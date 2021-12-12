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Новости

Главные новости недели по версии ТВ2

ТВ2 ТВ2

Суд отклонил иск томичей об отмене QR-кодов

Томский областной суд отклонил иск группы томичей к администрации региона с требованием отменить введенную с 8 ноября систему QR-кодов. Представительница истцов, адвокат Елена Волосожар сообщила, что будет подавать апелляцию. 

Напомним, о подаче иска стало известно в начале ноября. Истцы просили суд признать недействующими пункты распоряжения областной администрации, на основании которых в регионе с 8 ноября были введены QR-коды для посещения ряда общественных мест. Ответчиком по делу была указана администрация Томской области в лице губернатора Сергея Жвачкина. 

Подробнее об этом читайте тут. 

Задержан томский предприниматель Сергей Агеев

Задержан известный томский бизнесмен, бывший депутат областной Думы Сергей Агеев. По данным источников ТВ2, его обвиняют в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Больше всего Сергей Агеев стал известен как руководитель «Северной группы». В частности, именно она с 2010 и до конца 2014 года работала на площадках Особой экономической Зоны технико-внедренческого типа Томска.

В апреле 2017 года «Северную группу» признали банкротом. Позже банкротом был признан и сам Агеев. На дату составления отчета финансового управляющего, долг Сергея Агеева составил около 700 миллионов рублей. Примечательно то, что сам Агеев долгое время был одним из ключевых спонсоров «Единой России» в регионе.

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Томская область откажется от покупки участка под кампус. Его построят на муниципальной земле

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение отказаться от покупки у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка для строительства студенческого кампуса. Предполагается, что его построят на муниципальной земле, находящейся на левом берегу Томи.

О том, что администрация Томской области планирует потратить 600 млн рублей на выкуп земли у частного владельца, стало известно в конце прошлого года. Позднее Сергей Жвачкин говорил, что в 600 млн рублей заложена сумма не только на выкуп земли, но и на подготовку проекта. Купить земельный участок власти области планировали за 100 млн рублей. По словам губернатора, такая сумма сложилась в результате комплексной оценки, которую провели несколько фирм.

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Томская область откажется от покупки участка под кампус. Его построят на муниципальной земле

«Есть много вопросов»: губернатор Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли на левом берегу Томи для строительства кампуса. Реакция

 

 

«Есть субъективные и объективные причины»: Сергей Ильиных покинул пост замгубернатора Томской области

Автор:  Администрация Томской области
Автор:  Администрация Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных, который занимал ее с 2015 года.

«Сергей Ильиных 7 декабря завершил свою работу в администрации Томской области. Она была нелегкой, во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«У меня есть субъективные и объективные причины оставить должность, в которой я работал шесть лет, — прокомментировал свою отставку Сергей Ильиных. — Субъективная, личная причина в том, что эта работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях. Объективная причина в том, что в преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен. У Томской области будет новый секретарь отделения «Единой России», новый руководитель регионального исполкома партии власти и новый куратор внутриполитического блока. Считаю это абсолютно правильным».

Сторона защиты обжаловала приговор Галине Кляйн

Сторона защиты обжаловала приговор жены мэра Томска Галины Кляйн, сообщается на сайте суда.

В конце ноября судья Кировского районного суда Андрей Федоров признал Галину Кляйн виновной в «применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК)» и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Сторона защиты просит смягчить наказание и назначить вместо условного срока штраф.

Подробнее об этом читайте тут

«Жизнь продолжается»: Томичи увидят фейерверк в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Томске пройдет фейерверк. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поддержал данное предложение администрации города.

«Год, как прервалась традиция большого фейерверка в новогоднюю ночь в Томске, настало время ее возобновлять, — сказал Сергей Жвачкин. – Проводим фейерверк, как всегда, с территории стадиона «Труд». Эпидемия эпидемией, но жизнь продолжается!».

Нарядим елку вместе! Знакомимся с первыми участниками конкурса игрушек на ТВ2

«Нарядим елку вместе» в самом разгаре. 

На ветках редакционной ели уже поселился первый десяток домовых, дедов Морозов, тигров и других необычных существ. Вашей самодельной новогодней игрушке тоже найдется место 🙂 Присоединяйтесь к конкурсу и выигрывайте. Онлайн-голосование открывается в понедельник, и чем раньше ваша поделка примет в нем участие, тем больше у нее шансов набрать максимум голосов. 


Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться здесь

Истории недели по версии ТВ2

Доброе дело под Новый год

Новый год – теплый семейный праздник. Но есть те, кто остался без главных его атрибутов – семьи, близких людей и дома, а некоторые оказались в трудной жизненной ситуации. Если вы хотите подарить маленькую радость тем, кто в ней особенно нуждается, смотрите наш обзор. В нем мы собрали новогодние акции и проекты помощи томских благотворительных фондов, некоммерческих организаций и просто добрые инициативы неравнодушных людей. Присоединяйтесь.

«Автошколы утешают, инструкторы разводят руками». Почему в Томске образовались очереди на сдачу экзамена в ГИБДД

Весной 2021 года в России изменились правила сдачи экзаменов на права. Сейчас в томских автошколах образовались большие очереди на экзамены в ГИБДД, а курсанты не могут не только с нескольких попыток сдать экзамен, но и дождаться, когда придет их черед для пересдачи. Мы поговорили с учениками, инструкторами и руководством автошкол — рассказываем о ситуации.

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