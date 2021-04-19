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19 апреля,
2021
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Главные новости недели по версии ТВ2

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ТВ2
2 часа назад

Непринятый отчет мэра Томска

Главные новости недели по версии ТВ2

Депутаты Думы Томска не приняли отчет исполняющего обязанности мэра Томска Михаила Ратнера о деятельности администрации в 2020 году. Фракция ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», а также независимые депутаты голосовали против принятия данного отчета.  Против отчет проголосовали 22 депутата, 13 – против, двое воздержались.


Депутаты раскритиковали состояние дорог, уборку снега и мусора, нерешенный вопрос с границами исторического поселения города и отсутствие программы по ремонту учреждений соцсферы.


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И.о. мэра Томска: «Пытаемся создать условия для работы платных парковок»

Михаил Ратнер о Степановском переезде: Вернемся к вопросу в 2022 году
И.о. мэра Томска: Денег на ремонт дорог второй и третьей категории катастрофически не хватает

Ледоход на Томи

Главные новости недели по версии ТВ2

На прошлой неделе в городе начался ледоход на Томи. В МЧС отметили, что паводковая обстановка в регионе на данный момент пока стабильная. 


Некоторые томичи, несмотря на призывы спасателей соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек, желают сделать селфи на фоне льдин. В субботу, 17 апреля, одну из таких любителей селфи пришлось спасать. 33-летня томичка гуляла по льдинам вдоль берега в районе Лагерного сада. Одну из льдин оторвало от берега и женщина уплыла на ней. Вытаскивать ее пришлось спасателем при помощи плота.

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Река Томь вскрылась полностью

Томская область вошла в топ-10 регионов по числу заболевших ВИЧ в 2020 году

Главные новости недели по версии ТВ2

Томская область вошла в антирейтинг регионов по показателю заболеваемости ВИЧ в России. Такие данные опубликованы на сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, наша область оказалась в списке с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией.  


Эти данные подтвердил и Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями. В регионе под наблюдением врачей находится 9323 пациента с ВИЧ-статусом. Все они получают антиретровирусную терапию.

Истории недели

Как превратить самострой в «золотые офисы»: лайфхак от «Сибспецпроектреставрации»


В историческом центре Томска, неподалеку от здания Областной администрации можно: а) построить самоволку, б) проигнорировать решение двух судов об ее сносе, в) зарегистрировать самоволку по новому адресу и с новым кадастровым номером, г) сделать в самоволке «золотые офисы» и сдавать их за дорого.  В том, кто это провернул, и что за это было разбирались тоже на этой неделе. 

Главные новости недели по версии ТВ2

«Жалко всех»: Гузель Яхина о романе «Эшелон на Самарканд», убийцах поневоле и СССР, что у каждого в анамнезе


Накануне в Новосибирске побывала Гузель Яхина. Писательница приехала прочитать на «Тотальном диктанте» отрывок текста Дмитрия Глуховского. Перед тем, как выступить в роли «диктатора», Гузель провела пару встреч — с читателями и журналистами. Наши коллеги Лариса Муравьева и Лидия Симакова съездили в Новосибирск и пообщались с автором романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» — о советской амбивалентности, исторической достоверности и о том, почему прошлое нужно проговорить, несмотря на болезненность. Видеоверсия интервью здесь.

Главные новости недели по версии ТВ2

МЕЛЬНИЦА Памяти 12 деревень, исчезнувших с реки Шуделька


Новый фильм от ссъемочной  группы ТВ2, которая  провела целое расследование и добралась до бассейна реки Шуделька, где сейчас никто не живет. Оказалось, что в тех местах укрывались три старообрядческих монастыря, а потом было место ссылки. После смерти Сталина 12 деревень, искусственно созданных — ликвидировали.

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