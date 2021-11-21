Главные новости недели по версии ТВ2

На случай, если вы что-то пропустили, публикуем нашу традиционную подборку главных новостей и историй недели по версии ТВ2.

Мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест еще на три месяца

Мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест до февраля 2022 года. Также разрешено общение с родственниками, но по особому графику. Такое решение было озвучено в ходе заседания 19 ноября в Советском районном суде Томска. Читать больше

Депутаты областной Думы в первом чтении приняли бюджет на 2022 год

Депутаты областной Думы единогласно поддержали проект бюджета региона на 2022 год. Пока планируется, что доходы в 2022 году составят 73 млрд 77 млн рублей. Общий объем расходов известен в сумме 69 млрд 91 млн рублей. Профицит составляет 4 млрд рублей. Читать подробнее здесь.

Власти Томской области объявили аукцион на 117 млн рублей на покупку земли под студенческий кампус

Департамент государственного заказа Томской области объявил аукцион о покупке земельного участка для строительства студенческого кампуса. Начальная цена контракта составляет 117 млн рублей. Согласно требованиям, площадь участка должна быть не менее 25 га и не более 52,5 га. Читать подробнее Также губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал пресс-конференцию, посвященную реализации проекта «Большой университет». Об этом можно прочитать здесь.

Врачи о гриппе в Томской области: Ситуация неблагоприятная, так рано вирус не выявляли никогда

Первые случаи гриппа в Томской области выявлены значительно раньше, чем обычно, заявила начальник отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения региона Светлана Рубейкина. Медики опасаются, что в Томской области начнется регистрация вспышечной заболеваемости гриппом, которую уже фиксируют в других регионах. «Ситуация неблагоприятная, такого раннего высевания этого вируса у нас не было. Чем раньше в любую область приходит вирус, тем хуже. Обычно в конце декабря, а чаще наш эпидсезон — это конец января – начало февраля, период, когда мы готовимся и ждем. Если в ноябре началась регистрация, то мы можем получить большое количество заболевших и, чего не хотелось бы, вспышечную заболеваемость гриппом», — сообщила Светлана Рубейкина в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте администрации региона. Читать больше

На стройке в центре Томска погиб человек

На стройке по адресу ул. Гоголя, 30/4 погиб человек. Скорая помощь констатировала смерть. Личность погибшего не установлена. Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, рабочий упал с крыши девятиэтажного дома на козырек кафе. Читать подробнее. Особо чувствительных просим не смотреть фото!

Власти рассказали, какие дороги отремонтируют в Томской области в 2022 году в рамках нацпроекта

В 2022 году в Томской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планирует отремонтировать свыше 240 км дорог. При формировании списка объектов приоритет отдавался не только центральным транспортным магистралям, но и отдаленным городским улицам и региональным трассам. В Томске включены в план ремонта семь объектов, отмеченных жителями на «Карте убитых дорог ОНФ». На региональной сети планируется отремонтировать свыше 220 км трасс в Томском, Шегарском, Колпашевском, Молчановском, Бакчарском, Чаинском, Верхнекетском и Зырянском районах. Это участки автодорог Томск — Мариинск, Томск — Самусь, Томск — Каргала — Колпашево, Каргала — Бакчар, Бакчар — Подгорное — Коломино, Колпашево — Белый Яр, Больше-Дорохово — Тегульдет, подъезд к с. Корнилово и д. Аркашево, Мельниково – Кожевниково ‑ Изовка. В Томске планируется провести комплексный ремонт участков 11 улиц: Баумана (от ул. Энтузиастов до ул. Мечникова), Мечникова (от ул. Баумана до ул. Гамалея), Гамалея (от ул. Мечникова до ул. Ивановского), Герцена (от ул. Киевской до ул. Дзержинского), Гагарина, Ивановского, Высоцкого, К. Маркса, Бирюкова, Беринга и Сибирской. В Северске в план нацпроекта вошли пять объектов: улицы Славского (от моста до кольца на въезде в город), Калинина (от ул. Свердлова до ул. Московская), Солнечная (от ул. Северная до ул. Калинина), проспект Коммунистический (от ул. Леонтичука до ул. Первомайская) и площадь Ленина.

