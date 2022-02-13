Главные новости недели по версии ТВ2

Томский суд конфисковал у осужденного экс-заммэра Сурикова дом и земельный участок

Томский районный суд конфисковал в пользу государства жилой дом и земельный участок, ранее принадлежавший бывшему заммэра Томска Евгению Сурикову. в сентябре Томский районный суд признал Евгения Сурикова виновным в получении взяток. Кроме лишения свободы и штрафа экс-заместителю мэра на четыре года запретили занимать государственные должности. В декабре 2021 года экс-заммэра обжаловал приговор. Томский областной суд снизил Сурикову срок: он должен будет провести в колонии строгого режима три года вместо четырех. При этом штраф в 7 миллионов рублей, который Суриков должен выплатить по делу о взятке, оставили в силе. Тогда вопрос об аресте имущества бывшего заммэра отправили на новое рассмотрение. Подробнее об этом читайте тут.

Юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина освободили из-под домашнего ареста

Автор: Из личного архива Вячеслав Литвин с женой Еленой Автор: Из личного архива Вячеслав Литвин с женой Еленой

В Россию из Франции вновь привезли партию регенерированного урана

Автор: Гринпис Автор: Гринпис

Новая партия регенерированного урана прибыла из Франции в ночь на 9 февраля в порт Усть-Луга Ленинградской области. По информации Гринпис, судно Frisian Summer содержит 19 контейнеров на борту. Из порта контейнеры доставят на Сибирский химический комбинат (СХК). Подробнее тут.

Один из канских подростков получил 5 лет колонии по делу о «взрыве здания ФСБ в Minecraft»

Автор: Павел Чиков Никита Уваров с мамой и адвокатом Владимиром Васиным у здания суда Автор: Павел Чиков Никита Уваров с мамой и адвокатом Владимиром Васиным у здания суда

Восточный окружной военный суд приговорил к 5 годам колонии и 30 тысячам штрафа 16-летнего Никиту Уварова из Канска Красноярского края. Уварова обвиняли в обучении террористической деятельности (статья 205.3 УК), а также изготовлении и хранении взрывчатки. Двоих его друзей, проходивших по этому делу, освободили от наказания за обучение терроризму, по статьям о взрывчатке они получили условные сроки. Подробнее тут.

Награждаем победителей конкурса «Любовь-Морковь» и читаем стихи всех участников

Закончилось онлайн-голосование за лучшее стихотворение. В нем приняли участие больше четырех тысяч человек. По мнению большинства проголосовавших, победителем поэтического конкурса «Любовь-морковь 2022» стал Артем Стойко со стихотворением «Я отправился в плаванье…».

Все о поэтическом конкурсе читайте здесь.

16-летней Вере Попковой со сколиозом сделали первую операцию в Москве

Автор: Юлия Фаллер Вера Попкова Автор: Юлия Фаллер Вера Попкова

16-летнюю томичку Веру Попкову со сколиозом, которой нашли квоту после публикации на ТВ2, прооперировали в центре травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова в Москве. По словам мамы Веры Ирины Засядкиной, операция прошла успешно. У Веры Попковой поставили сколиоз в 8 лет, девушка несколько лет прожила в специализированном интернате в Новосибирске, но никаких положительных результатов не последовало. Вера несколько лет носила корсеты, но болезнь перестала прогрессировать только недавно. Московские врачи подтвердили, что Вере нужна срочная операция, стоимостью более 500 тысяч рублей. Но квоту пришлось бы ждать около двух лет. После нашей публикации о том, как Вера помогает родителям заработать себе средства на операцию, стряпает торты и печёт имбирные наборы, рисует картины в стиле дрим-арт, родителям предложили помощь.

Истории недели

«Девственность под ключ»: что такое гименопластика и зачем женщины ее делают

Густав Климт. Девственницы. 1913 год Густав Климт. Девственницы. 1913 год

«Если вдруг вы не знаете, чем удивить или что подарить вашему любимому мужчине, можете воспользоваться нашим уникальным предложением» — восстановить свою девственность, результат — под ключ. В начале февраля по пабликам и телеграм-каналам разлетелась новость об акции в томском медицинском центре «Генелли» — «Подари мужу девственность». В фиксированный прайс — 30 тысяч рублей — входила сама гименопластика, местная анестезия, дневной стационар и комплекс необходимых для процедуры анализов. Разбираемся, что такое гименопластика, чем именно возмутила многих томичей реклама от «Генелли» и зачем вообще восстанавливать свою девственность.

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