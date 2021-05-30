Главные новости недели по версии ТВ2

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Суд над Иваном Кляйном. Главный свидетель обвинения Ринат Аминов.

Масочный режим и запрет на массовые мероприятия сохранятся в Томской области до 30 июня

Режим ограничений продлен в Томской области до 30 июня. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Режим ограничений остался прежним: при посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте, включая такси, соблюдение масочного режима также обязательно.

Отчет губернатора

Выступая в Законодательной Думе Томской области с отчетом о деятельности исполнительной власти, губернатор Сергей Жвачкин сообщил, что по такому показателю, как валовый региональный продукт на душу населения, наш регион занимает третье место в Сибири и 23-е в целом по стране.

Нас подкосил не ковид. Ковид мы хорошо прошли. Нас подкосил ОПЕК+. Роснефть получила квоту на остановку скважин нефти. Эти скважины остановили у нас в Стрежевом. Когда остановили скважины, то посыпалась вся цепочка — энергетики, сельское хозяйство и так далее. Вот что нам подкузьмило в 2020 году, — рассказал Сергей Жвачкин.

Губернатор рассказывал больше не о достижениях обладминистрации и своих лоббистских удачах, а об успехах бизнеса и вузов. Межениновская птицефабрика построила завод по выпуску рапсового масла, что позволило увеличить производство растительных масел в регионе в 200 раз. Выпуск сыров с 2015 года в Томской области увеличился в 26 раз: как за счет технологической модернизации производств на «Томском» и «Деревенском молочке», так и за счет появления большого количества ремесленных сыроварен. «Арт-Лайф» открыл производство желатиновых капсул, а предприятия «Сибирь» и «Кахети» запустили новые линейки алкогольной продукции.

Компания «САВА» высадила крупнейший в стране сад жимолости, запустила производство вяленой ягоды в сиропах. «Эко-фабрика «Сибирский кедр» модернизировала линию по переработке кедрового ореха. Компания «Биолит» увеличила выпуск инновационной продукции для повышения иммунитета. «Солагифт» модернизировал технологические линии по выпуску продуктов из хвои.



Что касается вузов, то губернатор отметил, что с 2015 года ежегодное финансирование томских университетов и академических институтов увеличилось с 25 до более чем 30 миллиардов рублей. При этом финансирование научной деятельности выросло до 7,5 миллиарда в год. В томских университетах учится молодежь из 93 стран мира и 78 российских регионов. Томск вошел в ТОП-100 лучших студенческих городов мира. Два томских университета – ТПУ и ТГУ – в числе сильнейших университетов мира по предметному направлению.

Также губернатор подчеркнул, что В 2020 году средняя заработная плата в нашей области выросла на 5%, превысив 47 тысяч рублей.

Замначальника томского УФСИН нашли раненым около работы

Фото: УФСИН по Томской области

Противоречивая информация по поводу заместителя начальника томского УФСИН Александра Зорина появилась в Сети. Издание Baza сообщает, что замначальника нашли раненым накануне утром около работы. У него было семь ножевых ранений. По данным других СМИ, замначальника томского УФСИН попытался «покончить с собой на рабочем месте». В управлении УФСИН по Томской области пока комментировать ситуацию отказались.

Ксения Фадеева: Год назад я не думала, что кто-то рехнется настолько, что решит признать мирную организацию экстремистской

Депутата Думы города Томска и бывшего руководителя Штаба Навального в Томске Ксению Фадееву судья Советского районного суда Дмитрий Борисов оштрафовал на 300 тысяч рублей за организацию митинга в поддержку Алексея Навального, который прошел в Томске 21 апреля и в котором она даже не участвовала. Ранее Штабы Навального вынуждены были закрыться из-за того, что 30 апреля Росфинмониторинг внес их в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Мы решили пригласить Ксению в инста-эфир ТВ2, чтобы обсудить эти события и поговорить также о состоянии дел в нашей городской Думе.



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«Ситуация не меняется в лучшую сторону»: Счетная палата о деятельности САХа и ТТУ

Счетная палата проверила деятельность муниципальных предприятий Томска в 2020 году и выявила неэффективное использование бюджетных средств «Спецавтохозяйством» и «Трамвайно-троллейбусным управлением».



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Культурную среду для Большого университета в Томске будут создавать Пушкинский музей изобразительных искусств и ТГУ

Один из крупнейших музеев России ГМИИ им. Пушкина и первый за Уралом российский университет ТГУ договорились о развитии совместных образовательных программ в направлении истории искусств, современного искусства и музейных практик. Соглашение о сотрудничестве подписали в администрации Томской области в присутствии губернатора Сергея Жвачкина. В нем идет речь и о создании культурной и образовательной среды для Большого университета Томска и о подготовке кадров для сферы культуры, в том числе, для Сибирского филиала Пушкинского музея в Томске.

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Грецкий орех и ликвидамбар: томич нашел камень с отпечатками растений времен палеогена

Томич Евгений Шевцов обнаружил камень с отпечатками древних растений возрастом от 23 до 65 млн лет. Это случилось в окрестностях Ботанического сада на Степановке.

На камне, что нашел на Степановке Евгений Шевцов, специалисты-политехники определили отпечатки листьев Populus (то есть тополя), грецкого ореха (причем вместе с плодами), таксодиевых (упраздненное семейство, часть родов которого нынче входит в семейство кипарисовых) и — ликвидамбара, который растет в Крыму и на черноморском побережье Кавказа.



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Путешественник без ног, покоривший Эльбрус, выиграл национальную премию «Хрустальный компас»

Парапутешественник Рустам Набиев, впервые покоривший Эльбрус на одних руках с помощью ледоруба, выиграл национальную премию «Хрустальный компас». В связке с Рустамом на гору поднялся член томского отделения Русского географического общества Иоанн Чечнев.

Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Однако он предпочел не падать духом, продолжить жить как можно активнее, а через некоторое время начал вести блог, в котором рассказывает о своей нынешней жизни. Иоанн Чечнев и Рустам познакомились в соцсетях и решили взойти на Эльбрус вместе. Несмотря на сложные погодные условия, Рустам смог пройти 13 километров в гору на руках.

Подробнее об этом доступно по ссылке.

Истории недели:100 млн рублей на питание в СибГМУ: на что жалуются пациенты клиник

Суп-вода, здание без ремонта, общий туалет для мужчин и женщин в отделении гнойной хирургии и урологии... пациенты недовольны условиями пребывания в клинике имени А.Г. Савиных на Ленина, 4. В Госпитальные клиники СибГМУ приезжают за медицинской помощью со всей России и ближнего зарубежья. В клиниках есть все необходимое оборудование, работают талантливые врачи. Но пациенты лежат в клиниках подолгу: по месяцу и более, и кроме квалифицированной врачебной помощи, им нужны комфортные условия.



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«Непионерские лагеря». Истории малолетних узников фашистских концлагерей