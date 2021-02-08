Главные новости недели по версии ТВ2

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Томичам стали отказывать в ПЦР-тестах на ковид

Жители Томска жалуются, что им не делают тесты на ковид. В облздраве пояснили, что вышло новое постановление, согласно которому тесты берутся только у определенных категорий граждан.



В пресс-службе облздрава ТВ2 пояснили, что ПЦР-тесты сейчас берут у определенных категорий граждан. Это прибывшие из-за границы с наличием симптомов; контактировавшие с больными при появлении симптомов, не исключающих ковид ; лица с диагнозом «внебольничная пневмония»; люди от 65 лет с респираторными симптомами; работники медорганизаций с риском инфицирования; люди с респираторным симптомами в закрытых коллективах; коллективы детей при наличии трех и более заболеваний; направляемые на плановую госпитализацию и санаторно-курортное лечение.



Изменились правила тестирования еще в конце прошлого года.

Снижается и охват тестированием. Если 1 января на 100 тысяч жителей приходилось 497,8 тестов, то к 1 февраля соотношение составило 206,6.

За последние сутки 85 случаев коронавируса подтвердили официально в Томской области, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 28 862 человека, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.

Ивана Кляйна госпитализировали в томский НИИ онкологии

Временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна госпитализировали в НИИ онкологии на улице Савиных, сообщила ТВ2 адвокат Лариса Шейфер.

Ранее сотрудники томской Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что Ивана Кляйна готовят к госпитализации. При этом адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносят уже несколько раз, а состояние Ивана Кляйна ухудшается, были случаи, когда он не вставал с постели и с трудом ухаживал за собой.

3 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором Иван Кляйн курит у здания регионального следственного управления СК, человек за кадром констатировал, что мэр отлично себя чувствует. Адвокаты подтвердили, что действительно тогда мэра привезли в Следственный комитет для ознакомления с материалами дела. «При этом, если раньше Кляйну разрешали курить в туалете, то сегодня что-то пошло не так, — сообщали адвокаты.



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Склады купца Горохова в Томске купит новосибирская фирма за 15,1 млн рублей

Новосибирская фирма «Принт Стайл Фабрик» выиграла аукцион на покупку аварийного исторического здания Гороховских складов в Томске. Компания на торгах предложила 15,1 млн рублей.

По условиям договора победитель аукциона обязан провести реконструкцию здания без изменения габаритов, высоты, строительных и отделочных материалов. Не допускается устройства мансард, вальмовых крыш с изломом, изменения расстекловки и установки пластиковых окон. Запрещается размещение рекламных щитов и информационных вывесок с названием организации — более 0,2% от площади главного фасада.

По информации Фокус.контур, «Принт Стайл Фабрик» принадлежит Владимиру Мартыненкову. Основной вид деятельности компании — нанесение рисунка на текстильные изделия и готовую одежду. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Сам Владимир Мартыненков владеет несколькими строительными компаниями в Новосибирске.

Неизвестные написали «Путин — вор» на памятнике Ленину в Томске

Надпись на памятнике Ленину в центре Томска была замечена вечером 3 февраля. Утром следующего дня коммунальщики стерли надпись со скульптуры. В тот же день сотрудники уголовного розыска взяли объяснение по поводу надписи на памятнике Ленину с муниципального депутата Максима Забелина.

Завершается строительство нового кладбища под Томском

Подрядчик городского департамента капитального строительства работает в окрестностях деревни Воронино, где в рамках контракта с администрацией Томска строит кладбище, рассчитанное на 64,5 тыс. мест захоронения. Стоимость работ составляет порядка 251 млн рублей.



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Псевдотуберкулез выявили у детей из школы-интерната в Томской области

у 28 из 30 госпитализированных воспитанников Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе выявили псевдотуберкулез, сообщила депутат Госдумы Татьяна Соломатина. Еще у двоих детей медики диагностировали энтеровирус.

Истории недели

Медсестра из красной зоны. Реанимация

«Однажды несу письмо женщине и вижу, что там детский почерк, — вспоминает медсестра реанимации ковидного госпиталя Ирина. — Я иду, и у меня ком в горле. Дома ее ждут дети. Говорю: вам письмо из дома, она мне: «Прочтите, я без очков ничего не вижу. Ну как же читать, это же личное. Набрала воздух в легкие, прочитала, у меня все внутри трясется. Пациентка приложила письмо к груди. Потом мы ее благополучно выписали».

38-летняя Ирина Ляшко – медсестра реанимации МСЧ №2. Как это — работать в красной зоне?



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«Человек вроде как пропал совсем». История о томском физике Александре Луканине