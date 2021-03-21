Главные новости недели по версии ТВ2

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В сети появились эскизы набережной вдоль томского Лагерного сада в граните

Томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада. Сейчас проект находится на согласовании, после этого будет решаться вопрос с финансированием.

Эти эскизы раскритиковали пользователи в Сети. Интернет-проект «Город не бесит» выложил всем известные шутеры «старой» школы компьютерных игр Doom и Serious Sam, которые сильно напоминают набережную в Лагерном саду от «Проектно-сметного бюро». Томичи критикуют проект за неудобство, отсутствие лавочек для отдыха и огромное количество гранита.

«Набережной нужно бережное благоустройство, — пишет автор проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков. —То есть такое, которое своей целью поставит сохранение той природной ценности, которую уже имеет набережная. А она в этом месте огромна! Представленный концепт «благоустройства» буквально предлагает провести захоронение этой территории навсегда».

Подробнее об этом читайте тут.

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Илья Варламов: «Томск будет гранитным»

Народный сход прошел в поселке Кузовлево

Фото: Максим Забелин

Прошел народный сход в поселке Кузовлево. Этот поселок в настоящее время относится к Октябрьскому району города Томска, однако его жители считают себя обделенными вниманием городских властей. После того как они написали письмо президенту России Владимиру Путину, с ними решили-таки встретиться представители администрации Томска.



Чем недовольны местные жители, читайте тут.

Уральская горно-металлургическая компания перенесет производство в Томск

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует снести в Екатеринбурге завод «Уралкабель», а его производство перенести в Томск и Кольчугино Владимирской области.

Производство перенесут на площадки томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля».

«Мы планируем в конце года начать демонтаж здания. Производство сейчас перевозится, но там есть государственные заказы на кабельную продукцию. До конца года они будут выполнены. Переносится на площадку в Томске и на площадку в Кольчугино. Это большие инвестиции — перенести действующее производство. Инвестиции около 2 млрд рублей», — рассказал руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, добавив, что сотрудников «Уралкабеля» будут трудоустраивать в холдинге.

«Толчея, душно, мест для сидения не хватает»: томичи жалуются на проблемы при оплате за ЖКХ

Дополнительная комиссия при платеже за коммунальные услуги, введенная с января 2021 года, вынуждает людей в целях экономии толкаться в очередях в офисе «ТомскРТС». Жалуются томичи на то, что стали брать дополнительный процент – «комиссию» от 1 до 3% от платежа при оплате за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что с октября 2020 года из-за изменений федерального законодательства ресурсоснабжающим организациям было запрещено включать плату за услуги платежных агентов в тариф. В итоге банки и почтовые отделения стали брать комиссию. С начала года электроэнергию, тепло и горячую воду без комиссии можно оплатить только в личных кабинетах на сайтах компаний-поставщиков.

Позже стало известно, что комиссия при оплате коммунальных платежей через кассы «Единого информационно-расчетного центра Томской области» будет отменена. На таком решении настояли депутаты на заседании комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию.

«Умрут хорошие проекты»: прошел пикет против поправок к закону о просветительской деятельности

Самые высокие темпы роста зарплат в 2020 году в Томске у работников здравоохранения

Средняя зарплата в Томске в 2020 году выросла до 40 250 рублей, говорится в отчете мэра за 2020 год. Самые большие темпы роста — на 12,7% — были у работников сферы здравоохранения.

По данным отчета, у работников крупных промышленных предприятий зарплата составляет почти 55 тысяч рублей в месяц. В малом бизнесе средняя зарплата уменьшилась по сравнению с 2019 годом и достигла 25,9 тысячи рублей. Традиционно самые высокие зарплаты у работников сферы добычи полезных ископаемых – 102,8 тысячи рублей.

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Семья из Северска удочерила полуторагодовалую Леночку

На прошлой неделе был опубликован материал на сайте ТВ2 о полуторагодовалой Леночке, которая была оставлена матерью сразу после рождения в роддоме. Врачи определили девочке пятую группу здоровья. И, если бы Леночка не нашла приемных родителей, то ее бы отправили в ближайшее время в центр, где живут дети с инвалидностью. Но случилось чудо. Когда вышел материал на ТВ2, то стало известно, что у Леночки фактически уже есть семья. Семья Абросимовых из Северска решила забрать девочку к себе.

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