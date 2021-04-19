Главные новости недели по версии ТВ2

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Непринятый отчет мэра Томска

Ледоход на Томи

На прошлой неделе в городе начался ледоход на Томи. В МЧС отметили, что паводковая обстановка в регионе на данный момент пока стабильная.

Некоторые томичи, несмотря на призывы спасателей соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек, желают сделать селфи на фоне льдин. В субботу, 17 апреля, одну из таких любителей селфи пришлось спасать. 33-летня томичка гуляла по льдинам вдоль берега в районе Лагерного сада. Одну из льдин оторвало от берега и женщина уплыла на ней. Вытаскивать ее пришлось спасателем при помощи плота.

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Томская область вошла в топ-10 регионов по числу заболевших ВИЧ в 2020 году

Томская область вошла в антирейтинг регионов по показателю заболеваемости ВИЧ в России. Такие данные опубликованы на сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, наша область оказалась в списке с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией.

Эти данные подтвердил и Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями. В регионе под наблюдением врачей находится 9323 пациента с ВИЧ-статусом. Все они получают антиретровирусную терапию.

Истории недели

Как превратить самострой в «золотые офисы»: лайфхак от «Сибспецпроектреставрации»

В историческом центре Томска, неподалеку от здания Областной администрации можно: а) построить самоволку, б) проигнорировать решение двух судов об ее сносе, в) зарегистрировать самоволку по новому адресу и с новым кадастровым номером, г) сделать в самоволке «золотые офисы» и сдавать их за дорого. В том, кто это провернул, и что за это было разбирались тоже на этой неделе.

«Жалко всех»: Гузель Яхина о романе «Эшелон на Самарканд», убийцах поневоле и СССР, что у каждого в анамнезе

Накануне в Новосибирске побывала Гузель Яхина. Писательница приехала прочитать на «Тотальном диктанте» отрывок текста Дмитрия Глуховского. Перед тем, как выступить в роли «диктатора», Гузель провела пару встреч — с читателями и журналистами. Наши коллеги Лариса Муравьева и Лидия Симакова съездили в Новосибирск и пообщались с автором романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» — о советской амбивалентности, исторической достоверности и о том, почему прошлое нужно проговорить, несмотря на болезненность. Видеоверсия интервью здесь.