Томские вузы и НИИ подписали хартию «Большого университета»

Руководители томских вузов, научно-исследовательских институтов и северского филиала НИЯУ МИФИ подписали хартию «Большого университета Томска», в которой договорились о совместной работе над формированием экосистемы города-университета. Читать подробнее

Закрылись «Пончики» на площади Южной в Томске. Но «Хлебница» пообещала сохранить их рецепт и добавить пончики в свой ассортимент

Один из символов томского студенчества, ставший уже своего рода эпохой, магазин «Пончики» на площади Южной, закрылся. Теперь на дверях помещения висит табличка, сообщающая о ремонте, в окнах видны стройматериалы, а вывеска сменилась на вывеску пекарни «Хлебница». Но в пекарне «Хлебница», которая откроется скоро на месте «Пончиков», продолжат делать полюбившиеся томичам пончики. Об этом сообщили в Инстаграме представители пекарни. «Ну ничего от вас не скрыть. Да-да, мы скоро открываемся на Красноармейской, 141. Но спешим вас обрадовать — пончикам быть! Мы постарались сохранить традиционный рецепт, поэтому рады вас видеть в «Хлебнице», — говорится в сообщении.

«Раздышаться до вертолета»: как жители отдаленной деревни скинулись, чтобы купить кислородный концентратор

В Тымске Каргасокского района умерла от коронавируса 41-летняя местная жительница. По словам фельдшера, она поздно обратилась за помощью. К тому же пришлось ждать санавиацию. Это была первая смерть в деревне от коронавируса. После этого случая местные жители сложились и купили на поселок кислородный концентратор. Читать историю полностью

«Мемориал»*: «Мы еще поборемся»

Российская прокуратура 8 ноября обратилась в суды с просьбой ликвидировать сразу две организации, признанные иностранными агентами: историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Международный мемориал»* и правозащитный центр «Мемориал»* (*обе эти организации признаны Минюстом «иностранными агентами»). В исках указано, что организации нарушают законы Российской Федерации. В иске московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*, поданном в Мосгорсуд, утверждается, что в материалах центра «присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности» террористических и экстремистских организаций. Центр, заявили в прокуратуре, также игнорирует требования о маркировке «иноагент». За организации уже вступились российские и международные правозащитники и деятели культуры. Мы поговорили с председателем Совета Правозащитного центра «Мемориал» * Александром Черкасовым. О том, что сейчас происходит с «Мемориалом»*, почему именно сейчас на них обратила внимание прокуратура и как государство реализует политику исторической памяти. Читать

Васюганский треугольник

Новый фильм Экспедиции ТВ2. Васюганское болото напомнило нам легенды про Бермудский треугольник. Второй раз съемочная группа ТВ2 отправилась туда в экспедицию. И второй раз у нас сломалась видеокамера. Такого рода «мистика» на болоте, оказывается, частое явление. Пришлось поверить. Гидами на болоте у нас были сотрудники заповедника «Васюганский». Узнали от них много нового. Например, что Васюганское болото по размерам не первое в мире, как многие считают. А всего лишь третье. Первое в Бразилии (Амазония) и почти в четыре раза больше нашего. А второе в Судане! И отдельное спасибо Александру Цимерману — собственнику компании по производству болотоходов ФанТом за доставку и наше благополучное возвращение. Читать историю! Смотреть фильм!

«Силы неравны. Пока я делаю один проект, в Томске сгорает несколько домов»

В перечень объектов деревянного зодчества Томска, которые подлежат сохранению и охране, по данным на 2019 год, внесен 701 дом. Без них город потеряет свою идентичность, изюминку, особую прелесть, а также статус исторического поселения. Композитор и звуковой художник Елизавета Згирская родом из Томска. Она с детства любила нашу местную архитектуру, отмечала ее красоту, уникальность и значимость. В 2016 году девушка поступила в Московскую государственную консерваторию и переехала. А вернувшись однажды в Томск, поняла, что должна запечатлеть и сохранить 701 томский деревянный дом так, как умеет. Так появился «701 Project», аудио-визуальный композиторский проект, в котором рассказывается о томской деревянной архитектуре с помощью современного звукового искусства. Проект о домах, которые должны быть сохранены при любых обстоятельствах. Мы поговорили с Елизаветой Згирской о «701 Project» и краудфандинге на проект, о звучании томских деревянных домов, об их прошлом, настоящем и будущем, а также о музыке, которая есть во всех предметах вокруг. Читать интервью здесь.

«Он будто про меня говорит! Хотя уже 160 лет прошло...»: зачем Маджид Ахмади из Томска перевел на фарси статьи Достоевского