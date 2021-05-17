Главные новости недели по версии ТВ2

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«Должны приехать за пять минут»: школы Томска проверили на безопасность после трагедии в Казани

Работу систем безопасности проверяют в школах Томска после трагедии в Казани.

11 мая в Казани 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175, в которой раньше учился. Он пришел в школу с ружьем Hatsan Escort, которое легально купил месяцем ранее, и открыл огонь по ученикам. В результате погибли семь детей и два взрослых, более 20 человек получили ранения. В Следственном комитете заявили, что у задержанного имеется заболевание мозга. По данным «Коммерсанта», у Галявиева атрофия головного мозга. 12 мая Ильназа Галявиева арестовали на два месяца. В этот же день Следственный комитет собирался предъявить ему обвинения в убийстве, но официально о его новом процессуальном статусе не сообщалось.

После произошедшего губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести внеплановые проверки систем безопасности в образовательных учреждениях.

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В Москве простились с Егором Лигачевым

Церемония прощания с Егором Лигачевым, который с 1965 по 1983 год возглавлял Томскую область, состоялась 11 мая в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Вместе с родными Егора Кузьмича в ней приняли участие члены Томского землячества в Москве во главе с академиком Геннадием Месяцем, томские и российские политики.



Материал ТВ2, подготовленный к 100-летию Егора Лигачева, читайте здесь.

Медведь убил мужчину в Тегульдетском районе. 18+

Завершилась судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая, что причиной смерти предпринимателя в Тегульдетском районе было нападение медведя.

«30 апреля группа предпринимателей с участием помощника участкового лесничества выехала в лесной массив, расположенный в Четском лесничестве, чтобы подобрать участки для рубки. Погибший — предприниматель из Тегульдета, который занимался заготовкой и распиловкой леса. Он отделился от группы и столкнулся с медведем. Судебно-медицинскую экспертизу уже провели, она показала, что травмы, несовместимые с жизнью, ему нанес медведь», — рассказал ТВ2 руководитель следственного отдела СК СУ России по Тегульдетскому и Зырянскому районам Анатолий Балагура



Подробнее об этом читайте тут.

Гордума — место для дискуссий: общественникам дали возможность вступиться за историческое наследие Томска

По результатам последних муниципальных выборов Дума города Томска стала местом для дискуссии. Сегодня на заседание постоянной комиссии по рассмотрению вопросов о сохранении, использовании и популяризации объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, пригласили председателя томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Марию Бокову. Попросили рассказать о том, что все-таки происходит с злополучным «проектом исторического поселения федерального значения города Томска».

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Чингис Акатаев: «Три четверти существующих учреждений образования просто рушатся»

Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев призвал депутатов, представляющих в Государственной Думе РФ Томскую область, и сенаторов инициировать вопрос о финансировании капитального ремонта школ на федеральном уровне.

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Как и почему горит мусорный полигон под Томском. Фото

Полигон твердых коммунальных отходов загорелся под Томском. Предварительная площадь пожара составляет около 400 кв. м. Тушить полигон, по оценкам заммэра, будут примерно неделю.



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Летние лагеря начинают работу в Томской области с 23 мая

С 23 мая в Томской области открываются стационарные лагеря и санатории, а с 28 мая – лагеря с дневным пребыванием детей. Палаточные лагеря, с учетом сибирских погодных условий, смогут приступить к работе не раньше 20 июня.

Стационарные лагеря и санатории в Томской области будут заполнены не больше, чем на 75%. Мероприятия для детей будут преимущественно проводиться на свежем воздухе, без выезда детей за пределы лагеря. На время смен посещения лагерей родителями будут исключены.

Перед началом каждой смены сотрудники будут проходить обследование на COVID-19, те из них, кто не будет проживать на территории лагеря всю смену, должны еженедельно тестироваться.

Заммэра Черноус: «Больше года не можем согласовать тариф на ливневки»

Департамент тарифного регулирования больше года не может согласовать тариф за обслуживание ливневой канализации. Из-за этого подписание договора концессии постоянно откладывается.



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Главные истории недели

Аркадий Майофис: «Чтобы продолжать гордиться тем, что создали — мы должны были умереть». 30 лет ТВ2

15 мая 1991 года ТВ2, одна из первых независимых телекомпаний в стране, впервые вышла в эфир. Просуществовала без малого четверть века. Благодаря действиям госструктур телекомпания прекратила эфирное вещание в феврале 2015-го. Уже шесть лет в телевизоре нет новостей «Часа Пик», «Успевайки» не будят по утрам город и пустует «Место встречи» с интересными людьми. Но ТВ2 продолжает жить. В сети. Как Агентство новостей tv2.today. Сегодня, 15 мая 2021 года, ТВ2-шники всех времен и поколений отмечают профессиональное 30-летие. Накануне юбилея мы позвали в инстаэфир основателя ТВ2, первого и единственного президента компании — Аркадия Майофиса. Сейчас он живет в Израиле, делает бизнес на финиках — создал компанию «Yoffi», которая выпускает сладкие сувениры под слоганом «Неповторимый вкус Израиля». Видеоверсию разговора можно посмотреть здесь.



«Cтарость в России – это бедность, болезнь и одиночество»



15% семей пенсионеров, проживающих в Томской области, оценивают состояние своего жилья как «плохое» и «очень плохое». Каждая десятая семья пенсионеров проживает в доме, который был построен до 1956 года, еще 25% в домах, которые были построены в 1957 —1970 годах. 8% семей томских пенсионеров проживают в домах официально признанных аварийными. Такие данные содержатся в исследовании фонда «Если быть точным».

Проект «Если быть точным» (создан фондом «Нужна помощь») провел исследование старости в России и составил рейтинг регионов по благополучию старшего поколения за 2019 год. В качестве пожилого населения в исследовании учитывались в первую очередь люди в возрасте старше трудоспособного: мужчины 60+ лет и женщины 55+ лет.