Главные новости недели по версии ТВ2

Дополнительные ограничения вводят в Томской области с 30 октября по 7 ноября

В Томской области с 30 октября по 7 ноября ввели дополнительные ограничения.

«Установленные на территории всей страны выходные дни с 30 октября по 7 ноября требуют от нас дополнительных ограничений, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита».

♦Работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами.

♦Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.

♦С 30 октября продолжат работу театры и филармония.

♦С 30 октября непереболевшие и непривитые работники в возрасте 60 лет и старше должны перейти на дистанционный режим работы.

♦Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования.

♦Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября.

С 8 ноября в регионе начинает действовать режим QR-кодов.

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