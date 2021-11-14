Главные новости недели по версии ТВ2

Система QR-кодов вводится по всей России. Главное

Правительство сообщило, что законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях внесены в Госдуму. Сертификат о вакцинации с QR-кодом, необходимым для посещения магазинов, общественных мест и транспорта, можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде. При этом, требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков. Все они направлены на граждан старше 18 лет. Кроме того сертификат о вакцинации потребуется при покупке билетов на самолет или поезд. Напомним, в Томской области система QR-кодов заработала с 8 ноября. Теперь они нужны для посещения кафе, ресторанов, театров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений (в том числе бассейнов и фитнес-клубов), парикмахерских, салонов красоты, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и гостиниц. С 15 ноября QR-коды станут проверять и в кинотеатрах. Альтернативой QR-кодам являются свежий ПЦР-тест, а также справка о перенесенном ковиде за последние шесть месяцев. Также вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении эпидемиологической ситуации с COVID-19 за неделю в Томской области. На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф теперь она окрашена в красный. Красный цвет означает, что в регионе выявлено более 150 случаев коронавируса на 100 тыс. населения. 12 ноября Томская область обновила суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом: 276 новых случаев в сутки. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 51 600 человек.

Сторож заимки скончался в Томской области. Он так и не дождался санавиацию

58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью с 11 ноября, родные обратились на номер 112, но вертолет к нему так и не прилетел.

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Крупнейший ТРЦ Томска «Изумрудный город» сообщил, что не будет проверять QR-коды. А потом снова стал их требовать

В крупном томском торговом центре «Изумрудный город» снова начали проверять QR-коды и спрашивать сертификаты о вакцинации. Ранее в соцсетях ТЦ появилась информация, что QR-коды с 12 ноября при посещении не потребуются. «Изумрудном городе» не работают детские развлекательные заведения и кинотеатр. Фуд-корт, который находится на третьем этаже, работает только навынос и на доставку. Можно подняться в ресторан «Перчини», у которого сделали временный отдельный вход. Согласно распоряжению губернатора, кинотеатры и игровые зоны смогут заработать в Томске с 15 ноября. Подробнее об этом читайте тут.

Томичи выступают против строительства многоквартирника у Красной мечети

Томичи выступают против строительства многоквартирников на ул. Трифонова, 18 рядом с Красной мечетью. В прошлом году на месте незаконно снесли два здания бывшего ликеро-водочного завода​, которые примыкали к Красной мечети. Сейчас именно там и планируется стройка. Подробнее доступно по ссылке.

Жители Спутника пожаловались губернатору на большие интервалы между маршрутками

Жители поселка Спутник записали видеообращение к губернатору Томской области Сергею Жвачкину. В нем они требуют разобраться в проблеме с транспортной доступностью поселка, которая не решается почти полгода. Позже мэрия нашла решение с перевозчиком по маршруту № 22 и договорились о бесплатной доставке пассажиров от остановки «пос. Спутник» до остановки «Сосновый бор» с 15 ноября. Подробнее об этом читайте тут.

«И рыба уйдет, и бобры подохнут»: неизвестные слили отходы в безымянное озеро возле Томска

В начале ноября томич Виктор Разживин приехал к безымянному озеру возле деревни Кусково, в 30 километрах от города. С прошлого года он подолгу гулял здесь, чтобы восстановиться после коронавируса. На этот раз Виктор почти сразу уехал домой: по его словам, озеро было заполнено фекалиями, текущими из большой пластиковой трубы. В редакцию ТВ2 часто обращаются с вопросом, как вести себя в подобной ситуации. Рассказываем, что нужно делать, чтобы природоохранные ведомства нашли и наказали виновников загрязнения.

Истории недели по версии ТВ2

«Пособие мы не дадим, а ребенка заберем» Ольга Ольговская — одинокая мама, воспитывает сына Артема. Как и любая мать, которая одна воспитывает сына, Ольга имеет право получить пособие. Когда Артему исполнилось три года, Ольга стала оформлять пособие для ребенка на Госуслугах. Оно полагается одиноким матерям по закону. В итоге дело затянулось на целых два месяца. То не так была заполнена анкета, то не так отображались загруженные на Госуслуги документы. Когда Ольга, в очередной раз, еле дозвонившись до специалистов департамента социальной защиты населения Ленинского района, в сердцах заявила, что на это пособие она кормит ребенка, к ней пришли из опеки. «Изымать Артема». Подробнее об этом читайте здесь.

Артем Ольговский

«Не ходите в мэры, мужики». Как прошел год жизни Ивана Кляйна С «черной пятницы» Ивана Кляйна прошел год без одного дня. В пятницу, 13 ноября 2020 на действующего мэра города надели наручники и под конвоем из сотрудников ФСБ вывели из здания администрации, которую Кляйн возглавлял с 2013 года. На жесткость задержания обратит внимание даже Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментирует случившееся следующим образом: «Мы действительно обратили внимание, что задержание достаточно жесткое было – прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему. Но деталями мы не располагаем». «Ощущение, что когда на Кляйна надели наручники, их надели на весь город», — будет говорить в суде его адвокат Лариса Шейфер. Об этой истории читайте по ссылке.