Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Ивана Кляйна перевели под домашний арест

Временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Сейчас он находится в стационаре НИИ онкологии после операции.



Основной причиной смены меры пресечения стало состояние здоровья временно отстраненного мэра. Накануне Ивана Кляйна прооперировали в НИИ онкологии. По словам врачей, операция прошла успешно. Ивану Кляйну провели полостную операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике.

Ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. Жаловались на то, что мэра не отпускают на обследование и операцию. Томские медики вступились за Ивана Кляйна и даже подписали письмо с требованием срочно оказать медицинскую помощь.

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Компания Андрея Тютюшева приобрела «Киномир» и другие здания АО «Томский Кристалл»

10 тысяч квадратов недвижимости в самом центре Томска по цене 31,2 тысячи рублей за квадратный метр приобрела дочерняя структура томской компании «Сибагро». Теперь холдингу, который является одним из крупнейших производителей свинины в России, принадлежит несколько исторических зданий Томска. Ранее они находились в госсобственности.



Подробнее об этом читайте здесь.

Десятилетнюю девочку, которая пропала в Томске, нашли живой

Десятилетняя Мария Головина найдена живой. Ранее сообщалось, что девочка утром пошла в школу, но до учебного заведения так и не дошла. Установили местонахождение ребенка сотрудники ГИБДД. По словам свидетелей, девочка каталась целый день на маршрутном автобусе.



Директор Томского театра драмы получил приказ об увольнении

Департамент по культуре Томской области подготовил приказ об увольнении главы драмтеатра Геннадия Сокурова.



Да, пытаются уволить. Наверное, потому что мне 70 лет, вот и пытаются, — рассказал Сокуров ТВ2. — Я к этому решению отношусь отрицательно, потому что ничего противозаконного не делал и на сегодняшний день как руководитель учреждения делаю то, что надо и как нужно.



Томская область вошла в «красную зону» свободы интернета

Томская область вошла в «красную зону» регионов, где в 2020 году лишали пользователей свободы за распространение информации в интернете. Согласно карте нарушений, в Томской области было зафиксировано 4 случая уголовного преследования, шесть случаев административного давления и 78 фактов интернет-цензуры. Полную карту нарушений можно посмотреть тут.



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На восстановление ТЮЗа после пожара понадобится 134 млн рублей

Сенатор Владимир Кравченко попросил руководителя Минкульта​ Ольгу Любимову поддержать учреждения культуры Томской области. По его словам, среди всех учреждений культуры Томской области ТЮЗ нуждается в помощи в первую очередь. Сейчас региональные власти готовят проектно-сметную документацию. Ремонт после пожара ТЮЗу обойдется в 134 млн рублей.



На 100 млн рублей: в Северске закупили новое оборудование для больницы

Фото: www.med.tomsk.ru

В Северскую клиническую больницу ФМБА России поступила партия медицинского оборудования на сумму более 102 млн рублей. Теперь в больнице появился аппарат для проведения компьютерной томографии SIMENS, его должны установить в мае этого года. До этого в Северске не было компьютерного томографа, северчане вынуждены были проходить обследования в Томске.



Какое еще купили оборудование, читайте тут.

Пить кровь или не пить?

На этот вопрос все члены съемочной группы ТВ2 ответили однозначно: пить! Для северных народов оленья кровь — лекарство, витамины, пища. Экспедиция ТВ2 вернулась из ХМАО.

Подробнее об этом читайте здесь.

Томские врачи помогли пассажирке, которой стало плохо в полете

Главный врач поликлиники №10 Марианна Кублинская, главный врач Светленской районной больницы Станислав Грязнов, заведующая педиатрической клиникой СибГМУ Дарья Козырицкая оказали медицинскую помощь, понадобившуюся пассажирке авиарейса SU 1530 компании «Аэрофлот».



Истории недели

Гольфстрим останавливается. Как это отразится на Сибири?

Научный журнал Nature Geoscience опубликовал статью о рекордном замедлении Гольфстрима за последнее тысячелетие. Авторы материала предполагают, что на скорость теплого течения в Атлантике влияет глобальное потепление. И если потепление ускорится, то течение может однажды остановиться совсем.



#3марта в ТикТоке. Обсуждаем панику и слухи по поводу массовых самоубийств с антропологом Александрой Архиповой

Сегодня ко мне подошел сын 12 лет и спросил: «Мам, а что будет 3 марта?» ...Я не поняла вопроса и полезла в Google по его рекомендации. Оказывается, в ТикТок идет массовый призыв к самоубийству подростков, и это намечено на 3 марта. Социальная сеть ТикТок уже неоднократно замечена в смертях и несчастных случаях. Детей используют, а у них сейчас такой неопределенный период...

