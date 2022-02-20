Главные новости недели по версии ТВ2

На случай, если вы что-то пропустили, предлагаем вам подборку главных новостей и историй недели — 14-20 февраля.
Н О В О С Т И
Андрей Турчак посетил Томск
18 февраля зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета Партии «Единая России» Андрей Турчак посетил Томск. Главное про эту поездку — читайте здесь.
Команда ТВ2 собрала 400 тысяч на съемки фильма «Остров» о Назинской трагедии 1933 года
На краудфандинговой платформе «Сила слова» полностью собрана сумма в 400 тысяч рублей, нужная для съемок очередного фильма ТВ2 из цикла «Антропология террора» — «Остров», о Назинской трагедии 1933 года. Сбор был объявлен в конце ноября 2021 года, и за первые же две недели краудфандинга удалось собрать более 65% нужной суммы. За весь период сбора проект поддержали около 250 человек.
Партнер арестованного бизнесмена Левчугова сменил его на посту директора ООО «Сибаэрокрафт»
Бизнесмен Андрей Князев стал директором зарегистрированной в Новосибирске компании «Сибаэрокрафт», владеющей частным аэродромом под Томском, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Он сменил на этом посту своего бизнес-партнера, руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова, арестованного по делу о взятке.
Госдума попросила Владимира Путина признать ЛНР и ДНР
Депутаты Государственной Думы поддержали проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину. Его попросили признать независимыми государствами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, образовавшиеся после референдумов о самоопределении в 2014 году. Как голосовали депутаты от Томской области?
В мэрии Томска рассказали, ремонт каких улиц запланирован в 2022 году
В Томске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 13 участков дорог общей протяженностью 18,2 километра. Где?
Лесопарковый зеленый пояс создан вокруг Томска и Северска
Зона с ограниченным режимом природопользования площадью 3000 га образована вокруг городов Томск и Северск. «Зеленый щит» ограничивает вырубку деревьев и вводит особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на естественное состояние экологической системы.
Гендиректор ТДСК объяснил, почему задерживается ввод хирургического корпуса областного онкодиспансера
Строители завершают работу над хирургическим корпусом онкодиспансера. Задержка с вводом в эксплуатацию связана с тем, что проект, по которому строится здание, устарел. Изначально предполагалось, что корпус будет сдан к концу 2021 года.
И С Т О Р И И
«В Сибири нас называли фашистами». История одной фотографии, хранившейся в двух разных семьях
Две семейные истории пересеклись в одной фотографии, которую мы обнаружили сначала в семейном архиве у Розы Петровны Бауэр (Гертнер), а потом у Александра Реймутовича Рау. Живут они в городе Колпашево Томской области практически по соседству. Но не были знакомы.
Юлия Корнева рассказывает их историю в рамках проекта ТВ2 «20 век. Очевидцы»
«Самолеты летают, коронавирус распыляют»
Все мы, наверняка, видели белый след, оставшийся от пролета самолета в небе. Все чаще появление такого следа вызывает вопрос, а иногда и панику. В редакцию ТВ2 неоднократно обращались обеспокоенные томичи с вопросом, не влияют ли подобные полосы на состояние здоровья или экологию. Некоторые заходят дальше и говорят о связи следов и коронавируса. Сторонники этой версии называют такой след химтрейлом (от англ. chemtrails: chemical — химический + trail — тропа, след) или химиотрассой.
Как зародилась подобная теория и отчего же на самом деле в небе появляются подобные следы, разбиралась Валентина Анкудинова
Путешествие к «макушке» Земли
Тысячи километров льда, морозная свежесть и бесконечная линия горизонта. Арктика. Увидеть ее мечтают многие, но доезжают единицы. Мы приглашаем вас в виртуальное путешествие! Наш гид — фотограф и инженер по радиационной безопасности Матвей Павлюкевич. Томич несколько лет работает на атомном ледоколе «50 лет Победы». Вместе с Матвеем мы будем бороздить Ледовитый океан, где дрейфуют айсберги, и доберемся до Северного полюса, куда жаждут попасть туристы. Узнаем, какой остров называют оазисом арктического архипелага, почему в тех широтах барахлят квадрокоптеры, а также, что делают люди на заброшенной метеостанции и чем манит Арктика.