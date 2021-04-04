Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

«Надгробная набережная» и прогулка по Северному парку: видеовпечатления московского урбаниста Гершмана о Томске

Известный московский урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман впервые посетил Томск и попытался объяснить, почему много гранита — это плохо, на примере улицы Усова доказать, что участие жителей в обсуждении благоустройства — это хорошо, а также оценить плюсы и минусы нового микрорайона «Северный парк».



Режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции для работающих граждан старше 65 лет. В соответствии с распоряжением губернатора они могут уйти на больничный на периоды со 2 по 15 апреля и с 16 по 29 апреля.



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Сахарные заводы в России приостановили продажу продукции

Производители сахара в конце марта приостановили его продажи торговым сетям. Около недели крупные торговые сети не могут купить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Проблемы с поставками сахара начались после того, как кабмин объявил о готовности с апреля выделить субсидии отрасли за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. Как сообщает издание, изготовители могут получить от государства компенсации в 5 рублей за килограмм, поэтому реализовывать продукцию сейчас для них невыгодно.

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Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости кишечными инфекциями в Томской области

За первые два месяца 2021 региональный Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Чаще всего болеют дети до 17 лет. Так, в январе и феврале в Томской области зафикисировали 1216 случаев острых кишечных инфекций.



«Новая» рассказала: итоги засекреченного доклада об экологии академиков РАН

Сибирские академики планировали засекретить все цифровые данные из доклада, прозвучавшего на президиуме СО РАН, о загрязнении городов Сибири. Основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович аргументировал необходимость засекречивания тем, что такие данные могут стать «бомбой накануне выборов». Изначально доступ к видео на Ютубе не был ограничен, и корреспондент «Новой» успел изучить, о чем говорили академики.



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Как съездить в Колпашево за миллион: лайфхак от Сергея Жвачкина

Губернатор Сергей Жвачкин посетил Колпашево, чтобы обсудить тарифы на отопление и горячую воду и проблему кадрового вопроса в медучреждениях. Полет на вертолете главы региона до Колпашева и обратно обошелся бюджету области в 1 073 333,66 рублей.



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На ремонт лестницы и замену плитки у здания обладминистрации потратят 2,2 млн рублей

Департамент финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области объявил аукцион на проведение благоустроительных работ по адресу площадь Ленина, 6. По этому адресу находится администрация Томской области. Цена контракта — 2,2 миллиона рублей из средств бюджета Томской области.



Студентка из Томска выпустила фотопроект о равенстве мужчин и женщин. Вызвала ад в комментариях

Студентка Томского государственного университета и преподаватель английского языка Анастасия Карпова выпустила фотопроект «A man and a woman» о равенстве мужчин и женщин. Девушка разместила его на своей странице в Инстаграме.



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Услуга «Мэри Поппинс» для родителей детей с инвалидностью появилась в Томской области

Фото: Юлия Фаллер

Социальная услуга «Мэри Поппинс», которая предполагает кратковременный присмотр за ребенком с инвалидностью, появилась в Томской области. По оценкам властей, помощь в регионе смогут получить около 240 семей.

Подробнее доступно по ссылке.

Истории недели

Год томские медики работали в ковидных госпиталях. Чтобы не заразить свои семьи, они уходили жить в гостиницы, болели сами и спасали сотни томичей. Кто-то купил новую квартиру, кто-то стал учить языки, а кто-то два месяца ждал свои «ковидные надбавки» и голодал. Мы выяснили, как красная зона поменяла жизнь сотрудников больниц.



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