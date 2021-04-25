Главные новости недели по версии ТВ2

Новости

Масштабное отключение холодной воды в Томске

Акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля в Томске.

21 апреля в Томске прошла акция в знак солидарности с Алексеем Навальным. Участники мероприятия требовали отпустить политика на свободу либо обеспечить к нему доступ независимого врача. Собравшиеся скандировали: «Свободу Алексею!», «Свободу политзаключенным!», «Мы здесь власть!», «Отпускай!». Мероприятие было несогласованным. Перед началом акции сотрудники полиции предупредили всех собравшихся о возможной ответственности. После произошли задержания участников акции, а в штаб Навального пришла полиция.

Новые выплаты детям, Киплинг и провокаторы: о чем говорил Путин в послании Федеральному Собранию 2021

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. По словам президента, послание было посвящено главным образом внутренним вопросам страны и вопросам безопасности страны.

Вот о чем шла речь.

«Киплинг — великий писатель...»: реакция соцсетей на сравнение России с Шерханом

В Лагерном саду установили стелы в честь трудовых подвигов томичей в годы Великой Отечественной войны

Фото: Валерий Доронин

Две стелы, посвященные присвоению Томску почетного звания «Город трудовой доблести», открылись 23 апреля на главном входе в Лагерный сад.

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«Люди напуганы»: в Северске обсудили экотехнопарк, где будут перерабатывать опасные отходы

Фото: Влад Карпов

В России ежегодно образуется 350 тысяч тонн отходов I и II классов опасности, указывает входящий в состав «Росатома» ФГУП «Федеральный экологический оператор». Это наиболее опасные промышленные отходы, например, твёрдые соли мышьяка или отработка синтетических масел. Для их переработки «ФЭО» планирует построить семь специальных комплексов.

Один из них будет расположен в 4 километрах от Северска, его строительство должно завершиться в 2024 году. Жители опасаются, что такое соседство ухудшит экологическую обстановку в городе. 23 апреля в Администрации ЗАТО Северск прошли общественные слушания с участием представителей заказчика, городских депутатов и местных жителей.

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Кузбасские энергетики варварски обрезали яблоневую аллею на Беринга

Фото: ТВ2

Сотрудники ООО«РИК» (основной вид деятельности лесозаготовка) по заказу Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей (входит в состав филиала ОАО «ФСК ЕЭС») варварски обрезали яблони на улице Беринга под высоковольтной линией электропередачи.



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СК начал проверку после травмирования мальчика штангой на стадионе в Томске

Следственный комитет по Томской области проводит проверку по факту травмирования пятилетнего мальчика на стадионе «Юность» в Томске.

Ранее ТВ2 сообщало, что в Томске на спортивной площадке упала штанга на пятилетнего мальчика. С травмами ребенка доставили в больницу.

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Истории недели

Томская ботоферма. Для чего их плодят?

«Кидают город только слабаки. Кто бы мог подумать, но депутат Забелин отказался перейти на службу в мэрию. Да, именно тот, который прошел в думу по «Умному голосованию». Предлагаем свое голосование — крыса или нет?» — такое сообщение отправила Милена Емельянова в официальную группу ТВ2 ВКонтакте. Предложила опубликовать.

Если верить информации на странице Милены, то ей 28 лет. Она любит читать «Маленького принца» и посещать музеи. На ее стене репосты из группы, посвященной философии, в ее подписках — больше ста различных сообществ.

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Томский водопровод: интересные факты 100+летней истории