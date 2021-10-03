Главные новости недели по версии ТВ2

В Томской области продлили действующий режим ковидных ограничений до 1 декабря

Работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.

В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение.

На сегодняшний день режим ограничений остается прежним: при посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.

Пострадавший в массовом ДТП на Пушкинской развязке погиб. Он был сотрудником томской ДПС

За утро понедельника в Томске, по данным регионального УМВД, произошло 34 ДТП. «Яндекс.Пробки» оценивал утренние заторы в городе в десять баллов. Пробки были на Иркутском тракте, на улицах Пушкина, Рабочей, Мичурина, Клюева, Осенней, Балтийской, 79-й Гвардейской Дивизии, улице Елизаровых, Пушкинской развязке и Богашевском тракте.

Произошло несколько массовых ДТП. Одно из них на Пушкинской развязке, где столкнулись сразу семь автомобилей. В аварии на развязке пострадали три человека. Двое пострадавших получили амбулаторную помощь и в госпитализации не нуждались. Третий — сотрудник ДПС Алексей Махов — скончался в больнице от полученных травм.

«ТомскСАХ» не успело обработать улицы города в ночь на понедельник из-за резкого похолодания. Сейчас, несмотря на то, что компания еще работает по летнему графику до 15 октября, «ТомскСАХ» организовало дежурство пескоразбрасывающей техники.

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