Главные новости недели по версии ТВ2

Томская облдума приняла закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремизму

Депутаты Законодательной Думы Томской области приняли изменения в законодательство региона, по которым люди, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций не смогут участвовать в выборах. В мае 2021 года аналогичный закон приняла Госдума РФ. Председатель томского избиркома Ростислав Радзивил на заседании Думы отметил, что закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области о выборах и референдумах» нужно принять для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. 25 депутатов областной Думы поддержали изменения, 11 проголосовали против. Подробнее об этом читайте тут.

Томичи вышли в полуфинал шоу на Первом канале с танцем под трек Моргенштерна

Томская шоу-группа «New Name» сошлась в танцевальном батле с томской командой «ЮДИ» на шоу Первого канала «Dance Революция». По решению хореографа Аллы Сигаловой и российского артиста балета Сергея Полунина команда «New Name» прошла в полуфинал. «Наши ученики очень быстро влились в команду и показали уровень подготовки, который оценило жюри мирового уровня. Это была яркая битва. Мы танцевали под минус Моргенштерна. Сделали это для детей, дав им свободу выбора, потому что мы сами были молодыми и нам многое запрещали. Дети выбрали одного из топовых исполнителей молодежной музыкальной индустрии», – рассказал Титов. Подробнее об этом читайте тут.

Прокуратура направила в суд дело юриста «Томского пива»

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина. Ранее надзорное ведомство не утвердило обвинительное заключение по делу Литвина и вернуло его следствию. В свою очередь, адвокаты Литвина говорят о том, что поспешное устранение недостатков может быть связано с предстоящим истечением 12 августа срока содержания Литвина под стражей. Подробно об этом деле можно прочитать тут и тут.

Автор проекта про гендерное равенство сняла новый — о насилии над женщинами

Студентка ТГУ Анастасия, автор фотопроектов «A man and a woman» и «Малена», сняла новый, посвященный тому, что внешний вид женщин не должен провоцировать насилие над ними. Фотопроект выйдет на следующей неделе. На кадрах Анастасия в нижнем белье будет идти по центральной улице Томска. «Идея проекта заключается в том, что даже если я одета так, вы не имеете права меня насиловать, — рассказала Анастасия ТВ2. — Как-то поздно вечером я увидела девушку в облегающих шортах, топике и легкой рубашке. Она шла по темноте. И почему-то первое, что я подумала, — не «Какая она красивая», а «Блин, девчонка, будь аккуратнее». А потом задумалась: почему вообще стало нормой, что девушки боятся? Что всегда думают в первую очередь про изнасилование и опасность?», — считает девушка.

Депутату городской Думы Максиму Забелину отказали в регистрации кандидатом в областную Думу. Причина — участие в митинге в поддержку Алексея Навального 30 января. «У Забелина Максима Валерьевича отсутствует пассивное избирательное право, что является отказом для регистрации кандидата в депутаты Законодательной Думы Томской области седьмого созыва по Малиновскому одномандатному округу № 15. Областная избирательная комиссия решила отказать в регистрации Максиму Забелину», — говорится в решении избиркома.

Главные истории недели

«Так не принято»: почему подростки боятся говорить о своей ориентации

Что чувствует человек, который в подростковом возрасте понял, что любит людей своего пола? Как он живет с этим ощущением, пытается ли изменить свою ориентацию? Как признаться родителям и друзьям, где найти в Томске поддержку? Мы поговорили с молодыми людьми, которые с этим столкнулись, о том, как они принимали себя и почему продолжают скрывать от общества свою ориентацию. Читать историю тут.

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