Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

В Томской области умерло втрое больше людей с коронавирусом, чем сообщил оперштаб

Росстат опубликовал новые данные, посвященные смертности от коронавируса в России. По данным ведомства, в ноябре от COVID-19 скончались 23 610 человек. Еще 12 035 человек, заболевших ковидом, умерли от других заболеваний.

По данным оперштаба, на конец ноября в Томской области от коронавируса скончались 165 человек. Росстат сообщает, что с начала пандемии в Томской области умерли 532 человека, у которых диагностировали ковид.

Подробнее об этом здесь.

По данным на 10 января, в Томской области за все время COVID-19 обнаружен у 25 865 человек. По официальным данным, за все время пандемии от коронавируса скончались 231 человек.

Ушел из жизни экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий

Экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий скончался от последствий коронавирусной инфекции 7 января на 75 году жизни. Сенатор от Томской области, бывший губернатор региона Виктор Кресс предложил назвать именем Вячеслава Новицкого улицу или сквер в городе Томске.

Томичи проводили в последний путь Вячеслава Новицкого. Каким его запомнил город? Подробнее об этом здесь.

Склады купца Горохова на улице Набережной выставили на продажу

В Томске выставили на продажу склады купца Горохова и участок, на котором находится здание. Склады — объект культурного наследия федерального значения и подлежат государственной охране, их построили в 1916 году.



По документам, начальная цена имущества — 9,64 миллиона рублей.



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В Томске проезд в общественном транспорте подорожал до 23 рублей

Стоимость проезда на всех видах общественного транспорта в Томске с 1 января будет составлять 23 рубля. Проезд женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет будет стоить 20 рублей в автобусе, 18 – в трамваях и троллейбусах.



Подробнее об изменениях тут.

Власти рассказали, где в 2021 году появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД

Девять стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в начале 2021 года в Томской области. Их установят на трассах Томск — Самусь (13 — 14 км), Томск — Мариинск (16 км+700 м и 20 км+870 м), Кузовлево — Светлый (4 — 5 км), Мельниково — Кожевниково — Изовка (32 км), объездной дороге Томска (8 км), подъезде к Томску от автодороги Р-255 (104 км+800 м). Также фотовидеофиксирующее оборудование установят в селе Каргасок на улице Кирова, 56 и в городе Колпашево на улице Победы, 105.



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Новый региональный оператор по вывозу мусора начал работу в Томской области

Со 2 января начал работу новый регоператор по обращению с ТКО. Компания «Транспортные коммунальные системы» (ООО «ТКС») будет вывозить мусор в четвертой зоне — на территории Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедрового.



Об этом читайте здесь.

В Томск пришла первая партия троллейбусов из Москвы. Фото

Первую партию из четырех троллейбусов от «Мосгортранса» получило Томское ТТУ. Генеральный директор предприятия Андрей Сосновский сообщил, что отгрузка следующей партии пройдет 12 января. Всего до лета Томск получит 40 троллейбусов.



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Камал: он явно задержался в стенах центра помощи детям

Трехлетний Камал задержался в стенах центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Когда-то кровная мать Камала тоже воспитывалась здесь, потом переходила по возрасту в другие детские дома. Повзрослев, она получила от государства положенную благоустроенную квартиру. Социальные службы помогли обставиться мебелью. Сотрудники малышового учреждения, помня женщину с малых лет, жалели ее и сделали все, чтобы ей вернули двух ее дочек, которых органы опеки временно размещали примерно два-три года назад. Отстояли ее право на материнство. Женщина с двумя девочками вернулась домой. Потом родился еще и мальчик.



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Истории недели

Все началось с елки

Дана Казакова работает водителем трамвая. Два дня она возит пассажиров, два — отдыхает. В свои выходные занимается благотворительностью: ищет деньги на продукты, покупает их и раздает нуждающимся. В основном, люди приходят к ней за продуктами сами, но тем, кому ходить тяжело, она отвозит... на трамвае. Проезд для нее бесплатный — так что получается сэкономить. Группу во ВКонтакте, куда можно обратиться за помощью, Дана открыла в ноябре 2019 года. За год к ней обратилось полсотни человек точно. С начала пандемии обращаться стали чаще: «Люди жалуются на потерю работы».