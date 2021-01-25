Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Митинг в поддержку Алексея Навального в Томске

23 января в Томске на площадь Ново-соборную на митинг в поддержку Алексея Навального вышли около трех тысяч человек. Акция в Томске стала одной из самых многочисленных за последние несколько лет.

Мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом третьего уголовного дела

На мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело, сообщает региональный СКР. Уголовное дело возбуждено по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Следственный комитет обвинил арестованного мэра в том, что он незаконно, «через доверенное лицо», принимал участие в управлении деятельностью «Томского пива». Максимальное наказание за это предусмотрено в виде двух лет лишения свободы. Адвокаты Кляйна прокомментировали новое уголовное дело,

На этой неделе семья мэра Ивана Кляйна обратилась к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. В обращении они пишут, что здоровье Ивана Кляйна сильно ухудшилось, и просят рассмотреть возможность изменения меры пресечения.

«Идеальный город для смерти»: Илья Варламов о ДТП на Пушкинской развязке в Томске

«Идеальный город для смерти» — под таким заголовком урбанист Илья Варламов на своем сайте прокомментировал ДТП, которое случилось в Томске на Пушкинской развязке. Напомним, 20 января «Лада» сбила двух пешеходов на ул. 79 Гвардейской дивизии. 21 января стало известно о смерти одной из двух женщин. 71-летняя пенсионерка скончалась через несколько часов после того, как ее доставили в больницу. Вместе с 52-летней томичкой они переходили дорогу в неположенном месте. В тот день с утра подземный переход в этом месте был затоплен водой.



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Коронавирус в Томской области

По официальным данным, в Томской области с начала пандемии заболели 27 529 человек. В эти цифры не входит статистика по Северску, где ковид диагностировали почти у 7 тысяч человек.

Общее число выздоровевших пациентов составляет 24 536 человек. Скончались в Томской области, по официальным данным, 251 пациент.



Весной 2021 года в аэропорту «Богашево» начнется строительство нового терминала

Холдинг «Новапорт» планирует весной 2021 года начать строительство нового терминала аэропорта «Богашево». Стоимость работ составляет 1,8 млрд рублей.

Помимо строительства нового терминала, в 2021 году планируется продлить взлетно-посадочную полосу. Работы по ее реконструкции ведет «Строительное управление ТДСК», они начались в 2019 году. Стоимость контракта составила 2,8 миллиарда рублей.



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В двухэтажке на Комсомольском рухнуло перекрытие

В доме на Комсомольском проспекте, 67а рухнул потолок в одной из квартир. Жильцы дома добиваются признания его аварийным уже несколько лет. Но в мэрии, по словам жильцов, на это один ответ: «Жить можно». В прошлом году жители подали заявление в прокуратуру: районный суд выиграли, но мэрия подала апелляцию. В декабре 2020 года областной суд тоже встал на сторону жителей.

В соседних квартирах потолок провисает тоже, но дом аварийным так и не признают.

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Родители школьников из Томска, которые учатся в Северске, жалуются на отказ в пропусках

Фото: ТВ2

Родителям детей из Томска, которые учатся в общеобразовательных и спортивных школах в ЗАТО Северск, отказали в продлении пропусков, рассказала Агентству новостей ТВ2 томичка Оксана Очнева.

По словам Оксаны, дети и родители имеют томскую прописку и живут постоянно в Томске, но ее дочь занимается художественной гимнастикой в северской Школе олимпийского резерва, поэтому они ездят учиться и тренироваться в закрытий город. Сейчас, по ее информации, отказ в продлении пропуска получили еще несколько родителей, но проблема может расширяться по мере того, как у других родителей будет подходить к концу срок действия пропуска.



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Власти: в 2020 году средняя зарплата в Томской области выросла на 5%

Средняя зарплата в Томской области в 2020 году составляла 48 тысяч рублей. За год он выросла на 5%. Такие данные привел замгубернатора по экономике Андрей Антонов.



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Ученые ТГУ составили карту Васюганского болота

Ученые Биологического института ТГУ составили карту ключевого участка государственного природного заповедника «Васюганский». Наличие карты необходимо для проведения исследований на территории Большого Васюганского болота (БВБ) – уникального природного комплекса со сложной ландшафтной структурой и особыми типами болотных массивов.

Истории недели

«Нынешняя зима – не аномалия». Климатолог ТГУ о перепадах температур и глобальном потеплении в Сибири

Зима 2020-2021 в Томской области – самая холодная за последнее десятилетие. Несколько раз столбик термометра опускался до -40°C и ниже. Рекорд поставил Тегульдетский район на севере Томской области: там температура упала до -48,6°C. Но холода вдруг сменились потеплением до -7°C, и похожая ситуация наблюдалась во всех регионах Западной Сибири.



Доктор географических наук и завкафедрой метеорологии и климатологии ТГУ Валентина Горбатенко объяснила, как эти перепады температур связаны с глобальным потеплением, и рассказала, какой погоды ждать в ближайшие годы.

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