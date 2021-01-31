Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Митинг за Навального в Томске 31 января

Второй митинг в поддержку Алексея Навального в Томске прошел сегодня возле Большого концертного зала. По словам организаторов, в акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Участники акции скандировали лозунги «Путин — вор», «Свободу Алексею Навальному», «Мирный митинг - не преступление», «Россия будет свободной». По оценкам организаторов, всего в Томске задержали 10 человек, среди них — депутаты городской Думы — Ксения Фадеева, Андрей Фатеев, Максим Забелин и Артем Канарев.

Режим ограничений в Томской области продлен до 31 мартаРежим ограничений в Томской области продлен до 31 марта

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий в регионе из-за коронавируса режим ограничений на два месяца — до 31 марта, но смягчил его.

По данным оперштаба, с начала пандемии коронавирус диагностировали у почти 28 тысяч жителей. В настоящее время лечение продолжают около 3 тысяч пациентов. Скончались, по официальным данным, 263 человека. В Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечают, что Томская область входит в число регионов с низким темпом роста заболеваемости ковидом. На этой неделе в регионе впервые за долгое время подтвердили меньше 100 новых случаев ковида за сутки.



Подробнее об ограничениях — тут.

Башня Александра Лунева загорелась вечером в ТомскеБашня Александра Лунева загорелась вечером в Томске

Бывшая водонапорная башня на 19-й Гвардейской дивизии, отреставрированная Александром Луневым, загорелась вечером 26 января. Сам Александр считает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.



Александр Лунев начал сбор денег на восстановление старинной водонапорной башни, которую он ремонтировал восемь лет. Вечером 26 января в здании произошел пожар. ​

Подробнее об этом читайте тут.

«Это делает город хуже»: урбанисты сделали визуализацию развязки на «Южке»«Это делает город хуже»: урбанисты сделали визуализацию развязки на «Южке»

Проект «Город не бесит» представил в Инстаграме визуализацию будущей транспортной развязки на площади Южной. Сделано это для того, чтобы посмотреть, как новый объект строительства будет выглядеть в реальности. Спойлер: это сделает город хуже.

Подробнее об этом смотрите здесь.

Музей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще долженМузей раскулаченных в Палочке заплатил 143 тысячи за свет. Но все еще должен

Первый в стране Центр памяти раскулаченных из томской Палочки погасил большую часть долга за свет. В среду, 27 января, руководитель общественной организации «Живая память Верхнекетья» Ирина Янченко перевела на счет Томскэнергосбыта 143 тысячи рублей. Но «музей кулака-лишенца» еще должен энергоснабжающей организации порядка 10 тысяч рублей — по состоянию на 20 января.



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Мэрия закупила технику для САХа вопреки решению Думы Томска

Администрация Томска закупает технику для регионального оператора, «Спецавтохозяйства», несмотря на запрет Думы Томска. Напомним, мэрия Томска заложила в бюджете Томска 60 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХа» и «Спецавтохозяйства». Для САХа планировалось купить мусоровозы и уплотнители. Во время обсуждения бюджета депутаты городской Думы выступили против покупки техники. Они отметили, что САХ — коммерческая структура, а в Томской области должны принять новую территориальную схему, из-за чего не ясно, останется «Спецавтохозяйство» региональным оператором или нет.

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Огородова об увольнении директора «Интеграции»‎: Мы разбираемся с этим вопросом

Управление образования по Томскому району решило уволить директора школы «Интеграция» Лилию Пикалову. Родители детей, проживающих в Южных Воротах, выступили против этого решения. Они хотят создать петицию и собирают подписи в поддержку Лилии Пикаловой.



Замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова во время прямого эфира в Instagram областной администрации не стала комментировать увольнение директора школы «Интеграция». Вопрос об увольнении стал одним из самых популярных во время прямого эфира.

«Уважаемые коллеги, эта информация поступила вчера, это компетенция муниципалитета, муниципальная школа. Поэтому мы разбираемся в этом, поручение такое Ирине Борисовне (Грабцевич, начальник областного департамента образования — прим. ред.) я уже дала, сегодня я ни на какие вопросы ответить, конечно же, не могу», — сказала она.



Истории недели

Сергей Колотовкин: Заглядывать в глаза ОМОНовцу бесполезно

Виктор МУЧНИК





Мы знакомы с Сергеем Колотовкиным почти три десятка лет. Многие годы вместе работали на ТВ2. Он был репортером «Часа Пик». Потом продюсером программы. В разные годы руководил радионаправлением ТМГ, рекламным агентством «Тройка», сайтом ТВ2. В 2012 он вместе с Игорем Дмитриевым и Сергеем Лапенковым стал одним из инициаторов движения «Бессмертный полк». После уничтожения в 2015 году телекомпании ТВ2, а затем и связанных с ней других медиа ТМГ работал некоторое время в различных томских рекламных структурах, будучи сопредседателем «Бессмертного полка», продолжал заниматься делами движения, потом уехал в Петербург.

В субботу, 23 января, принял участие в проходившей протестной акции. На ОМОН не нападал, не оскорблял. Сергей вообще человек негрубый и склонный к тому, чтобы людей внимательно слушать и с ними договариваться. Однако 23-го вечером он сначала оказался в полицейском участке, а затем в больнице. Со сломанной рукой. Мы поговорили о том, как это случилось. А также о том, почему он пошел протестовать.

