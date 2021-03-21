Главные новости недели по версии ТВ2
В сети появились эскизы набережной вдоль томского Лагерного сада в граните
Томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада. Сейчас проект находится на согласовании, после этого будет решаться вопрос с финансированием.
Эти эскизы раскритиковали пользователи в Сети. Интернет-проект «Город не бесит» выложил всем известные шутеры «старой» школы компьютерных игр Doom и Serious Sam, которые сильно напоминают набережную в Лагерном саду от «Проектно-сметного бюро». Томичи критикуют проект за неудобство, отсутствие лавочек для отдыха и огромное количество гранита.
«Набережной нужно бережное благоустройство, — пишет автор проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков. —То есть такое, которое своей целью поставит сохранение той природной ценности, которую уже имеет набережная. А она в этом месте огромна! Представленный концепт «благоустройства» буквально предлагает провести захоронение этой территории навсегда».
Подробнее об этом читайте тут.
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Народный сход прошел в поселке Кузовлево
Прошел народный сход в поселке Кузовлево. Этот поселок в настоящее время относится к Октябрьскому району города Томска, однако его жители считают себя обделенными вниманием городских властей. После того как они написали письмо президенту России Владимиру Путину, с ними решили-таки встретиться представители администрации Томска.
Чем недовольны местные жители, читайте тут.
Уральская горно-металлургическая компания перенесет производство в Томск
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует снести в Екатеринбурге завод «Уралкабель», а его производство перенести в Томск и Кольчугино Владимирской области.
Производство перенесут на площадки томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля».
«Мы планируем в конце года начать демонтаж здания. Производство сейчас перевозится, но там есть государственные заказы на кабельную продукцию. До конца года они будут выполнены. Переносится на площадку в Томске и на площадку в Кольчугино. Это большие инвестиции — перенести действующее производство. Инвестиции около 2 млрд рублей», — рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, добавив, что сотрудников «Уралкабеля» будут трудоустраивать в холдинге.
«Толчея, душно, мест для сидения не хватает»: томичи жалуются на проблемы при оплате за ЖКХ
Дополнительная комиссия при платеже за коммунальные услуги, введенная с января 2021 года, вынуждает людей в целях экономии толкаться в очередях в офисе «ТомскРТС». Жалуются томичи на то, что стали брать дополнительный процент – «комиссию» от 1 до 3% от платежа при оплате за коммунальные услуги.
Ранее сообщалось, что с октября 2020 года из-за изменений федерального законодательства ресурсоснабжающим организациям было запрещено включать плату за услуги платежных агентов в тариф. В итоге банки и почтовые отделения стали брать комиссию. С начала года электроэнергию, тепло и горячую воду без комиссии можно оплатить только в личных кабинетах на сайтах компаний-поставщиков.
Позже стало известно, что комиссия при оплате коммунальных платежей через кассы «Единого информационно-расчетного центра Томской области» будет отменена. На таком решении настояли депутаты на заседании комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию.
«Умрут хорошие проекты»: прошел пикет против поправок к закону о просветительской деятельности
Журналистка, участница образовательных проектов Екатерина Виноградова (Инстаграм-проект «Постер», онлайн-журнал «Первое время») вышла в одиночный пикет против принятия поправок к закону об образовании. Поправки должны будут регулировать международные договоры и работу с иностранными учеными, а также контролировать просветительскую деятельность.
16 марта Госдума России приняла в третьем чтении поправки в закон об образовании (№ 1057895-7), касающиеся просветительской деятельности. Теперь заниматься просветительской деятельностью можно будет только по согласованию с властями.
Подробнее об этом здесь.
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«Хвала науке — ученым слава!»: Госдума приняла поправки о просветительской деятельности. Что это значит?
Самые высокие темпы роста зарплат в 2020 году в Томске у работников здравоохранения
Средняя зарплата в Томске в 2020 году выросла до 40 250 рублей, говорится в отчете мэра за 2020 год. Самые большие темпы роста — на 12,7% — были у работников сферы здравоохранения.
По данным отчета, у работников крупных промышленных предприятий зарплата составляет почти 55 тысяч рублей в месяц. В малом бизнесе средняя зарплата уменьшилась по сравнению с 2019 годом и достигла 25,9 тысячи рублей. Традиционно самые высокие зарплаты у работников сферы добычи полезных ископаемых – 102,8 тысячи рублей.
Подробнее об этом читайте тут.
Семья из Северска удочерила полуторагодовалую Леночку
На прошлой неделе был опубликован материал на сайте ТВ2 о полуторагодовалой Леночке, которая была оставлена матерью сразу после рождения в роддоме. Врачи определили девочке пятую группу здоровья. И, если бы Леночка не нашла приемных родителей, то ее бы отправили в ближайшее время в центр, где живут дети с инвалидностью. Но случилось чудо. Когда вышел материал на ТВ2, то стало известно, что у Леночки фактически уже есть семья. Семья Абросимовых из Северска решила забрать девочку к себе.
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Какой он — кочевник 21 века? Экспедиция на север ХМАО к внуку Юрия Вэллы.
Кто и как стал безработным в пандемию в Томске
Год назад в Томске появился первый больной коронавирусом. Эта болезнь стала шоком для всего мира, так или иначе она затронула все сферы нашей жизни. Весь год мы рассказывали вам об этом. А сейчас запустили цикл «После ковида»: увы, пока не про то, что коронавирус полностью побежден, а про то, как он изменил нашу жизнь. Каждый четверг на ТВ2 будет выходить очередной текст цикла. Поддержать нашу работу можно здесь.
За пандемийный 2020 год, по данным обладминистрации, безработица в Томской области выросла сразу в пять раз (по данным Томскстата, сразу в 10 раз). Только официально сейчас без работы в регионе остаются почти 32 тысячи человек (48 тысяч человек по Томскстату). Это, к примеру, на 10 тысяч больше, чем население города Асино. Рассказываем, как томские работники общепита, госслужащие и даже врачи теряли и не могли найти работу в пандемию.
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