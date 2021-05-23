Главные новости недели по версии ТВ2

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Жители томского поселка попросили Рамзана Кадырова отремонтировать их дороги

Жители микрорайона «Красная горка» в Корнилово написали письмо главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором попросили отремонтировать дороги в их селе.

«Мы несколько лет не можем добиться от администрации Томской области и Томского района строительства дорог с твердым покрытием в микрорайоне (улиц). Мы, жители, сами, своими силами и средствами, отсыпали дороги битым кирпичом и щебнем. <...> Мы не просим у Вас денег! Если можете, то помогите нам сдвинуть эту проблему. Мы устали жить в грязи и от разбитых дорог. И мы не знаем, куда нам еще обращаться. <...> Нас просто доводят до крайности. Наш микрорайон является пригородом Томска и, сравнивая его с селами Чеченской Республики, не беря в сравнение г. Грозный (это вообще ЕВРОПА), понимаю, в какой разрухе мы живем, — написали жители в своем письме.

Позднее глава Корниловского сельского поселения Владимир Макаров отметил, что до конца мая дорогу немного разровняет спецтехника.

В Томске школьник получил травму на уроке физкультуры. Главное

14-летний учащийся гимназии №6 получил травму на уроке физкультуры. «На уроке физкультуры в 6-й гимназии ученики во время разминки бегали по периметру спортзала. При движении по залу один из учеников 8 класса налетел на натянутую волейбольную сетку, упал и ударился головой о пол», — рассказала начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.

По ее информации, подростка госпитализировали, какое-то время он находился в коме. СКР начал проверку по данному факту.

«Белить нельзя запретить»: депутаты-урбанисты предложили запретить побелку деревьев в Томске

Инициативная группа депутатов Думы Томска предложила запретить побелку деревьев в черте города.

«Побелка может производиться только известью или специальными составами только на отдельных участках и объектах, где предъявляются специальные требования. А именно — общественные туалеты, места для сбора мусора», — говорится в предложении депутатов. По словам депутата Давида Аветяна, представляющего инициативу, таким образом можно будет сократить расходы.



Депутата Думы Томска Ксению Фадееву оштрафовали за организацию акции, в которой она не участвовала

Экс-руководителя штаба Навального*, депутата Думы Томска Ксению Фадееву оштрафовали за организацию акции 21 апреля, в которой она не участвовала. Такое решение принял судья Советского районного суда Дмитрий Борисов. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей. Ксения планирует обжаловать это решение.



Добавим, что тот же судья Дмитрий Борисов арестовал Андрея Фатеева на 30 суток за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. При этом Андрея Фатеева также не было на митинге в поддержку Алексея Навального 21 апреля. 22 мая Андрей Фатеев вышел из спецприемника.



Истории недели

Екатерина Фризоргер – человек в кругах собачников известный. Она — судья первой категории Российской лиги кинологов и мастер спорта по кинологическим видам спорта. Как инструктор-дрессировщик, Екатерина подготовила множество выступлений собак, которые получили призовые места на соревнованиях разного уровня, в том числе и мирового. А уж сколько собак она научила просто прилично себя вести и слушаться хозяев за десять лет тренерской работы, и не сосчитаешь.

