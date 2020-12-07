Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Облсуд: Иван Кляйн встретит Новый год в СИЗО

Томский областной суд отклонил апелляцию адвокатов мэра города Ивана Кляйна.

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 14 ноября судья Кировского суда Алексей Карпов отправил Ивана Кляйна в СИЗО до 13 января 2021 года. 17 ноября защита экс-мэра подала жалобу на это решение в облсуд.

Сторона защиты просила выбрать для Ивана Кляйна меру пресечения, не связанную с арестом в СИЗО. Аналогичную просьбу подписали больше трех тысяч человек. В итоге после двухчасового рассмотрения дела судья областного суда Юрий Кривошеин отклонил прошение адвокатов.

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Депутаты Думы Томска приняли бюджет на 2021 год

Депутаты Думы Томска приняли бюджет города на 2021 год. «За» принятие бюджета проголосовали 32 депутата, воздержались пять. Против, несмотря на опасения, не проголосовал никто. После всех процедур доходная часть проекта бюджета на будущий год составит 16 миллиардов 663 миллиона рублей, расходная — 17 миллиардов 537 миллионов рублей. Дефицит муниципального бюджета в 2021 году превысит 874 миллиона рублей. Муниципальный долг составит более пяти миллиардов рублей.

Рассказываем, как проходило принятие бюджета тут.

И.о. мэра сам предложил сократить расходы на СМИ на 8 млн рублей

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер на заседании Думы города Томска предложил сократить расходы на СМИ еще на 8 млн рублей и направить эти средства на капитальный ремонт школы № 19 в районе Спичфабрики.



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Коронавирус в Томской области: главное

За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в Томской области у 210 человек. Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,02 %. Наличие коечного фонда — 34 %. По официальным данным, за весь период в Томской области установлены 19 653 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 14 825, умерших 178.



На этой неделе 500 жителей Томской области, лечащихся на дому, получили бесплатные лекарства с доставкой на дом. В Томскую область уже поставлено более 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов, закупка препаратов продолжается.



Замгубернатора по социальной политике Иван Деев рассказал, что до конца 2020 года в Томскую область ожидается поставка вакцины от коронавирусной инфекции.

В Томске еще две лаборатории будут тестировать на COVID-19. Исследования на коронавирусную инфекцию сегодня проводят 11 лабораторий, делая ежесуточно около 6,5 тысячи тестов.

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев проинспектировал работу САХа

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев несколько часов наблюдал за работой регионального оператора по вывозу мусора, «Спецавтохозяйства». Ранее депутаты Думы создали профильную временную комиссию для анализа работы САХа.

«Вопрос по САХу на площадке Думы поднимался не раз. Причем депутаты говорили о больших суммах бюджетной поддержки предприятия, сами работники компании жаловались на условия труда и его оплаты, а у томичей есть претензии к качеству уборки», — отмечает Чингис Акатаев.



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Обновленную улицу Усова обезобразят заборами

Не успели томичи полюбоваться обновленной улицей Усова, как ее решили спрятать за уродливый забор. Как удалось выяснить ТВ2, мэрия устанавливает этот забор исключительно по предписанию ГИБДД, иначе будут выписаны штрафы на администрацию города. Устанавливать километры заборов вдоль улиц придумали полицейские, которые видели в этом основное решение проблем безопасности. Затем эти требования были закреплены в ГОСТах для участков у школ и рядом со светофорами. Поэтому теперь по всему городу можно встретить кусочки заборов, выполненных в разных стилях.



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В Томске пропал 17-летний подросток. Полиция подключилась к поискам

Волонтеры в Томске продолжают искать 17-летнего Георгия Потовского, который ушел из дома 30 ноября и не вернулся.

Что известно о поисках пропавшего подростка, читайте в материале.

Новогоднего салюта и фестиваля «Хрустальный Томск» в 2020 году не будет

В Томске не будет праздничного салюта в новогоднюю ночь. Фестиваль «Хрустальный Томск» также отменен, однако ледовые скульптуры будут установлены.

В этом году будет заготовлено больше 1000 ледяных блоков для городка на площади Ново-Соборной. В других районах Томска появится еще восемь ледовых городков.

Ледяная карусель появилась на Ушайке

Пока на Новособорной полным ходом идет строительство ледового городка, природа тоже не осталась в стороне и решила поучаствовать в городском конкурсе ледяных фигур. Жители исторического района Уржатка снова могут наблюдать круглую льдину на Ушайке возле Аптекарского моста.

Истории недели

Диагноз — рак: «Тот, кто боролся за свою жизнь, может помочь другому пройти по этому пути...»



Все люди разные. И страшный диагноз все переживают по-разному: кто-то хочет уединиться, кто-то ищет поддержки у близких, а некоторые идут к тому, кто сам пережил рак и все понимает без слов. О таких сообществах и фондах помощи читайте в третьем материале проекта «ОНКОЛОГиЯ».

