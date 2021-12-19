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Новости

Главные новости недели по версии ТВ2

ТВ2 ТВ2

На случай, если вы что-то пропустили, публикуем нашу традиционную подборку главных новостей и историй недели по версии ТВ2.

Томичи собрали почти 13 тысяч подписей в поддержку мэра Ивана Кляйна

Около 13 тысяч подписей поставили томичи под письмом Президенту России Владимиру Путину в защиту мэра Томска Ивана Кляйна. Среди тех, кто подписался —  работники социальной сферы, пенсионеры, предприниматели, чиновники, студенты, сотрудники правоохранительных органов, работники сферы здравоохранения и образования, сообщают организаторы сбора подписей. Читать больше 

Томские депутаты Диденко, Самокиш, Соломатина и Киселев дали шанс губернатору Жвачкину избраться на третий срок

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации. В частности, решено отменить ограничения двух сроков правления для губернаторов и отменить в регионах выборы по партийным спискам. Более того, теперь упрощается процедура, по которой президент лично может отправить в отставку избранного людьми губернатора в связи с «утратой доверия». Томские депутаты от "Единой России" Татьяна Соломатина, Владимир Самокиш, Михаил Киселев и Алексей Диденко от ЛДПР поддержали этот закон.

Добавим, что главы фракций и объединений Думы Томска выступили против обнуления губернаторских сроков. Кроме ЕР и ЛДПР. 

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Арест Сергея Агеева: пенсионерка Римма Круць добилась своего

Пенсионерка Римма Круць, которая несколько лет пыталась привлечь к ответственности бизнесмена и экс-депутата облдумы Сергея Агеева за проданный ее мужу трактор с перебитыми номерами, добилась возбуждения уголовного дела. 

«9 декабря 2021 года в пятом следственном управлении в Новосибирске было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Агеева по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения путем обмана денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, принадлежащих М.А. Круць», — говорится в постановлении о признании потерпевшим Михаила Круць. 

Ранее стало известно, что в Кировском районном суде Томска состоялось заседание по избрании меры пресечения Сергею Агееву. Согласно решению суда, бизнесмен заключен под стражу на два месяца — до 9 февраля.

«Давайте спросим УФСИН»: представители Думы Томска высказались по поводу строительства кампуса

Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев отправил запрос в УФСИН о возможности передачи участка рядом со студгородком на Южной, где находится исправительная колония №4, городу под строительство кампуса или жилья. 

«Я еще раз подчеркиваю, что я сторонник кампуса. Теперь вернемся к тем геолокациям, которые обсуждались в информационном пространстве. Начнем с земли УФСИН. Вы помните, что ровно год назад, в декабре 2020 года, впервые была озвучена возможность переноса УФСИН, СИЗО за пределы городской черты. Возможность переноса. Ни о какой нормативной базе речь не шла. Это было просто обсуждение. 

Поэтому когда мы слышим, почему не идет строительство на территориях УФСИН, я спрашиваю, а что УФСИН готов к этому? Понимая, что нам обязательно скажут, что вы, власть, должны этим заняться, мы письмо в УФСИН направили. Не с точки зрения даже кампуса, а с точки зрения перспективного куска земли: готовы ли вы обсуждать, что вам надо? Дождемся ответа — посмотрим», — сказал Акатаев журналистам.

В свою очередь председатель томской ОНК Иван Шевелев рассказал, что власти было бы выгодно перенести колонию в другое место. Сейчас там содержится тысяча человек и территории колонии для такого количества явно мало. 

«Ставила лайки и комментировала посты Навального»

38-летнюю Юлию Суворову уволили из полиции Ленинского района быстро: заставили написать заявление по соглашению сторон. Причина в том, что она когда-то была подписана на «Фонд борьбы с коррупцией*» и «Умное голосование». А еще ставила лайки и высказывалась в соцсетях по разным темам, которые оказались опасными: это и состояние дорог в своем районе, и коррупция, и поправки в Конституцию.

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УБИЙСТВО В ИНТЕРНАТЕ

В декабре 2020 года в Тунгусовском доме-интернате для детей с инвалидностью погиб 15-летний Женя Ерошевский. Его тело нашли в комнате для занятий. К нам в редакцию попали записи момента его гибели с камер видеонаблюдения. О том, как и почему произошла трагедия, мы сняли документальный фильм. 

«В этой истории самое страшное, я уже говорила, это обыденность происходящего, – рассказывает адвокат Юлия Копейкина, – То есть сейчас происходит такое привлечение внимания, общественность реагирует сильно на эту историю. Но таких историй, я подозреваю, что в целом по стране немало. Всё, что происходит в закрытом учреждении, это любая система, да, начиная от колонии, СИЗО и интернатов. Я думаю, что большая часть происходящего скрыта от общественности».

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