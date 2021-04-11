Главные новости недели по версии ТВ2

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Судебный процесс над мэром Иваном Кляйном в Томске.

В Томске прошел суд над арестованным мэром города Иваном Кляйном. Иван Кляйн своей вины не признал и подчеркивал, что всегда действовал исключительно в интересах города.

Ивану Кляйну предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Адвокаты Ивана Кляйна в ходе судебного заседания прокомментировали обвинения, предъявленные мэру.



Адвокат Марина Вихлянцева отметила, что обвинение строится на словах свидетеля, которые не подтверждаются иными материалами дела. Защита полагает, что утверждения Анны Касперович противоречат доказательствам и являются оговором.



Андрей Гривцов, комментируя обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отметил, что обвинение привело лишь общие фразы, в которых нет конкретики. По словам адвоката, непонятно, как Кляйн помогал «Томскому пиву», в чем заключалось покровительство, какие льготы или выгоды компания получила.

Следующее заседание назначено на 29 апреля 11:30.

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Жители Стрежевого просят Путина вернуть прямые выборы мэра города

Жители Стрежевого собрали больше тысячи подписей за возвращение прямых выборов мэра города. Об этом ТВ2 сообщил депутат городской думы Максим Дягилев.

В 2018 году депутаты Томской области отменили прямые выборы глав районов и почти всех городов в области. Прямые выборы мэра остались только в областном центре, Томске. В остальных городах мэров назначает конкурсная комиссия из списка выбранных кандидатов. Областной депутат от Стрежевого Игорь Чернышев неоднократно поднимал вопрос возвращения прямых выборов. По словам Дягилева, вопрос возвращения прямых выборов мэра Стрежевого обсуждался и в думе города. Из 15 депутатов 12 идею возвращения прямых выборов отвергли.

Подробнее об этом читайте тут.

Взрыв газа произошел на предприятии в Томске. Пострадал один человек

«Хлопок газовоздушной смеси» произошел на территории завода «ЖБК-100». В результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали в ОКБ.

«Пострадал мужчина 1972 года рождения. Он был доставлен машиной скорой помощи в травматологическое отделение областной клинической больницы. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Больше пострадавших нет», — сообщает облздрав.

Следственный комитет начал проверку по данному инцинденту.



ТГУ хочет узнать мнение томичей по поводу строительства нового студенческого кампуса

В Томске разгорелась дискуссия по поводу того, где этот кампус должен располагаться. Ранее стало известно, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.

Несколько депутатов гордумы высказали сомнение в целесообразности строительства кампуса на левом берегу.

В Томском государственном университете запустили опрос, посвященный строительству нового студенческого кампуса. Пройти опрос можно по ссылке.

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Томичи поддержали создание особой зоны в Академгородке

Томичи на общественных слушаниях большинством голосов поддержали создание особой градостроительной зоны на территории Академгородка.

В начале марта администрация Томска объявила о начале общественных слушаний. В мэрии предлагают создать на территории Академгородка градостроительную зону О-7. На этой территории будет разрешено строительство объектов научной и научно-производственной деятельности, а также обслуживающих объектов (мастерские, гаражи, гостиница, объекты общественного питания). Строительство жилых домов в зоне О-7 будет запрещено.

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В Томске Тотальному диктанту‎ отказали большинство площадок

Координаторы Тотального диктанта в Томске сообщили, что большинство ранее согласованных площадок города за последнюю неделю отказали организаторам в проведении акции.

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что в 2021 году ведомство не будет поддерживать «Тотальный диктант» «по веским для нас причинам». В своем телеграм-канале он написал, что Россотрудничество не станет проводить акцию в своих культурных центрах.

Тогда организаторы российского Тотального диктанта заявили, что решение Россотрудничества связано с тем, что 10 ноября объявили имя автора текста диктанта в 2021 году. Им стал писатель Дмитрий Глуховский, отмечала в заявлении директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. Также в Фейсбуке она написала, что впервые за все существование проекта столкнулась с тем, что «сотрудничество поставлено в зависимость от кандидатуры автора».



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Истории недели

Баба Маша — буревестник революции. Март 2009 года

Сейчас это была бы информационная бомба общероссийского масштаба. И «сон зеленой кобылы» стал бы мемом. Как и сама баба Маша… Реальность сильно изменилась за прошедшие 12 лет. Онлайн мгновенно выводит такие местечковые казусы на новый уровень.

Но и тогда, в 2009 году, в Томске, конечно, шума было много. И в лидерах рунета наше ТВ2шное видео повисело нормально. А баба Маша стала символом той избирательной кампании в борьбе за мэрское кресло. И сама кампания была ого-го какая! Думаю, это самое «ого-го» и стало триггером всей истории с бабой Машей и спикером Мальцевым.

«ДумаБинго»: чьи интересы лоббируют томские и сибирские сенаторы



70% сенаторов продвигают интересы различных групп — силовых структур, регионов, госкорпораций и различных отраслей экономики. Об этом в новом исследовании «Лоббизм в Совете Федерации» пишет российская команда «Трансперенси Интернешнл» (внесена в реестр организаций, выполняющих функции «иностранного агента» — прим. ред.).



Как выглядит интерактивная карта влияния в Сенате, читайте тут.