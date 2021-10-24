Главные новости недели по версии ТВ2

В Томской области возобновятся проверки масочного режима
С 1 ноября в Томской области возобновятся проверки эпидрежима. В частности, контроль за соблюдением масочного режима вновь усилят в маршрутном транспорте, кафе, магазинах и торговых центрах. Сейчас правоохранители совместно с муниципалитетами уже верстают графики выхода в рейды, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Ранее такие проверки были сведены к минимуму в связи с улучшением эпидситуации. Сегодня эксперты предупреждают о риске четвертой волны заболевания коронавирусом и нам важно сдержать ее развитие, а лучше вовсе предотвратить. Усиление мер безопасности и своевременная вакцинация дает нам такой шанс», — прокомментировал предстоящие рейды замгубернатора Игорь Толстоносов.
Напомним, масочный режим в Томской области введен 18 мая 2020 года, за его нарушение введены предупреждения и штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. С 8 ноября 2021 в регионе вводятся новые правила для гостей кафе и ресторанов, а с 15 ноября — для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских.
Нарушителям масочного режима грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, в постановлении главного санврача Ольги Пичугиной говорится, что к началу 2022 года от COVID-19 в Томской области должны быть привиты не менее 80% работников, включая работников сферы услуг, образования и здравоохранения. Тоже самое касается и студентов томских вузов.
Мэрия Томска предложила увеличить расходы на СМИ
Мэрия Томска планирует заложить в бюджете на 2022 год 26,7 млн рублей на программу «Развитие городского сообщества». Из них почти 19 миллионов планируется потратить на освещение деятельности администрации города в медиа.
В мэрии считают, что информирования через социальные сети недостаточно из-за низких охватов и планируют сделать ставку на размещение информации в СМИ. Так, например, из бюджета города планируется оплачивать не один сюжет в месяц, как в этом году, а четыре. Работу с соцсетями администрация обещает продолжить, несмотря на то, что численность аудитории у аккаунтов мэрии не позволяет делать ставку только на этот канал коммуникации.
Депутаты отклонили предложение мэрии, и приняли то, что предложила депутат Ксения Фадеева: сократить расходы на СМИ до суммы, которую выделяют на информирование о работе Думы Томска, то есть до 8 миллионов рублей.
Томская полиция устанавливает обстоятельства убийства рядом с Курлеком
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Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве. По предварительным данным, его совершил 32-летний местный житель села Курлек, у которого был конфликт с погибшим. Мужчина признал свою вину.
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