Главные новости недели с 10 по 15 августа по версии ТВ2

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БЕЛАРУСЬ: ПЕРЕЖИВАЕМ

Всю неделю в соседней стране идут массовые протесты. Граждане Беларуси не хотят признавать итоги президентских выборов, на которых победителем был объявлен бессменный с 1994 г. президент этой страны Александр Лукашенко. По мнению независимых наблюдателей, победу одержала Светлана Тихановская — филолог, переводчик, супруга блогера, автора ютуб-канала «Страна для жизни», политзаключенного Сергея Тихановского.



Против протестующих был брошен ОМОН, действия которого отличались крайней жестокостью. Не менее 6000 человек был отправлены за решетку. Есть искалеченные, погибшие, пропавшие без вести. В Сибири, как и во всей России, многие живо откликнулись на происходщее.

В Новосибирске горожане пикетировали посольство Беларуси. А новосибирский художник и основатель «Монстрации» Артем Лоскутов написал картину «Беларусь» полицейской дубинкой. Она была продана на интернет-аукционе за 3 млн рублей. Половину вырученных денег новосибирский художник отправит белорусам, сообщил он в твиттере.







Художник из Томска Евгений Швенк откликнулся на происходящее в ином жанре. Он изобразил Александра Лукашенко в форме омоновца. Евгений Швенк разместил два рисунка на своей странице в Инстаграме. Один рисунок украшен суждением Лукашенко, адресованным протестующим: «Страну они не получат».





КОВИД

В Томской области индекс ежедневного прироста случаев COVID-19 за неделю выше, чем по России и СФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За неделю диагностировали инфекцию у 353 человек (10.08 +56; 11.08 +56; 12.08 +54; 13.08 +48; 14.08 +45; 15.08 +51; 16.08 +43 ). Умерли за это время пять человек.

За весь период пандемии согласно официальной статистике в Томской области установлено 4979 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 3673, умерших 52.

Вполне возможно, впрочем, что официальная статистика по смертности в регионе не соответствует действительности. В июне оперативный штаб сообщал о смерти от коронавируса трех человек. А согласно позже появившимся данным Росстата эпидемия унесла в этом месяце одиннадцать жизней.







МЕСТА ПАМЯТИ

Стало известно, что 28 августа в Томской области откроется первый в стране музей кулака-лишенца. Центр памяти раскулаченных займет половину первого этажа бывшей школы в селе Палочка Верхнекетского района.



Центр памяти раскулаченных будет состоять из архивной комнаты и музея, в котором будут представлены вещи спецпереселенцев. Часть из них относится к «алтайскому» периоду жизни высланных крестьян, часть к палочкинскому. Для посетителей музея разработали туристический маршрут, в который включили 23 объекта под открытым небом — строения, сохранившиеся с 1930-х, места захоронений.







Команда ТВ2 вернулась из экспедиции, главной целью которой были поиски места, где мог быть построен первый кетский острог. И вполне возможно, что это место было даже найдено. Сейчас по итогам экспедиции монтируется очередной документальный фильм в рамках этого проекта, который многие годы является визитной карточкой ТВ2.