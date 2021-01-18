Главные новости недели по версии ТВ2

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Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца

В Кировском районном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении ареста Ивана Кляйна. Спустя восемь часов после начала заседания судья Екатерина Галяутдинова постановила — арестовать Ивана Кляйна еще на два месяца.

Сторона защиты настаивала на избрании другой меры пресечения, не связанной с арестом в СИЗО. Сторона защиты подготовила и направила в суд апелляционную жалобу на судебное решение о продлении срока содержания Ивана Кляйна под стражей.

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Массовая вакцинация томичей от коронавируса

15 января в Томской области стартовала вакцинация для всех желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции.

Записавшиеся через сайт covidtomsk.ru уже сегодня начали получать приглашения от медицинских организаций. С ними оговариваются дата и время, когда следует подойти на прививку.

Томская область с начала кампании вакцинации от новой коронавирусной инфекции уже получила 7042 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый этап уже прошли 1447 человек, второй — более 700 человек.

Поставить прививку могут жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Ограничения по возрасту 60+ сняты – соответствующие изменения внесены в аннотацию вакцины Гам-КОВИД-Вак. Если человек переболел новой коронавирусной инфекцией, он может поставить прививку через 2-3 месяца после выздоровления, перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.

Томская область преодолела порог в 26 тысяч заболевших COVID-19. За все время от коронавирусной инфекции в Томской области скончался 241 человек.

Если надо — уколюсь? Ответы на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Тариф вырастет в три раза? В Томской области приняли новую схему обращения с отходами

В Томской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Как следует из документов, опубликованных на сайте департамента природных ресурсов, с принятием схемы произойдет рост тарифов на вывоз мусора. Новые аукционы на право вывозить мусор будут отыграны в 2021 году.

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Томские власти: резкого роста тарифа на вывоз мусора не будет

В Томской области планируют построить несколько крупных объектов мусоросортировки

В 2021 году в регионе состоится конкурсный отбор на право заключения концессионного соглашения на строительство объектов по обработке и утилизации ТКО. В девяти населенных пунктах (города Стрежевой, Асино и Колпашево, рабочий поселок Белый Яр, сёла Бакчар, Кривошеино, Мельниково, Парабель и Новоколомино) откроют мусоросортировочные комплексы минимальной автоматизации для выборки стекла, металла и органических отходов. Оставшиеся фракции отходов с таких объектов будут централизованно поступать для сортировки в Томск.

Томичи предложили губернатору альтернативные 52 га под кампус

Томичи решили показать наглядно, где можно построить новый кампус в городе, а не в чистом поле на левом берегу Томи. Так томские урбанисты решили ответить губернатору Сергею Жвачкину на его заявление об отсутствии места для строительства студгородка для иностранных студентов в черте города.

«Почему мы будем строить кампус на левом берегу Томи, где под него зарезервировано 52 гектара? Потому что у Томска нет достаточной свободной земли, которая бы находилась в 30 минутах пешей доступности от университетов, – заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы не можем найти 50 гектаров на проспектах Кирова, Фрунзе, Ленина!».

Предложение томичей доступно по этой ссылке.

Напомним, жаркая дискуссия по строительству кампуса развернулась после того, как томичи узнали, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.



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Епархия отменила крещенские купания в Томске из-за коронавируса

Томская епархия отменила массовые крещенские купания в городе из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято по предложению мэрии.

От массовых крещенских купаний на Белом озере и в Коларово решили отказаться, чтобы избежать скопления людей. При этом в епархии не исключают, что в деревнях купания могут организовать для небольших групп прихожан.

Раздачу крещенской воды на территории храмов епархии организуют 18-21 января, а в крещенскую ночь в ряде соборов пройдут богослужения, добавили в епархии.

Напомним, режим повышенной готовности в Томской области продлили до 31 января.

На томской передержке «4 лапы» случился пожар. Нужна помощь

В доме, который был обустроен под передержку для бездомных домашних животных, случился пожар, сообщили волонтеры-организаторы пункта «4 лапы». Они просят томичей помочь им восстановить помещение и сгоревшие корма для питомцев.

Информацию о том, как помочь передержке, можно найти на официальной странице передержки во «ВКонтакте». Также волонтерам можно помочь деньгами: номер карты 4173 9800 3163 9988 (Андрей Леонидович), телефон 89526799175 (привязан к карте).

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