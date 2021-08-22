Главные новости недели по версии ТВ2

В Томске продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Региональный оперштаб по противодействию COVID-19 принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия, сообщили в Облздраве. «В среднем за сутки мы регистрируем 123-125 случаев заболевания. Мы вышли на плато, но это все еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно», — прокомментировала замруководителя оперштаба и замгубернатора по соцполитике Алёна Левко. Также в регионе действует режим повышенной готовности до 30 сентября, его ввели в марте 2020 года. Региональный оперативный штаб 12 июля ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений. Так, запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены тысячей участников.

Ученые ТПУ разработали технологию получения водорода из резины, шлама и опилок

Ученые Томского политехнического университета разработали технологию, которая позволяет из твердых отходов получать синтез-газ с высоким содержанием водорода. Ее особенность заключается в том, что при переработке получается не один полезный продукт, а сразу три. Исследования проводились на базе научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» Инженерной школы энергетики. Здесь уже создана линейка установок, которая позволяет работать с разными объемами исходного продукта — от нескольких граммов до 20 килограмм. На базе томской ТЭЦ-3 создан стенд комплексных испытаний для отработки технологии, здесь можно работать уже с объемом исходного продукта четыре тонны в час. В основе технологии лежит метод паровой термической конверсии. Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах — от 500 до 1200 градусов Цельсия в зависимости от материала. В установках, разработанных в ТПУ, исходный материал в спрессованном виде разрушается под действием водяного пара в присутствии кислорода или без — в зависимости от материала. Происходит процесс, который ученые называют «недогорением», потому что разрушается только органическая часть материала. Подробнее об этом читайте тут.

Долгострой на Киевской, 1 поставлен на кадастровый учет

Многоквартирный дом по адресу Киевская, 1, на основании документов, предоставленных мэрией, поставлен на кадастровый учет, сообщил департамент архитектуры и градостроительства администрации Томска. Пайщики жилищно-строительного кооператива могут оформить право собственности на квартиры, обратившись в Росреестр. Подробности читайте в материале.

Автобусы двух маршрутов будут обслуживать районы, где раньше ездил № 25/52

Томский департамент городского хозяйства привлек перевозчиков маршрутов № 11 и 30/33 для обслуживания районов, где раньше ездили автобусы кольцевого маршрута № 25/52. Ранее мэрия расторгла контракт с перевозчиком маршрута № 25/52 после многочисленных жалоб от горожан. Так, автобусы маршрута № 11 при движении от Соснового бора в микрорайон Подсолнухи будут проезжать по улицам Герасименко, Бирюкова, Клюева, Иркутский тракт, Б. Куна, И. Черных до остановки «Областная клиническая больница». В обратном направлении эти автобусы будут заезжать на улицу Осетровую в микрорайон Заречный.



Автобусы маршрута №№ 30/33 при движении от микрорайона Солнечный в сторону Академгородка (пр. Фрунзе) будут также заезжать на улицу Осетровую. Подробности - здесь.

Минюст внес «Голос»* в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

Министерство юстиции внесло движение в защиту прав избирателей «Голос»* в новый реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. «Голос»* стал первым в новом реестре Минюста. Внесли движение в реестр на основании того, что движение получило денежные средства от гражданки Армении, сообщается на сайте Минюста. Подробности - здесь. * - движение внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

«Россети Томск» впервые открыто рассказали о том, почему им приходится безжалостно пилить деревья в Томске

На неделе в Томске на улице Нахимова, рядом с Третьей городской больницей, прошла встреча журналистов с представителями компании «Россети Томск», Центра развития городской среды Томской области и Ландшафтной комиссии. Это первая встреча подобного формата, проводимая в Томске. Высоковольтная линия электропередач, под которой «Россети Томск» начали обрезку деревьев, идет с подстанции «Зональная» до подстанции «Левобережная», питает всю левобережную часть Томска (и в сторону Кафтанчиково, и в сторону Тимирязево, а также Томск от ГУМа до Лагерного сада). Подрезку деревьев одобрила Томская ландшафтная комиссия, о чем журналистам рассказали представители «Россетей». Подробнее читайте здесь.

Школьники Томска начнут новый учебный год в очном формате

Мэрия Томска со ссылкой на департамент образования администрации города сообщает, что новый 2021-2022 учебный год школьники Томска начнут в очном формате. Торжественные линейки 1 сентября для учеников всех классов пройдут на уличных площадках и будут длиться около 20 минут для каждой параллели. Подробнее о том, как будет строиться учебный процесс читайте в материале.

Заявление «Синдиката-100»: настоящие иноагенты в Кремле сидят

Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал «Дождь»*, издание «Важные истории»* и семь журналистов. В Госдуме прокомментировали, что включение их в реестр иноагентов, никак не препятствует свободе слова. В поддержку коллег Агентство новостей ТВ2 опубликовало заявление независимых СМИ «Синдикат-100». Подробности - здесь. * - издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.

Главные истории недели

Что изменилось за год после отравления Навального

В августе 2020 года политик Алексей Навальный приехал в рабочую командировку. 14 — в Новосибирск, 17 августа — в Томск. Целью поездки была поддержка независимых кандидатов на осенних муниципальных выборах, организация «умного голосования», а также съемки фильма-расследования о местных депутатах от «Единой России». Но домой тогда главный оппозиционный политик страны так и не вернулся. 20 августа 2020 года его отравили, почти месяц он провел в коме, а через полгода — посадили. Вспоминаем о событиях, рассказываем, как изменилась Россия за год и чем занимаются экстремисты и нежелательные организации. Истории полностью можно прочитать здесь.

"Очевидцы ХХ века": «Бороду я начал отращивать уже в армии...»

Он родился в семье старообрядцев и сам стал священником. Архиерей Русской православной старообрядческой церкви, епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян. По паспорту Килин Симон Анфиногенович. Родился в 1939 году на Алтае. В начале войны оказался в Колпашеве Томской области. Потом был Новосибирск, Молдавия. И опять возвращение в Сибирь — восстанавливать разрушенные в советские времена старообрядческие общины. С епископом Силуяном мы разговаривали у старообрядческого кафедрального собора города Новосибирска, который община построила с нуля в 1999 году. Всю историю можно прочитать здесь.

Как в Томске проходит "Школа кукольника"