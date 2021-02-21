Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Томские медики выступили в защиту арестованного мэра Кляйна

60 томских врачей подписали письмо с требованием срочно оказать медицинскую помощь арестованному мэру Ивану Кляйну.

Медики сообщают, что Ивану Кляйну, который находится в СИЗО, срочно нужно провести операцию на почке и надпочечнике. Но из-за следствия хирургическая операция не раз откладывалась.



В письме томские медики требуют, чтобы арестованному Ивану Кляйну была предоставлена медицинская помощь в полном объеме в соответствии с состоянием здоровья мэра.



Полный текст обращения томских медиков читайте по ссылке.

Ранее Кировский районный суд согласился с позицией следствия и ограничил время, за которое Иван Кляйн должен ознакомиться с материалами уголовного дела.

Пожар произошел в Томском театре юного зрителя.

В Томском театре юного зрителя загорелась крыша. Причина возникновения огня пока не известна. В МЧС уточнили, что предварительная площадь пожара составила 1500 кв. м. Во время возгорания в здании не было зрителей, только сотрудники. Все спектакли отменяются на неопределенное время. Уже купленные билеты можно вернуть в кассе.



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Томская обладминистрация хочет потратить 8,3 млн рублей на освещение своей работы в СМИ

Департамент финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области объявил аукцион на освещение деятельности властей региона в прессе. Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта — более 8,3 млн рублей.



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СКР: в Томской области задержали главу поселения за взятку в 2 млн рублей

Следователи задержали главу администрации Суйгинского сельского поселения Молчановского района Томской области. Он подозревается в получении взятки в два миллиона рублей.

По информации СКР, деньги главе администрации передавал предприниматель, осуществляющий деятельность по производству и поставке электроэнергии, с января 2016 года по июнь 2019.

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Роддом №4 возобновляет плановую и экстренную помощь по гинекологии

Гинекологическое отделение роддома № 4 Томска возобновило работу в оказании плановой и экстренной медицинской помощи. Учреждение также включено в график медицинских организаций, оказывающих данную профильную медицинскую помощь по «скорой».



С 22 октября 2020 года роддом №4 Томска был перепрофилирован под респираторный госпиталь для пациентов с COVID-19, на базе которого было развернуто 300 коек. За этот период медики пролечили здесь 1900 пациентов с COVID-19 и пневмонией.



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Выше инфляции: в Томске проверили, как изменились цены на продукты

В этот раз решили сравнить ценники на продукты, которые были в апреле 2020 года и в феврале текущего года. Для чистоты мониторинга проводился анализ одних и тех же товаров конкретных наименований и сортов в одних и тех же торговых сетях.

По данным активистов ОНФ, цены на целый ряд продуктов из ежедневного рациона томичей за прошедший год выросли значительно выше величины инфляции. Так, значительно подорожали за прошедшие 10 месяцев масло растительное, масло сливочное, сахар, яйцо куриное, рис, картофель. К примеру, цена на масло растительное выросла с 63 до 104 рублей, на яйцо куриное – 56 по 67 рублей, сахар – с 34 до 48 рублей, масло сливочное – с 99 до 116 рублей, рис – с 66 до 75 рублей, картофель – с 17 до 29 рублей.

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Фигурантов в уголовном деле по вырубке леса в Карегодском заказнике до сих пор нет

«Срок расследования уголовного дела продлен до 17 мая 2021 года, на данный момент все участники процесса имеют статус свидетелей, расследование уголовного дела продолжается», – сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области в ответ на вопрос о последствиях незаконной санитарной рубки в Карегодском заказнике.

Под видом спасения леса после пожара 2015 года компания Валентина Широкова «Интелстрой» фактически заготавливала деловую древесину на особо охраняемой природной территории для продажи в Китай. 21 сентября 2020 года СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ, прокуратуры Томской области и УМВД возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ). В департаменте лесного хозяйства Томской области были проведены обыски и допрошены свидетели. Однако кто именно виноват в незаконной санитарной рубке в природоохранной зоне, до сих пор не установлено. Фигурантов в уголовном деле не появилось и спустя полгода после расследования. При этом в сообщении СК говорилось, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей.

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Зарплату в 50 тыс. руб. и 500 млн налогов обещает «Монолит-Строй» после запуска нового завода в Кузовлево

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин осмотрел строительную площадку нового завода OSB-плит, который на Кузовлевском тракте строит лесопромышленная компания «Монолит-Строй» (торговая марка «Латат»).

Со слов пресс-службы, на площадке идут строительно-монтажные работы, а уже в декабре запланированы пусконаладочные. Вывод нового производства на проектную мощность намечен уже в первой половине 2022-го. Здесь будет налажен выпуск OSB-плит, которые применяются как в мебельном производстве, так и в строительстве.

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Активисты просят помощи в установке дог-боксов в парках и дворах Томска и Северска

Группа томских и северских активистов совместно с новосибирским Институтом непрерывного развития предлагают томичам поддержать проект по установке в парках и дворах жилых домов дог-боксов — ящиков с пакетиками для уборки за питомцами.



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Истории недели

«Возможно, придется переносить некоторые северные города». Ученый ТГУ о том, как вместе с климатом меняются Сибирь и Арктика

Больше половины нашей страны покрыто теперь уже не вечной мерзлотой. Из-за глобальных изменений климата замерзшие грунты оттаивают, меняются Арктика и тундра, приходят в негодность инфраструктуры северных территорий. Обсудили с доктором биологических наук и директором исследовательского центра «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергеем Кирпотиным, чем грозят жителям Сибири эти разрушительные процессы и как их можно замедлить.



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«Подумал, что машину отжимают». Как по ошибке задержанный и избитый томич получил статью за неповиновение