Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Коронавирус в Томской области

Жвачкин заявил, что Томская область готовится к третьей волне коронавируса, поэтому власти продолжат перепрофилировать Дворец спорта под ковидный госпиталь.

По словам губернатора, сейчас в Томской области 600 свободных коек, новый госпиталь во Дворце зрелищ и спорта будет рассчитан на 400 мест. Пока он будет стоять под охраной. Губернатор не уточнил, когда начнутся работы.

Напомним, сроки открытия респираторного госпиталя во Дворце спорта сдвинулись. Арендодателям разрешили продолжать работу до марта, хотя изначально они должны были съехать к 15 декабря.

На этой неделе стало известно, что 7854 набора бесплатных лекарств выдали с начала декабря пациентам Томской области, лечащимся от коронавируса дома. В региональном департаменте здравоохранения отмечают, что в новогодние праздники выдача препаратов не будет прекращаться.

Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Томской области. В новогодние праздники с 1 по 10 января медучреждения Томска будут работать по специальному графику.



За весь период в Томской области установлены 23 674 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 19 230, умерших 215.

Бюджет Томской области на 2021 год принят. Часть депутатов выступили против

Депутаты областной Думы приняли бюджет Томской области на 2021 год. В ходе дискуссии часть депутатов высказались против принятия главного финансового документа региона. Спикер областной Думы Оксана Козловская назвала это решение «политическим».

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СК: Мэрия Томска продала земельный участок дочери Кляйна по цене ниже рыночной стоимости

СК по Томской области официально подтвердил, что на основании материалов регионального управления ФСБ в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено второе уголовное дело по той же статье, что и первое — ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

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Фото: Из личного архива мэра

Адвокаты Ивана Кляйна узнали о возбуждении второго уголовного дела из СМИ. Они говорят, что при передаче земельного участка все процедуры были выполнены по закону, а второе уголовное дело используется как предлог, чтобы продлить Ивану Кляйну меру содержания под стражей.

На этой неделе адвокаты в своем телеграм-канале «Дело Кляйна» разобрали телевизионное расследование Эдуарда Петрова «Тайна подушки мэра Кляйна», которое показал в эфире федеральный канал «Россия-24». «Кроме бесконечных кадров с льющимся пивом и подушкой с надписью «6 млрд рублей», а также хлестких ярлыков типа «пивной барон», «пивная баронесса», в фильме не содержится ничего внятного о сути претензий к мэру Ивану Кляйну», — говорится в разборе фильма.

Адвокаты отметили, что состояние здоровья мэра ухудшилось. В ответ на публикации СМИ об ухудшении здоровья Ивана Кляйна УФСИН России по Томской области сообщило, что медицинские сотрудники МСЧ-70 ФСИН России контролируют состояние здоровья всех подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1. «И. Кляйн получает в СИЗО-1 необходимое амбулаторное лечение по поводу имеющихся у него хронических заболеваний. Организованы консультации специалистов из территориальных учреждений областного здравоохранения. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное», — сообщает в официальном пресс-релизе региональный УФСИН.



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Областная прокуратура попросила Думу Томска рассмотреть вопрос об отстранении Ивана Кляйна с должности мэра.

«В конце ноября в Думу города Томска поступило обращение прокурора области Александра Николаевича Семенова. В письме нас информировали, что в ходе проверки были выявлены факты нарушений мэром Томска запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Мероприятие проводилось в связи с информацией о несоблюдении Иваном Григорьевичем Кляйном требований антикоррупционного законодательства», — сообщил в своем телеграм-канале спикер гордумы Чингис Акатаев.

Рассмотрение вопроса прошло в закрытом формате — в зале заседания остались только депутаты, а онлайн-трансляция заседания прервалась. В начале собрания независимые депутаты настаивали на том, чтобы обсуждение проходило в привычном открытом режиме, однако большинство депутатов решение не поддержали.

В свою очередь томские пищевики записали видеообращение к Владимиру Путину в защиту Ивана Кляйна. В Томскую ассоциацию пищевиков входит больше 20 организаций. Среди них — «Томское пиво», «Деревенское молочко», «Кахети», «Сибирские блины», «Компания Эскимос», «Эко-фабрика Сибирский кедр», «Межениновская птицефабрика», «Пищевой комбинат «ЛАМА», «Провансаль», «Сибагро», «Антонов двор».

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Мэрия Томска объяснила рост тарифов на проезд

Стоимость проезда на всех видах общественного транспорта в Томске с 1 января будет составлять 23 рубля. Проезд женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет будет стоить 20 рублей в автобусе, 18 – в трамваях и троллейбусах. Мэрия объяснила, почему увеличивается тариф.



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Мэрия Томска объяснила, почему не решается вопрос Степановского переезда



«Эта тема очень болезненная. Администрация пыталась сделать проектирование, зашли с иногородним проектировщиком в тупик. В силу разных причин проект не состоялся. Где-то здесь, наверное, вопросы были не только к проектировщику, но и к нам. Для того чтобы сдвинуть ситуацию, в бюджете на 2020 год были заложены средства на предпроектное обоснование — порядка 5 млн рублей. Их нужно потратить на подготовку ТЗ, чтобы сделать его качественно и выйти на проектирование. С учетом пандемии руководство города приняло решение убрать эти деньги на оптимизацию. Сегодня, чтобы вернуться к этой истории, нужно предпроектное обоснование, заложить на это деньги и приступить к работе», — сказал и.о. мэра города Михаил Ратнер.

Он уточнил, что на проектирование нужно 100 млн рублей.



Восемь томских предприятий стали победителями конкурса «100 лучших товаров России»

В региональном конкурсе «100 лучших товаров России» приняли участие 15 предприятий Томской области, представивших 23 вида товаров и услуг. Восемь из них стали лауреатами федерального этапа.



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Скончалась заслуженная артистка России Алевтина Буханченко

На 74-м году жизни умерла заслуженная артистка России, создательница камерного драматического театра «Интим» Алевтина Буханченко.



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Дефицит всего, кроме пациентов

«Синдикат-100» – о том, как регионы встречают последнюю неделю ковидного 2020-го.

Томская область

Томская область вышла на плато по числу заболевших коронавирусом, считают областные власти. Регион, по официальным данным, преодолел отметку в 23 тысячи заболевших. Если считать и жителей Северска, то ковидом в регионе переболели больше 28 тысяч жителей.

«Мы постоянно ведем мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе совместно с Роспотребнадзором, и сегодня можем говорить о достижении плато по количеству заболевших COVID-19», – отметил начальник облздрава Сергей Дмитриев.

В начале декабря власти объявили, что во Дворце зрелищ и спорта откроется респираторный госпиталь. Планировалось, что работы по установке оборудования начнутся с 15 декабря, но в итоге сроки сдвинулись. Арендодателям разрешили оставаться в здании до марта, когда начнутся работы по установке, неизвестно.



«Мне важнее было узнать не о подвигах предков, а о том, кто они были»

Фото: Книга была предоставлена научной библиотекой Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова