Главные новости недели по версии ТВ2

Публикуем подборку главных новостей и историй недели по версии ТВ2 — на случай, если вы что-то пропустили.

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев о повышении тарифов ЖКХ: «Сказка Джанни Родари «Чипполино» – не инструкция для действий»

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев раскритиковал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина повысить тарифы ЖКУ для ремонта коммунальных систем. Он отметил, в первую очередь, нужно решать проблемы внутри ресурсоснабжающих предприятий. Читать подробнее

«Ситуация критическая»: что происходит с пассажироперевозками в Томске

Власти Томска опасаются, что еще ряд перевозчиков могут расторгнуть контракт на пассажироперевозки. Ранее «ушел» перевозчик по маршруту 25/52. Сейчас власти города опасаются, что будет расторгнут контракт и по 22 маршруту. В мэрии Томска анонсировали принятие кадрового решения из-за критической ситуации в городе с общественным транспортом. Читать больше

Генетики ТГУ найдут способ обезвредить клещей, отредактируя их ДНК

Ученые с кафедры генетики и клеточной биологии совместно с кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ исследуют микробиоту клещей. Исследователи определят микроорганизмы, которые наиболее часто встречаются в кишечнике паукообразных, инфицированных клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями. Микробов генетики модифицируют с помощью технологий инженерной биологии и снизят благодаря этому численность зараженных клещей. Подробнее

Власти рассказали, где в Томской области отремонтируют дороги в 2022 году

Томская область в 2022 году по национальному проекту планирует отремонтировать 240 км региональных дорог, сообщает пресс-служба обладминистрации. Заказчик уже приступил к аукционам по определению подрядных организаций. Какие улицы отремонтируют по плану?

В Томском ТЮЗе загорелся щиток, мужчина получил ожоги

Вечером 7 октября в одном из помещений ТЮЗа загорелся щиток. По сообщению МЧС, проводка загорелась в щитовой на 3 этаже, площадь пожара составила 2 метра.

При пожаре пострадал 50-летний мужчина. Он получил ожоги 30% поверхности тела и был госпитализирован в ОКБ. В областном департаменте здравоохранения его состояние назвали удовлетворительным.

Депутаты гордумы выделили деньги на тушение горящего мусорного полигона под Томском

Депутаты Думы Томска большинством голосов выделили деньги на ликвидацию пожара на полигоне твердых бытовых отходов. При этом, часть депутатов высказалась против. Подробнее

Минюст России внес в список иноагентов девять журналистов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иногентов девять журналистов и три компании. Среди них директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, журналисты Татьяна Вольтская, Андрей Захаров, Екатерина Клепиковская, Роман Перл, Евгений Симонов, Елена Соловьева, Даниил Сотников и Елизавета Сурначева. Также в реестр включили ООО «МЕМО», американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation, являющаяся владельцем интернет-издания mnews.world, а также зарегистрированную в Нидерландах компанию Stichting Bellingcat. Читать больше

В Томской области, в Забайкалье и на Алтае остановлены полеты в малые аэропорты

Авиакомпания «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») приостановила полеты в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности. Согласно постановлению правительства № 1603 от 5 октября 2020 года, малые аэропорты обязаны работать только при соблюдении определенных требований, среди которых установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие. Малым аэропортам эти требования выполнить невозможно. Читать больше

Больше 100 кг кормов собрали томичи для бездомных животных в рамках акции ТВ2

В рамках проекта помощи бездомным животным ТВ2 помогает кошкам найти дом, а зооволонтерам — содержать питомцев, которые находятся в частных приютах Томска. На этой неделе мы подвели итоги второй виртуальной выставки кошек. Читать (псс, благодаря этой акции теперь у восьми котиков есть любящие хозяева)

«Люди с трудом выносят друг друга». Автор пьес «Сережа очень тупой» и «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов об абсурде в жизни и творчестве

В конце сентября в Театре Драмы состоялась премьера спектакля «Сережа очень тупой», который еще до выхода наделал много шума в Томске и не только. Казус с внезапным исчезновением афиши к спектаклю попал даже в повестку федеральных СМИ. В соцсетях появились сообщения о том, что афишу сняли со здания театра по приказу губернатора Сергея Жвачкина. В Томской администрации это назвали фейком. Самой постановке повышенное внимание пошло в плюс — билеты на первый показ были раскуплены задолго до премьеры. Лариса Муравьева поговорила с автором пьесы — писателем, драматургом и поэтом Дмитрием Даниловым — об абсурде в жизни и творчестве, о несвободе и о том, что нового открыла пандемия в людях. Читать историю

ТЫМ. Путешествие в центр России

Ванжиль-Кынак — самая отдаленная метеостанция Томской области, куда невероятно сложно добраться. Там живет семейная пара, оторванная от всего мира 11 месяцев в году. Продукты и все необходимое завозят им раз в год по большой воде. На этом же катере в мае был доставлен бензин для нашей экспедиции, так как заправок там нет. В итоге все получилось, съемочная группа ТВ2 добралась практически до самой границы с Красноярским краем. Было много приключений. Спойлер: журналист Юлия Корнева теперь на Тыме известный рыбак! Читайте историю Смотрите фильм

Анна Подгорная (Касперович) в суде: В мэрии существовал общий фон, связанный с «Томским пивом»

Анна Подгорная (Касперович) начала давать показания по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Сегодняшний приход бывшего начальника департамента архитектуры и строительства Томска был неожиданным: изначально заявляли совсем других свидетелей, но планы неожиданно для всех поменялись. Читать подробнее

Вера Павлова: Люди — слезы Бога

Вера Павлова - поэтесса с мировым именем, стихи которой переведены на 25 языков. В наш город она приехала со «Снежным шоу», в котором работает ее муж, клоун Николай Терентьев. В инста-эфире ТВ2 мы поговорили с Верой Павловой не только про ее стихи, но и о пандемии, буддизме, сексуальной революции. И о том, сможет ли когда-нибудь снова поэзия собирать стадионы. Читать интервью

«Намек на светлое будущее»: что общественники думают о состоянии городской среды в Томске