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18 января,
2021
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Главные новости недели по версии ТВ2

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2 часа назад

Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца

В Кировском районном суде состоялось заседание, на котором рассматривалось ходатайство стороны обвинения о продлении ареста Ивана Кляйна. Спустя восемь часов после начала заседания судья Екатерина Галяутдинова постановила — арестовать Ивана Кляйна еще на два месяца. 


Сторона защиты настаивала на избрании другой меры пресечения, не связанной с арестом в СИЗО. Сторона защиты подготовила и направила в суд апелляционную жалобу на судебное решение о продлении срока содержания Ивана Кляйна под стражей.


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Адвокаты Ивана Кляйна: Нам не дали подготовиться к суду

Массовая вакцинация томичей от коронавируса 

15 января в Томской области стартовала вакцинация для всех желающих поставить прививку от новой коронавирусной инфекции.


Записавшиеся через сайт covidtomsk.ru уже сегодня начали получать приглашения от медицинских организаций. С ними оговариваются дата и время, когда следует подойти на прививку.


Томская область  с начала кампании вакцинации от новой коронавирусной инфекции уже получила 7042 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый этап уже прошли 1447 человек, второй — более 700  человек.


Поставить прививку могут жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Ограничения по возрасту 60+ сняты – соответствующие изменения внесены в аннотацию вакцины Гам-КОВИД-Вак. Если человек переболел новой коронавирусной инфекцией, он может поставить прививку через 2-3 месяца после выздоровления, перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.


Томская область преодолела порог в 26 тысяч заболевших COVID-19. За все время от коронавирусной инфекции в Томской области скончался 241 человек.


Если надо — уколюсь? Ответы на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Тариф вырастет в три раза? В Томской области приняли новую схему обращения с отходами

Главные новости недели по версии ТВ2

В Томской области утвердили новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Как следует из документов, опубликованных на сайте департамента природных ресурсов, с принятием схемы произойдет рост тарифов на вывоз мусора. Новые аукционы на право вывозить мусор будут отыграны в 2021 году.


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Томские власти: резкого роста тарифа на вывоз мусора не будет

В Томской области планируют построить несколько крупных объектов мусоросортировки

В 2021 году в регионе состоится конкурсный отбор на право заключения концессионного соглашения на строительство объектов по обработке и утилизации ТКО. В девяти населенных пунктах (города Стрежевой, Асино и Колпашево, рабочий поселок Белый Яр, сёла Бакчар, Кривошеино, Мельниково, Парабель и Новоколомино) откроют мусоросортировочные комплексы минимальной автоматизации для выборки стекла, металла и органических отходов. Оставшиеся фракции отходов с таких объектов будут централизованно поступать для сортировки в Томск.

Томичи предложили губернатору альтернативные 52 га под кампус

Томичи решили показать наглядно, где можно построить новый кампус в городе, а не в чистом поле на левом берегу Томи. Так томские урбанисты решили ответить губернатору Сергею Жвачкину на его заявление об отсутствии места для строительства студгородка для иностранных студентов в черте города.


«Почему мы будем строить кампус на левом берегу Томи, где под него зарезервировано 52 гектара? Потому что у Томска нет достаточной свободной земли, которая бы находилась в 30 минутах пешей доступности от университетов, – заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Мы не можем найти 50 гектаров на проспектах Кирова, Фрунзе, Ленина!».


Предложение томичей доступно по этой ссылке.

Главные новости недели по версии ТВ2

Напомним, жаркая дискуссия по строительству кампуса развернулась после того, как томичи узнали, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.

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Обладминистрация предлагает городским блогерам встретиться и обсудить строительство кампуса

Епархия отменила крещенские купания в Томске из-за коронавируса

Главные новости недели по версии ТВ2

Томская епархия отменила массовые крещенские купания в городе из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято по предложению мэрии.


От массовых крещенских купаний на Белом озере и в Коларово решили отказаться, чтобы избежать скопления людей. При этом в епархии не исключают, что в деревнях купания могут организовать для небольших групп прихожан. 


Раздачу крещенской воды на территории храмов епархии организуют 18-21 января, а в крещенскую ночь в ряде соборов пройдут богослужения, добавили в епархии. 


Напомним, режим повышенной готовности в Томской области продлили до 31 января.

На томской передержке «4 лапы» случился пожар. Нужна помощь

Главные новости недели по версии ТВ2

В доме, который был обустроен под передержку для бездомных домашних животных, случился пожар, сообщили волонтеры-организаторы пункта «4 лапы». Они просят томичей помочь им восстановить помещение и сгоревшие корма для питомцев.


Информацию о том, как помочь передержке, можно найти на официальной странице передержки во «ВКонтакте».  Также волонтерам можно помочь деньгами: номер карты 4173 9800 3163 9988 (Андрей Леонидович), телефон 89526799175 (привязан к карте).

Истории недели

ДОРОГА В СКИТ


Экспедиция ТВ2 побывала в старообрядческом женском монастыре, затерянном в тайге.

Василий Еремин: В Бога не верю, но перекреститься могу


Накануне Нового года стало известно, что газета «МК в Томске» переходит к новым собственникам. Чтобы узнать, что будет с редакцией, где будет публиковать в дальнейшем свои материалы экс-редактор томского вкладыша и депутат Гордумы Василий Еремин, мы решили пригласить его в прямой эфир Instagram ТВ2. Кроме того, мы обсудили с Василием Васильевичем дело Кляйна, выборы, предстоящие и прошедшие, а также сотрудничество с ФСБ.

Подробнее тут.

Василий Еремин
Василий Еремин

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