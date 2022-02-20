Главные новости недели по версии ТВ2

На случай, если вы что-то пропустили, предлагаем вам подборку главных новостей и историй недели — 14-20 февраля.

Н О В О С Т И

Андрей Турчак посетил Томск

18 февраля зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета Партии «Единая России» Андрей Турчак посетил Томск. Главное про эту поездку — читайте здесь.

Автор: Томское отделение ЕР Автор: Томское отделение ЕР

Команда ТВ2 собрала 400 тысяч на съемки фильма «Остров» о Назинской трагедии 1933 года

На краудфандинговой платформе «Сила слова» полностью собрана сумма в 400 тысяч рублей, нужная для съемок очередного фильма ТВ2 из цикла «Антропология террора» — «Остров», о Назинской трагедии 1933 года. Сбор был объявлен в конце ноября 2021 года, и за первые же две недели краудфандинга удалось собрать более 65% нужной суммы. За весь период сбора проект поддержали около 250 человек. Читать больше

Партнер арестованного бизнесмена Левчугова сменил его на посту директора ООО «Сибаэрокрафт»

Бизнесмен Андрей Князев стал директором зарегистрированной в Новосибирске компании «Сибаэрокрафт», владеющей частным аэродромом под Томском, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Он сменил на этом посту своего бизнес-партнера, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова, арестованного по делу о взятке. Читать подробнее

Автор: пресс-служба обладминистрации Владислав Левчугов и Сергей Жвачкин на открытии частного аэропорта под Томском Автор: пресс-служба обладминистрации Владислав Левчугов и Сергей Жвачкин на открытии частного аэропорта под Томском

Госдума попросила Владимира Путина признать ЛНР и ДНР

Депутаты Государственной Думы поддержали проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину. Его попросили признать независимыми государствами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, образовавшиеся после референдумов о самоопределении в 2014 году. Как голосовали депутаты от Томской области?

В мэрии Томска рассказали, ремонт каких улиц запланирован в 2022 году

В Томске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 13 участков дорог общей протяженностью 18,2 километра. Где?

Лесопарковый зеленый пояс создан вокруг Томска и Северска

Зона с ограниченным режимом природопользования площадью 3000 га образована вокруг городов Томск и Северск. «Зеленый щит» ограничивает вырубку деревьев и вводит особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на естественное состояние экологической системы. Читать больше

Гендиректор ТДСК объяснил, почему задерживается ввод хирургического корпуса областного онкодиспансера

Строители завершают работу над хирургическим корпусом онкодиспансера. Задержка с вводом в эксплуатацию связана с тем, что проект, по которому строится здание, устарел. Изначально предполагалось, что корпус будет сдан к концу 2021 года. Подробнее — здесь

И С Т О Р И И

«В Сибири нас называли фашистами». История одной фотографии, хранившейся в двух разных семьях

Две семейные истории пересеклись в одной фотографии, которую мы обнаружили сначала в семейном архиве у Розы Петровны Бауэр (Гертнер), а потом у Александра Реймутовича Рау. Живут они в городе Колпашево Томской области практически по соседству. Но не были знакомы. Юлия Корнева рассказывает их историю в рамках проекта ТВ2 «20 век. Очевидцы»

«Самолеты летают, коронавирус распыляют»

Все мы, наверняка, видели белый след, оставшийся от пролета самолета в небе. Все чаще появление такого следа вызывает вопрос, а иногда и панику. В редакцию ТВ2 неоднократно обращались обеспокоенные томичи с вопросом, не влияют ли подобные полосы на состояние здоровья или экологию. Некоторые заходят дальше и говорят о связи следов и коронавируса. Сторонники этой версии называют такой след химтрейлом (от англ. chemtrails: chemical — химический + trail — тропа, след) или химиотрассой. Как зародилась подобная теория и отчего же на самом деле в небе появляются подобные следы, разбиралась Валентина Анкудинова

Путешествие к «макушке» Земли

Тысячи километров льда, морозная свежесть и бесконечная линия горизонта. Арктика. Увидеть ее мечтают многие, но доезжают единицы. Мы приглашаем вас в виртуальное путешествие! Наш гид — фотограф и инженер по радиационной безопасности Матвей Павлюкевич. Томич несколько лет работает на атомном ледоколе «50 лет Победы». Вместе с Матвеем мы будем бороздить Ледовитый океан, где дрейфуют айсберги, и доберемся до Северного полюса, куда жаждут попасть туристы. Узнаем, какой остров называют оазисом арктического архипелага, почему в тех широтах барахлят квадрокоптеры, а также, что делают люди на заброшенной метеостанции и чем манит Арктика. Читать материал Татьяны Бемлер