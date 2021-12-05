Главные новости недели по версии ТВ2

Задержаны владелец «Ламы» Владислав Левчугов и руководитель отдела по расследованию особо важных дел томского СК Сергей Арефьев

В Томске по делу о взятке задержали руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова и руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева. По информации ТВ2, Левчугов выступал посредником при попытке получения Арефьевым взятки от руководителя одной из томских компаний. Обоих фигурантов дела этапировали в Москву, Басманный суд отправил Левчугова и Арефьева в СИЗО на два месяца. Подробнее — здесь.

Замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных ушел в отставку

Заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных покинул пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Источники ТВ2 сообщают, что им был недоволен лично губернатор Сергей Жвачкин, посчитавший, что Ильиных стал «играть в свои игры», в частности, во время последних выборов в Государственную Думу. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Автор: Администрация Томской области

Дума Томской области поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте

Депутаты Томской области от «Единой России», имеющие абсолютное большинство в региональном парламенте, единогласно поддержали законопроект о QR-кодах на территории России. Все оппозиционные депутаты проголосовали против законопроекта. Перед этим в Думу поступило больше 2,5 тысяч обращений с просьбой не поддерживать этот закон. Подробнее — здесь.

Сенатор Владимир Кравченко возглавил томское отделение «Единой России»

Член Совета Федерации РФ от Томской области Владимир Кравченко назначен исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России». Он заявил, что этот новый пост поможет ему с большей эффективностью лоббировать интересы томичей в Москве. Сенатор пробудет в статусе и.о. до января 2022 года, окончательное решение о его назначении должны принять на отчетно-выборной конференции партии. Подробнее — здесь.

Автор: Пресс-служба «Единой России»

Томского оппозиционера Игоря Кузнецова обвинили в создании экстремистского сообщества

УФСБ по Москве и Московской области возбудило уголовное дело о создании экстремистского сообщества в отношении томского активиста и журналиста RusNews Игоря Кузнецова. В сентябре на него завели дело по статье о склонении к массовым беспорядкам за администрирование телеграм-чата «Что-Делать!» и этапировали в Москву, с этого момента оппозиционер находится в СИЗО. Подробнее — здесь.

Режим ограничений в Томской области стал бессрочным. Часть требований смягчилась

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности в регионе. Согласно новой версии документа, несколько раз продлевавшийся режим ограничений стал бессрочным. При этом глава региона снял часть ограничений на посещение общественных мест. Подробнее — здесь.

Главные истории недели

«Почему государство решило, что народ поверит ему?» Интервью аналитика данных Александра Драгана о вакцинации и темпах заболеваемости ковидом

В РФ впервые с мая число вылечившихся от ковида за неделю превысило количество заболевших. Однако ковид не сходит с новостной повестки: появился новый штамм, а регионы готовятся обсуждать законопроект о введении QR-кодов. Аналитик открытых данных Александр Драган рассказал ТВ2 о том, как QR-коды повлияют на темпы заболеваемости, получится ли изменить отношение россиян к вакцинации и какие подвохи скрываются в официальной ковидной статистике. Прочитать интервью можно здесь.

«Все точно безопасно»: руководство СХК не смогло ответить на большинство вопросов томичей по ввозу ядерных материалов из-за рубежа

Центр управления регионом 1 декабря провел онлайн-трансляцию встречи с генеральным директором «Сибирского химического комбината» Сергеем Котовым и заместителем технического директора по ядерной и радиационной безопасности Константином Изместьевым. Во время трансляции задать вопросы смогли только трое томских журналистов, также несколько вопросов было зачитано из соцсетей. Высказать мнение независимым экспертам не дали. Мы сделали для вас краткий пересказ ответов руководства СХК. Если вы хотите узнать вторую точку зрения на вопрос ввоза ядерных отходов в Томскую область, можете почитать наше интервью с проектным директором российского отделения Greenpeace Владимиром Чупровым.

«Либо данными рисковать, либо вакцину ставить». О рынке платных QR-кодов