Главные новости недели по версии ТВ2

В Томске открыли двухуровневую развязку на 76-м километре

25 июня открылась транспортная развязка с тоннелем под железной дорогой в районе 76-го километра перегона Томск – Тайга. Общая стоимость объекта составила 2,1 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда – федеральные средства. По оценке ГИБДД, ежедневно через переезд будет проезжать до 40 тысяч автомобилей. ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Площадь Транспортная и надземный переход на Южной. На 76-м километре открыли развязку: что дальше?

В Томскую область поступила крупная партия вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

В регион поступило 56 445 доз вакцины от СOVID-19: 54 015 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и 2430 – «ЭпиВакКорона». Вакцина будет распределена во все медицинские организации региона, в том числе в мобильные пункты. С начала прививочной кампании в Томскую область поставлено 206 989 доз вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) 187 759 доз; «ЭпиВакКорона» - 18 450 доз, «КовиВак» - 780 доз. В Томской области впервые с марта 2021 ковид за сутки подтвержден у 60 человек

Эксперты говорят, что в регионе началась третья волна коронавируса.

Администрация не смогла договориться с концессионером по газификации пяти территорий Томска

У администрации Томска не получилось заключить концессионное соглашение с «Газпром газораспределение Томск» по поводу газификации ряда территорий города. Предполагаемого концессионера не устроил размер прибыли. Подробнее тут.

Татьяна Соломатина: Некоторые лекарства с начала года подорожали на 30% в Томской области

Цены на лекарства в Томской области продолжают расти. Некоторые препараты, по данным депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, стали дороже примерно на 30%. По мнению депутата, подобный скачок цен может быть связан с колебанием валюты и ростом цен на сырье. Подробнее об этом читайте здесь.

Власти объяснили, почему нельзя перенести ремонт взлетно-посадочной полосы томского аэропорта

Перенос работ, из-за которых аэропорт Томска будет вынужден ограничить свою работу, невозможен из-за погодных условий. По словам начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрия Баева, с 1 июня специалисты выполняли специальную оценку состояния взлетно-посадочной полосы. Это было необходимо, так как именно ее результат определял, на какой срок будет ограничена работа аэропорта. Подробнее тут.

На территории томской «карандашки» построят гостиницу и вертолетную площадку

На земельном участке, где располагалась Сибирская карандашная фабрика, появится гостиничный комплекс. Это стало известно после заседания комиссии по землепользованию и застройке под председательством заммэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова, где рассматривалась заявка юридического лица на использование участка. Подробнее читайте тут.

Горбольница № 3 Томска вновь стала принимать пациентов с COVID-19

Инфекционное отделение больницы № 3 Томска вновь открыто для лечения пациентов с COVID-19. За первые сутки работы респираторный госпиталь больницы №3 Томска принял 32 пациента. Инфекционное отделение больницы № 3 Томска было первым в регионе, принявшим пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года. В работе госпиталя было задействовано более 100 сотрудников. Подробнее тут.

Томичку Диану Слисеву признали сильнейшей спортсменкой первенства мира по плаванию в ластах в Линьяно-Саббьядоро

Фото: Диана Слисева

В итальянском городе Линьяно-Саббьядоро прошло 17-е первенство мира по плаванию в ластах, за награды которого боролись сильнейшие юниоры со всего мира. Как и в предыдущие годы, юниорская сборная России возглавила таблицу медального зачета: в активе наших спортсменов 30 наград, половина которых золотые. Вклад спортсменов Томской области стал традиционно значительным: восемь медалей, шесть из которых золотые. Главным итогом мирового первенства для Томской области стало выступление Дианы Слисевой, признанной организаторами сильнейшей спортсменкой соревнований. Она завоевала пять золотых наград на спринтерских дистанциях.

«Не дождались автобуса»: что произошло с маршрутом №25-52

Томичи пожаловались в редакцию ТВ2 на отсутствие автобусов, которые должны ходить по маршруту №25-52. «52-й маршрут, единственный, на котором можно уехать из Академгородка до ОКБ, отказывается возить пассажиров, – рассказывает Константин Осипов. – У меня супруга работает врачом в ОКБ и вынуждена два раза в день добираться до работы в больницу неизвестно как, через весь город с двумя пересадками». В мэрии подтвердили ТВ2, что маршрут не работает из-за отсутствия водителей. Подробнее тут.

Главные истории недели

«Нам придется жить с коронавирусами». Третья волна ковида и ее особенности В России — новый всплеск ковида. Мы поговорили в инста-эфире ТВ2 об особенностях третьей волны коронавируса, личных рисках привившихся и не привившихся граждан и многом другом с профессором кафедры аллергологии и иммунологии СибГМУ, доктором медицинских наук, директором Центра семейной медицины Натальей Черевко. Текстовую версию эфира предлагаем вашему вниманию. Подробнее тут.

Фото: Наталья Черевко

«Томск очень враждебен к самокатам и велосипедам»