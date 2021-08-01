Главные новости недели по версии ТВ2

Полицейские поймали сотрудницу больницы, которая уничтожала вакцину

В Томске сотрудница одной из больниц вносила в базу недостоверные сведения о сделанных прививках от коронавируса, а саму вакцину уничтожала. Продолжалось это в течение двух месяцев. Читать новость полностью.

Мэрия расторгнет контракт с фирмой, оформлявшей цветочный герб Томска

Мэрия Томска решила расторгнуть контракт на озеленение с компанией «Артеверде». «Администрация Томска приняла решение расторгнуть контракт с ООО «Артеверде», которое в нынешнем году выиграло конкурс на муниципальный контракт по озеленению Томска. В том числе подрядчик должен был установить цветочный герб на склоне ул. Нахимова. Однако работы выполнены, с нашей точки зрения, некачественно, они не соответствуют заявленным в контракте параметрам. Кроме того, много претензий и по остальным объектам озеленения, которые делал подрядчик. В связи с этим сегодня в головной офис компании в Екатеринбурге мы направим официальное уведомление о расторжении контракта», — прокомментировал ситуацию заммэра Вячеслав Черноус.

Прокуратура оштрафовала «ТомскРТС» на 30 тысяч рублей

Прокуратура Томска по результатам проверок, проведенных в июне 2021 года, установила, что акционерное общество «ТомскРТС» нарушило установленные графиком ремонта тепловых сетей сроки подачи горячей воды в 60 многоквартирных домов. Ведомство возбудило пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». По результатам их рассмотрения организация оштрафована на общую сумму более 30 тысяч рублей. Читать новость полностью

«Слава дракону! И другие правдивые истории из жизни "культурной столицы Сибири"»: известный блогер Алексей Романов опубликовал ролик про Томск

Известный журналист Алексей Романов опубликовал репортаж «Томск. Живой. Счастливый» в рамках проекта «Новая Россия». В нем блогер рассказал о ситуации с творческим пространством «арс котельная», побывал на ТВ2 и взял интервью у главного редактора Виктора Мучника. Кроме того, Алексей Романов поговорил с жителями Томска о том, чем живет сейчас город. Читать новость полностью.

«Не хочешь детей — захочешь»: студентка ТГУ выпустила фотопроект о репродуктивном давлении на женщин

Студентка ТГУ и автор фотопроекта «A man and a woman» о равенстве мужчин и женщин Анастасия Карпова выпустила новый — «Малена». Он посвящен репродуктивному давлению на женщин. Идею для его реализации девушка увидела в одноименном фильме «Малена». Главная героиня, которую играет актриса Моника Беллуччи, присаживается за столик, чтобы покурить и все окружающие мужчины предлагают ей свою зажигалку. Читать новость полностью.

Светлана Анохина: «Если в семье кто-то кричит «помогите», то это уже не чужая семья»

11 июня дагестанские полицейские вместе с чеченскими коллегами разгромили кризисную квартиру в Махачкале. Они вытащили из квартиры волонтерок, доставили их и часть скрывавшихся от насилия женщин в полицейский участок, а после увезли одну из них, Халимат Тарамову, в дом отца. Журналистку портала Daptar.ru и одну из волонтерок снимавшего квартиру проекта «Марем», Светлану Анохину тоже задержали и обвинили в сопротивлении полиции. Позже суд оправдал ее. ТВ2 поговорили со Светланой Анохиной о том, продолжает ли работать проект «Марем», с какими трудностями сталкиваются женщины на Кавказе и хотелось ли ей когда-нибудь бросить правозащитную деятельность. Читать интервью со Светланой Анохиной тут.

Нелетающая Россия. Почему в стране загибается малая авиация

Недавнее происшествие с самолетом Ан-28, который вылетел из Кедрового в Томск и был вынужден приземлиться в тайге, вновь подняло тему малой авиации. Для сравнения: в США на 100 тысяч населения, по данным на 2019 год, приходится 76,5 судов малой авиации, а в России всего 3,1 самолета. То есть разница в 25 раз. При этом, о развитии отрасли говорил и президент, и различные министры. Однако каких-то кардинальных изменений так и нет. Почему? Разбираемся в материале.

«Поедем на такси»: томичи недовольны условиями компенсации от аэропорта «Богашево»

Со 2 августа из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы межрегиональные рейсы будут вылетать из томского аэропорта только в воскресенье и утром в понедельник. В связи с этим большинство запланированных ранее рейсов были отменены. Авиакомпании предлагают томичам заменять билеты на отмененные рейсы с вылетом из Томска на билеты с вылетом из аэропортов соседних городов, а томский аэропорт — компенсировать проезд до этих аэропортов. Вот только есть «но». Компенсация от аэропорта будет только тем, кто вылетает из Новосибирска и планирует добираться туда на рейсовом автобусе. Томичи недовольны — вплоть до суда. Читать историю тут.

Тахтамышево. Спасти сосны зачарованного леса