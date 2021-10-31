Главные новости недели по версии ТВ2

Дополнительные ограничения вводят в Томской области с 30 октября по 7 ноября
В Томской области с 30 октября по 7 ноября ввели дополнительные ограничения.
«Установленные на территории всей страны выходные дни с 30 октября по 7 ноября требуют от нас дополнительных ограничений, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — У нас не будет локдауна, полного закрытия учреждений и целых сфер, как в некоторых регионах. Будут открыты торговые центры, однако развлекательная инфраструктура в них работать не будет – будут закрыты кинотеатры, детские игровые залы, а фудкорты будут работать только на доставку или на вынос. В таком же режиме мы рекомендуем работать и остальным учреждениям общепита».
♦Работа кинотеатров с 30 октября будет приостановлена как в торговых центрах, так и за их пределами.
♦Спортивные соревнования будут проходить без зрителей.
♦С 30 октября продолжат работу театры и филармония.
♦С 30 октября непереболевшие и непривитые работники в возрасте 60 лет и старше должны перейти на дистанционный режим работы.
♦Каникулы будут как в школах, так и в учреждениях дополнительного образования.
♦Дежурные группы в яслях и детских садах будут открыты 1-3 ноября.
С 8 ноября в регионе начинает действовать режим QR-кодов.
Читайте также:
Обязательная вакцинация и вход в кафе по пропускам. В Томской области ужесточаются ковидные правила
QR-коды в Томской области. Ответы на частые вопросы
Как будут работать банки, вузы, больницы и полиция в ноябрьские выходные
Где можно привиться от ковида в Томске. Адреса и график работы пунктов вакцинации
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил отстранить от работы непривитых от ковида чиновников
Темпы вакцинации ускорились в Томской области. Об этом заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. При этом, глава региона потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 государственных и муниципальных служащих
«Меня возмущает позиция некоторых чиновников. Напомню, что вакцинация для них носит обязательный характер. Однако одни органы исполнительной власти уже ее полностью завершили, но есть меньшинство, которое не торопится. Учтите – спрос с невакцинированных чиновников будет самый строгий, вплоть до отстранения от работы. Уговоры кончились, чиновники должны показывать пример другим, а не занимать выжидательную позицию. Иначе будем c ними расставаться», — сказал губернатор.
Подробнее об этом читайте тут.
В Томской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников. Ответы на частые вопросы
С 15 октября в Томской области для более 30 категорий граждан введена обязательная вакцинация. Согласно распоряжению Роспотребнадзора, к концу года на томских предприятиях должно быть не менее 80% сотрудников, которые вакцинировались от ковида. Если показатель будет ниже, то работодателя могут ждать проверки и штрафы.
Подробнее читайте тут.
Облздрав проверит МСЧ № 2 после жалоб внука, прошедшего в ковидарий для помощи бабушке
Власти Томской области инициировали служебную проверку в респираторном госпитале медико-санитарной части №2 после публикации истории ТВ2.
Ранее житель Томска переоделся в костюм врача и пробрался к 84-летней бабушке в красную зону, которая попала в ковидный госпиталь МСЧ №2 с пневмонией. По его словам, бабушка находится в жутких условиях: «ее не лечат, не меняют подгузники, она на кислороде, а кислородная трубка при этом на лбу и никто не поправляет». Свои действия он записал на видео.
Мужчина говорил, что не смог дозвониться до местных органов власти и полетел в Москву, чтобы подать заявление в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
После публикации истории и видео на ТВ2 информация разошлась по многим СМИ, в том числе федеральным. Мужчина рассказывал, что получил в свой адрес угрозы, а также опасался вернуться в Томск из страха, что его задержат.
Областной департамент здравоохранения, Росздравнадзор и Следственный комитет обещали проверить качество оказания помощи в МСЧ №2.
30 октября стало известно, что 84-летняя пациентка респираторного госпиталя при МЧС №2 скончалась сегодня в реанимационном отделении госпиталя.
«Сегодня утром состояние пациентки резко ухудшилось, она была немедленно переведена в реанимацию. В дальнейшем на фоне лечения продолжалось ухудшение состояния в виде прогрессирования сердечной и дыхательной недостаточности. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на это, у женщины развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, она скончалась. Мы приносим искренние соболезнования родным пациентки», — сообщил заведующий реанимационным отделением респираторного госпиталя МСЧ №2 Евгений Тарасенко.
Причиной смерти, по данным медиков, стала коронавирусная инфекция, пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
Читайте также:
Миссия невыполнима: внук три дня в роли врача ухаживал за бабушкой в красной зоне МСЧ №2 в Томске
Уход осуществляется постоянно: МСЧ №2 о пациентке, внук которой пробрался в ковидный госпиталь
Томский СКР и Росздравнадзор проверят МСЧ №2, в которой внук под видом врача ухаживал за бабушкой
«Не удивлюсь, если мне что-то подбросят»: томич, который три дня под видом врача ухаживал за своей бабушкой, заявляет об угрозах
Истории недели по версии ТВ2
В поисках баржи. Дневник Экспедиции ТВ2
Как волонтеры искали на Кети затонувшую баржу, на которой в 1930-40-х могли возить в ссылку спецпереселенцев.
Год назад в центр памяти раскулаченных в Палочке, что на севере Томской области, привезли гвозди. Несколько штук — длинные, ржавые, квадратные в сечении. Местные рыбаки проплывали по Кети мимо заброшенного села Кузурова и в одной из проток заметили затонувшее деревянное судно. По виду оно напоминало баржу, на каких в 30-40-х могли перевозить спецпереселенцев к местам ссылки. В центре раскулаченных новым экспонатам обрадовались. И задумали снарядить до баржи собственную экспедицию, чтобы понять — а может ли само судно тоже стать экспонатом?
Обвинения в воровстве и невыплата зарплаты: томички о своем опыте работы в цветочном «Flora Market»
Хамство, неофициальное трудоустройство, невыплаченные деньги и даже преследование — томичка Майя рассказала о своем негативном опыте работы в цветочном магазине «Flora Market». Мы выяснили, что она такая не одна. Подробнее об этой истории читайте тут.
«Будь в исламе». Новоисламбуль — сибирская деревня несибирских татар
«Мы же не сибирские татары. Мы — пришлые, — прадеды Фариды Ибрашевой (Хабибуллина) переехали в Сибирь в Новоисламбуль еще до революции, — Мы бабушку спрашивали, она говорила: Из России мы. Мама отца — нижегородская, бабушка по маминой линии — из Чувашии».
Подробнее об этой истории читайте здесь.