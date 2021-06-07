Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Что изменится в Томской области после ПМЭФ-2021?

Фото: пресс-служба администрации Томской области

Делегация Томской области завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Сергей Жвачкин подписал ряд соглашений. Что ждет производственную сферу, культуру и туризм, читайте тут.

Томскому милиционеру, погибшему в 90-е при спасении детей, установят мемориальную доску

Мемориальную доску герою-милиционеру Андрею Садовому установят на стене школы №30. Он погиб в октябре 1993 года во время операции по спасению детей, которых преступник взял в заложники.



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Межениновка: как побороть неприятные запахи и получить дополнительную прибыль от помета?

Томичи несколько лет подряд жалуются на неприятные запахи. Чтобы решить эту проблему, «Межениновская птицефабрика» запустила два крупных инвестиционных проекта. Компания будет не только перерабатывать органические отходы, но и продавать их. Так, удобрения из Томска уже готовы покупать Китай, Иран и ряд других стран.



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Жвачкин: Появление кампуса увеличит валовой региональный продукт Томской области до трлн рублей

Создание межуниверситетского кампуса спровоцирует увеличение валового регионального продукта (ВРП) Томской области до трлн рублей к 2030 году, считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона представил концепцию университетского кампуса на левом берегу Томи на стратегической сессии Министерства науки и высшего образования России.



Проект кампуса должны были представить на Петербургском международном экономическом форуме, но информация об этом так и не появилась.



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Новая жизнь Болота: томичам презентовали проект обновления исторического центра города

Состоялась презентация проекта «Стратегии развития исторического центра г. Томска», который разработал Центр развития городской среды Томской области. За территориальную основу был взят участок, с которого начинался Томск, а в частности, ограниченный улицами Обруб, Шишкова, Октябрьская и Бакунина, с историческим районом Болото в центре. Подробнее об этом читайте тут.

Буфф-сад, Кузнечный взвоз и Набережная Томи: что благоустроят в Томске в 2022 году

Жители Томской области выбрали территории для благоустройства в 2022 году. Участие в рейтинговом голосовании приняла почти 61 тысяча жителей Томской области. Как голосовали, читайте здесь.

В Томске неизвестный убил охранника и похитил деньги из кассы ТДСК

Томские следователи возбудили уголовное дело об убийстве и разбое в административном помещении ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК).

2 июня в помещении административного здания ТДСК в Томске было обнаружено тело охранника предприятия с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия похищены денежные средства, сумма которых уточняется. Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Томич, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал фонду «Обыкновенное чудо» 2 млн рублей

В общей сложности с 1 марта по 1 июня команда фонда привлекла более 5,5 млн рублей для 80 детей. Эта акция еще раз показала, что она народная, так как 90 % пожертвований сделаны рядовыми томичами и жителями области. Остальное внесли известные меценаты и организации. Самое маленькое пожертвование нынче 1 копейка, а самое больше 2 миллиона рублей! Эти 2 миллиона принес детям-инвалидам мужчина, который назвался Александром Валериевичем.



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Главные новости недели

Как глава Роспотребнадзора и «Вектор» разработали «ЭпиВакКорону». И какие есть вопросы к вакцине



3,5 млрд рублей потратили на разработку «ЭпиВакКороны». При этом в России доступны только 2 млн доз препарата. Есть и другие любопытные моменты: «ЭпиВакКорону» зарегистрировали в октябре, а испытания вакцины на эффективность начались только в декабре. В гражданский оборот «ЭпиВак» запустили 11 декабря, то есть через неделю после начала испытаний.

«К нам в огород журавль прилетал». Томичка год живет в доме, затопленном озером



В огород Ольги Дерпак в переулке Зырянском, 1а, бывает, прилетают журавли. Еренеевское озеро, которое находится в 15 метрах от ее дома, затопило участок и дом женщины. Уже год она с дочерью и тремя внуками живет в сырости, вместо малины и клубники на огороде растут камыши, а проблема с затоплением стала для семьи нерешаемой.