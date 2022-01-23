Главные новости недели по версии ТВ2

В Томске выявлен первый случай заражения «омикроном»

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Томске. Губернатор Сергей Жвачкин поручил принять дополнительные меры для борьбы с новым штаммом: в регионе должны увеличить объемы тестирования и количество операторов колл-центров на горячей линии по борьбе с ковидом, а также предусмотреть возможность перевода на удаленный режим работы находящихся в группе риска сотрудников бюджетных организаций. Облздрав разработал план развертывания коечного фонда для пациентов с COVID-19. Сейчас в области 1213 таких коек, из них свободно 278 (22,9 %). В случае необходимости в короткие сроки могут быть введены дополнительные койки путем перепрофилирования медицинских учреждений. Так, в пиковую волну COVID-19 в Томской области было развернуто 3625 коек.

12-местные гондолы, 5 тысяч человек в час: какой будет канатная дорога к кампусу

Канатная дорога, строительство которой планируется в рамках проекта студенческого кампуса на левом берегу Томи, сможет перевозить примерно 4,9 тысяч человек в час в каждую сторону. Об этом в интервью Центру управления регионом (ЦУР) рассказал Евгений Плетнев, замгендиректора группы компаний «Гранит», которая вместе с Газпромбанком подала инициативу об участии в проекте по созданию кампуса. По словам Плетнева, в 12-местных кабинках-«гондолах» смогут передвигаться маломобильные люди и люди с детскими колясками. Дорога сможет за два часа перевезти в обе стороны по 9-10 тысяч человек, на обоих берегах будут установлены станции посадки и высадки пассажиров, также будет установлено несколько опор, одна из которых, скорее всего, будет находиться в воде. Подробнее тут.

В 2021 году в Томской области изъяли 130 тысяч литров нелегального алкоголя. Это абсолютный рекорд по России

Сотрудники томского областного департамента лицензирования и регионального государственного контроля в прошлом году изъяли у продавцов 130,6 тысяч литров нелегального алкоголя. Это более чем в 12 раз превышает показатель 2020 года, когда было изъято 10,7 тысяч литров незаконной алкогольной продукции. «По итогам 9 месяцев прошлого года мы занимаем лидирующие позиции по противодействию незаконной продаже алкоголя. Мы занимаем первое место в СФО по всем 13 показателям, а по некоторым узкопрофильным позициям входим в пятерку лучших регионов России», — отметил глава департамента Александр Деев.

Томичка вернула хозяину потерянные на улице полмиллиона рублей

Жительница Томска вернула хозяину потерянные 500 тысяч рублей, которые нашла лежащими на улице. Для этого томичка обратилась к полицейским, которые к тому моменту уже приняли заявление от обнаружившего пропажу мужчины. Заявление о пропаже полумиллиона рублей мужчина написал вечером 14 января. Полицейские узнали, что он снимал средства в одном из банкоматов, а также восстановили путь его движения. Позже в отдел полиции Ленинского района обратилась жительница Томска, рассказавшая, что нашла такую же сумму в районе переулка 1905 года. Подробнее читайте тут.

«Дома кто-то даже продает своих детей за еду»: первокурсник ТГАСУ из Афганистана приехал на учебу в Томск

Сафи Абасин Сафи Абасин

Первокурсник Томского государственного архитектурно-строительного университета из Афганистана Сафи Абасин на этой неделе приехал в Томск и совсем скоро приступит к сдаче сессии в очном формате. Об этом ТВ2 сообщил сам молодой человек. Сафи родом с севера Афганистана, из города Мазари-Шариф. Летом 2021 года он поступил в ТГАСУ на дизайн архитектурной среды, но из-за ситуации в стране приехать в Томск так и не смог. Сафи рассказал ТВ2 о том, что сейчас происходит в стране. Подробнее об этом здесь.

Девушка со сколиозом, которой сделают операцию в Москве, приготовила для томичей шоколадные наборы к 14 февраля

Вера Попкова Вера Попкова

Вера Попкова приготовила шоколадные наборы к 14 февраля. Вырученные средства с продажи наборов пойдут на реабилитацию после операции в Москве. 16-летняя Вера Попкова помогала семье зарабатывать деньги на операцию на позвоночнике стоимостью около 500 тысяч рублей: стряпала торты, делала наборы имбирных пряников и рисовала портреты в стиле дрим-арт. После публикации истории Веры на ТВ2 к родителям обратились из департамента здравоохранения Томской области и предложили квоту на операцию в Москве. За новогодние праздники Вере удалось собрать 90 тысяч рублей на дополнительные расходы. Подробнее тут.

Истории недели

Про войну в последнее время стали говорить как-то совсем легко. И люди из власти, и обслуга их из телевизора. Подсчитывают подлетное время ракет, хвалятся первенством в гонке вооружений, даже ядерной войны, кажется, не сильно страшатся. Почему? Потому что беды войны – это то, что будет не с ними. Как им кажется. Сами надеются отсидеться в бункерах или в телевизоре. В окопах гнить они точно не будут. И детей своих от войны тоже найдут, как уберечь. Воевать пойдет на чужой земле парнишка из Сургута или Красноярска. И его мать будет стоять потом над запаянным гробом. Да и не факт, что будет этот самый гроб. Что не зароют где-нибудь как собаку. Подробнее тут.

«Зашить себе рот?»: майор полиции из Томска получила ответ на свое увольнение

Юлия Суворова Юлия Суворова