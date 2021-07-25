Главные новости недели по версии ТВ2

Пилот аварийно севшего под Томском Ан-28 рассказал о подробностях крушения

Анатолий Прытков

Из ОКБ выписан пилот Ан-28, совершивший жесткую посадку в Бакчарском районе, Анатолий Прытков. Состояние командира экипажа удовлетворительное, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. По оценке врачей, к своей профессиональной деятельности пилот сможет вернуться ориентировочно через два-два с половиной месяца. Анатолий Прытков отказался от общения с журналистами, но дал небольшое интервью сотрудникам облздрава. «Я не считаю себя героем. Если создалась аварийная обстановка, ты ищешь пути выхода из нее, чтобы выжить. Если выживаешь сам, выживают и пассажиры», – сказал он в интервью. Анатолий Прытков вспомнил, как проходил полет. По его словам, отказ двигателей произошел после выхода из облачности. Подробнее об этом читайте тут. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиакомпания «СиЛА» выплатила по 100 тысяч рублей пассажирам жестко приземлившегося Ан-28

Мемориальные доски в память о врачах, умерших от коронавируса, установят в Томске

Две мемориальные доски, посвященные врачам умершим от COVID-19, установят на фасаде здания медсанчасти «Строитель». Мемориальные доски установят в память о заведующем терапевтическим отделением Олеге Бурове и заведующем травматолого-ортопедическим отделением Виталии Лазареве. Подробнее об этом – тут.

В Томск с проверкой приехал замгенпрокурора Дмитрий Демешин

Томск посетил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин. Об этом ТВ2 сообщили несколько источников. На сайте прокуратуры Томской области официальной информации о цели приезда зампрокурора нет. Журналист ТВ2 попытался узнать в пресс-службе ведомства о цели визита, однако там попросили перезвонить через пять минут, и перестали брать трубку. Но по сообщениям источников, визит чиновника связан с уголовным делом против мэра Томска Ивана Кляйна. Подробнее доступно по ссылке.

В Томске ушла из жизни завлит томской Драмы Мария Смирнова

Заведующая литературной частью томского драмтеатра Мария Смирнова скончалась на 77 году жизни. «Ушла из жизни заведующая литературной частью Мария Марковна Смирнова. Мы еще долго не сможем смириться с этим. Кажется невозможным представить себе томский театр без нее, без ее мудрой и ободряющей улыбки, без ее точных суждений и тонких замечаний. Мария Марковна была одной из самых ярких фигур томского театрального сообщества, она руководила литературно-драматургической частью Томского театра драмы с 1977 года. Она была истинным человеком театра и обладала всеми качествами идеального завлита – умом, эрудицией, огромным опытом, тактичностью, терпением, прекрасным вкусом и чувством юмора. Она всегда была готова прийти на помощь, умела поддержать, дать нужный совет, предостеречь от ошибок. Трудно найти человека, который обладал бы такими же знаниями о театральном Томске, столь же легко ориентировался в прошлом и настоящем нашего театра. И Мария Марковна всегда щедро делилась своими знаниями. Для томских журналистов, пишущих о театре, она всегда была мудрым наставником, который не только даст нужную информацию, но и ободрит, поможет разобраться в непростых вопросах и взглянуть на то, о чем пишешь с неожиданного ракурса. Ее жизнелюбие и чувство юмора восхищало! Все, кому повезло с ней общаться, знают, какой прекрасной рассказчицей она была, как увлекательно умела рассказывать. Благодаря ей прошлое оставалось живым настоящим! Нам еще только предстоит осознать, как много театральный Томск утратил с уходом такого человека. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Марии Марковны», — говорится в сообщении.

«Праздника топора» в Томской области не будет второй год подряд ТВ2

В Томской области вновь отменили проведение «Праздника топора» из-за сложной эпидемиологической обстановки. Напомним, что с 19 июля в регионе запрещены все массовые мероприятия, в том числе и на открытом воздухе.

Суд начал рассматривать дело экс-заммэра Томска Евгения Сурикова

Евгений Суриков

Томский районный суд начал рассматривать уголовное дело заместителя мэра Томска Евгения Сурикова, который обвиняется в получении взятки. Подробнее об этом читайте тут.

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«Повлиять на огонь уже невозможно»: в Якутии горит более 2,1 миллиона гектаров леса Площадь уничтоженного огнем якутского леса превысила 1,5 миллиона гектаров. Площадь активных пожаров — более 2,1 миллиона. Огонь выходит из леса. Более полусотни населенных пунктов республики окутаны дымом. Из-за этого нестабильно работает аэропорт и приостановлено судоходство по реке Лена. В воздухе стоит едкий запах гари и плотный, как молоко, дым. Дышать — опасно для жизни. Подробнее тут.