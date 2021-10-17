Главные новости недели по версии ТВ2

Обязательная вакцинация и вход в кафе по пропускам. В Томской области ужесточаются ковидные правила

Автор: Юлия Фаллер

Обязательная вакцинация для отдельных категорий вводится в Томской области с 15 октября. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. По словам главы региона, рост заболеваемости в Томской области, напрямую связанном с темпами вакцинации: прививку от COVID-19 поставили всего 46% от необходимого количества людей. 55 % жителей Томской области не хотели, чтобы в регионе вводили обязательную вакцинацию и подтверждающие наличие прививки QR-коды для посещения публичных мест. Однако с 8 ноября в регионе заработает система QR-кодов. Теперь в кафе, рестораны, а с 15 ноября в театры, кинотеатры, фитнес-центры и салоны красоты будут пускать только при наличии сертификатов вакцинации или свежих ПЦР-тестов. Отвечаем на частые вопросы, которые касаются изменений.

Greenpeace: отправка отработанного урана из Франции в Северск может произойти в период с октября по декабрь 2021 года

По данным Greenpeace Франции, отправка регенерированного урана из Франции в Россию может произойти в период с октября по декабрь 2021 года. Это не первый опасный груз, который Франция отправляет в Россию. Проведя расследования в порту Гавра, Greenpeace Франции выяснил, что несколько десятков тонн урана после переработки отработавшего топлива, уже были отгружены в Санкт-Петербург 20 января и 12 февраля 2021 г. О том, что такое урановые хвосты и чем они опасны ТВ2 писало еще в 2019 году. Поставки регенерированного урана из Франции в Россию позволят уменьшить экологический груз атомной промышленности, говорится в заявлении корпорации Росатом. Компания подчеркивает, что уран будет в дальнейшем использован в атомной энергетике страны, а подобные проекты помогут решать задачи устойчивого развития.

Оксана Козловская в третий раз стала председателем Думы Томской области

Оксана Козловская

Спикером Думы Томской области вновь стала Оксана Козловская. Эту должность она занимает на протяжении трех созывов подряд, с 2011 года. Присутствовало на собрании 39 из 42 депутатов. Открывая собрание, губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил конкурентоспособность выборов. По его словам, конкурс составлял 13 человек на место. Подробнее читайте здесь.

После двух жестких посадок самолетов у авиакомпании «СиЛА» сменилось руководство

Учредители авиакомпании «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») сменили руководство. Это связано с жесткими посадками самолетов компании в июле и сентябре 2021 года. Подробнее читайте тут.

В Академгородке снова рубят лес

Автор: Игорь Лютое

Местные жители недовольны вырубкой леса в Академгородке. Они опасаются, что в дальнейшем эта территория будет отдана под застройку. Мэрия Томска утверждает, что вырубаются только больные деревья. Подробнее об этом читайте тут.

СК не нашел состава преступления в вырубке леса в заказнике «Карегодский»

Следственный комитет не нашел состава преступления по факту масштабной вырубки леса в заказнике «Карегодский» в Молчановском районе Томской области. Сроки следствия переносились пять раз, заняли больше года и все впустую. Уголовное дело закрыто. При этом ранее СК сообщал, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей. Напомним, что в начале июля 2020 года ТВ2 зафиксировало на видео, что под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории в Молчановском районе в заказнике «Карегодский» идет заготовка деловой древесины. На месте мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев занимается бывший партнер по бизнесу и друг начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков. Подробнее доступно по ссылке.

В Ботсаду можно встретить эльфов, крылатую кошку и детеныша дракона

В субтропической оранжерее Ботанического сада ТГУ появились необычные обитатели: эльфы, крылатая кошка и драконлинг. Скульптуры мифологических персонажей выполнены по изображениям студентки ИИК ТГУ Юлии Попиловой. Таким способом автор хотела привлечь внимание посетителей к мифическим существам мирового культурного наследия. Больше фото смотрите по ссылке.

Главные истории недели

Иван Кляйн Анне Подгорной в суде: «Как вы дальше будете с этим жить?»

Анна Подгорная (Касперович) в 2017 году.

Рассмотрение дела мэра Томска Ивана Кляйна продолжается в Советском районном суде. Накануне было самое долгое (пока) заседание за весь судебный процесс. Шесть часов на вопросы адвокатов отвечала основной свидетель обвинения Анна Подгорная. Ранее экс-заммэра рассказала, что Иван Кляйн, ознакомившись с проектом предпринимателя Рината Аминова, вызвал ее в свой кабинет, а дальше: «Иван Григорьевич сказал: что вы там творите, депутаты на Думе вопрос поднимают и вообще, какое может быть изменение зонирования, какое может быть жилье, если рядом планируется развитие предприятия «Томского пива». Мне было сказано, что я получу письмо о том, какая там ведется деятельность и что при принятии решения это необходимо учесть и внести все необходимые изменения, в том числе в систему «ГеоКад». По мнению Анны Подгорной, сложная транспортная доступность микрорайона не являлась достаточно веской причиной для отказа. Ведь есть Генплан, который решил проблему транспортного переезда. Что происходило в суде накануне, читайте в нашем материале.

«Костей не ломал, но тушил о мое лицо сигарету»