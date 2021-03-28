Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

«Трасса с частоколом из столбов»: московский урбанист Аркадий Гершман прогулялся по проспекту Ленина в Томске

Московский урбанист и автор блога «Город для людей» был проездом в Томске и раскритиковал проспект Ленина. Он назвал его «трассой с частоколом из столбов». Кроме того, он выложил фотографии проспекта до и после реконструкции.

ЦУР: уборщикам ковидных госпиталей заплатили за январь и февраль 2021 года

Центр управления регионом (ЦУР) сообщает, что социальные выплаты уборщикам респираторных госпиталей за январь и февраль 2021 года будут произведены в ближайшие дни, за март 2021 года в установленные сроки выплаты заработной платы.



Ранее уборщики ковидных госпиталей жаловались ТВ2, что выплаты задерживались на два месяца. Из-за отсутствия выплат некоторые уборщики стали подавать на банкротство, нечем стало платить за кредиты, кто-то вынужден был съехать со съемной квартиры.

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Директора кемеровского рехаба, где пытали людей, арестовали

Кузовлево: «Остров невезения» в городской черте Томска

Жители поселка Кузовлево, который формально относится к Октябрьскому району Томска, каждый день, добираясь до города, натурально рискуют жизнью. Автобусы сюда ходят редко, один мост по пути в Кузовлево уже разрушился и закрыт на неопределенное время, другой мост через речку Киргизку весь в дырах и по нему опасно ходить, на оживленной трассе с многочисленными фурами и КамАЗами всего один пешеходный переход, а сам поселок даже не освещен. Все потому, что городские власти относятся ко вновь присоединенным сельским территориям формально. Новые горожане оказались особо никому не нужны. Территорию присоединили просто, чтобы Томск казался городом побольше.



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Как вырубили томскую тайгу за 10 лет: снимки со спутника

Активисты движения «Защитим томскую тайгу» выложили в сеть спутниковые снимки вырубки леса за 10 лет в Томской области.

На снимках изображены окрестности Тегульдетского, Первомайского и Зырянского районов. Снимки взяты из программы Google Earth Pro.

Вырубка леса в Тегульдетском районе в 2009 году выглядит так:

Спустя 10 лет вырубка леса в Тегульдетском районе выглядит так:

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4,5 тысячи иностранных студентов вернутся в Томскую область

В томских университетах возобновлено обучение студентов в очном формате. Из 8,5 тысячи иностранных студентов-очников около 3,5 тысячи уже находятся в Томской области и продолжают обучение. С открытием границ ожидается приезд еще более 4,5 тысячи иностранных студентов.

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Полицейская собака по кличке Енсон помогла раскрыть убийство в Томске

Служебная собака по кличке Енсон помогла оперативникам раскрыть убийство. Началось все с того, что в дежурную часть полиции позвонили и сообщили о том, что в Томске, на берегу реки Ушайки, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место сразу прибыли оперативники вместе с инспектором-кинологом Натальей Гнеушевой и полицейской собакой по кличке Енсон Франкенгольд.

Команда из Томска «Вояж» вошла в премьер-лигу КВН

В Сочи состоялся 32-й Международный фестиваль команд «КиВиН». По итогам выступлений томская команда «Вояж» прошла отбор в Премьер-лигу КВН.

Истории недели

Как капитан дальнего плавания из Калининграда узнал в «том самом дворнике-полиглоте из Томска» своего отца





Недавно в соцсети нашей редакции пришло письмо от Дмитрия Никифорова из Калининграда. Он благодарил ТВ2 за видео. Короткий сюжет, снятый нами на томских улицах, помог Дмитрию найти отца, которого он не видел около сорока лет.

«Меня зовут Никифоров Дмитрий Витальевич, я родился 29 февраля 1976 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Отец — Никифоров Виталий Геннадьевич, мать — Никифорова (Ильина) Ирина Васильевна. Сейчас мне 44 года (в конце февраля будет 45), я живу в городе Калининграде. Я регулярно искал своего отца, как мог, используя интернет. БЛАГОДАРЯ ВАШЕМУ СЮЖЕТУ Я НАШЕЛ СВОЕГО ПАПУ!!! Передайте ему, пожалуйста, что я счастлив, что он жив и здоров! Подскажите, как с ним можно связаться!» — говорилось в письме.

