признаются в своих чувствах на весь город. Однако в этом году мы решили не ограничивать фантазию поэтов одной только темой влюбленности и романтических отношений. Теперь можно написать о теплых чувствах к домашнему животному, рассказать в стихах о том, почему вы любите родной город или свою работу.

Лучших мастеров слова определят главный эксперт конкурса — поэт и переводчик стихов, член Союза российских писателей Андрей Олеар, и журналисты Агентства новостей ТВ2.

Условия конкурса читайте по ссылке.

Главные истории недели по версии ТВ2

Согласно российскому законодательству, отчество новорожденному ребенку дается по отцу. Но как быть, если папа пропал еще до появления ребенка на свет? Все чаще в России одинокие мамы дают детям матронимы — женские варианты отчеств. Несколько СМИ написали об этом явлении, и среди женщин, которые дали своим детям свое имя вместо отчества, оказалась томичка Мария Чернобровкина. Ей 29 лет. Закончила СибГМУ. Журналист ТВ2 связалась с Марией и выяснила, почему она записала свою дочь Елизавету Марьевной. И как на это отреагировали окружающие.



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