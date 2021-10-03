Главные новости недели по версии ТВ2

В Томской области продлили действующий режим ковидных ограничений до 1 декабря
Оперштаб продлил действующий в Томской области режим ограничений до 1 декабря.
На сегодняшний день режим ограничений остается прежним: при посещении общественных мест, включая торговые центры, пункты питания, иные учреждения сферы услуг и образования необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски для защиты органов дыхания, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.
В общественном транспорте, включая легковое такси, соблюдение масочного режима также обязательно.
В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих в учреждение.
Работодатели также должны обеспечить проведение дезинфекции помещений, измерение температуры работникам, отстранять от работы сотрудников с признаками респираторного заболевания.
Пострадавший в массовом ДТП на Пушкинской развязке погиб. Он был сотрудником томской ДПС
За утро понедельника в Томске, по данным регионального УМВД, произошло 34 ДТП. «Яндекс.Пробки» оценивал утренние заторы в городе в десять баллов. Пробки были на Иркутском тракте, на улицах Пушкина, Рабочей, Мичурина, Клюева, Осенней, Балтийской, 79-й Гвардейской Дивизии, улице Елизаровых, Пушкинской развязке и Богашевском тракте.
Произошло несколько массовых ДТП. Одно из них на Пушкинской развязке, где столкнулись сразу семь автомобилей. В аварии на развязке пострадали три человека. Двое пострадавших получили амбулаторную помощь и в госпитализации не нуждались. Третий — сотрудник ДПС Алексей Махов — скончался в больнице от полученных травм.
«ТомскСАХ» не успело обработать улицы города в ночь на понедельник из-за резкого похолодания. Сейчас, несмотря на то, что компания еще работает по летнему графику до 15 октября, «ТомскСАХ» организовало дежурство пескоразбрасывающей техники.
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Не хватает людей и техники: как «ТомскСАХ» готовится к зиме
«ТомскСАХ» подготовило к зиме почти 97% техники, которая имеется в штате: это 142 единицы техники из 147 (пять машин не готовы к зиме, так как еще находятся в работе для летнего содержания дорог). Также компания заготовила свыше 33 тысяч тонн противогололедных материалов. Главная проблема, которую предстоит решить предприятию, — нехватка людей.
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Оппозиционера Игоря Кузнецова этапировали из Томска в Москву
Оппозиционного блогера Игоря Кузнецова этапировали из томского СИЗО в Москву. Об этом ТВ2 сообщил руководитель ОНК Иван Шевелев.
«Игорь Кузнецов в Москве, в СИЗО-5, доставили самолетом в понедельник. Это очень редкий случай, когда заключенного так быстро и тем более самолетом, этапируют в Москву», — рассказал Иван Шевелев.
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Избирком утвердил состав Думы Томской области. Кто в него вошел
Избирком официально зарегистрировал итоги выборов депутатов областной Думы. В результате, самой многочисленной остается фракция "Единой России" — 19 мандатов по округам и восемь по спискам. Также в облдуму по округам прошли представитель КПРФ Павел Юденко и лидер региональных эсеров Галина Немцева.
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«В Томской области еще не встречалось подобное»: археологи ТГУ нашли редкие артефакты эпохи неолита на острове Няша
Сотрудники Музея истории, археологии и этнографии Сибири имени В.М. Флоринского во время экспедиции на остров Няша обнаружили редкие предметы эпохи неолита. Доступ к артефактам стал возможным благодаря тому, что в сентябре этого года вода в Томи опустилась до исторического минимума. По предварительным оценкам археологов, возраст артефактов около 6-8 тысяч лет, а совокупный вес найденного — около 100 килограммов.
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Суд приговорил бывшего начальника томской ФССП к трем годам колонии
Октябрьский районный суд признал виновным бывшего главу томского управления ФССП Ивана Конгарова в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.
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Вакцинированные от ковида томичи смогут получить скидки в магазинах, аптеках и театрах
Жители Томской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, смогут воспользоваться скидками в магазинах, аптеках и учреждениях культуры, сообщает пресс-служба администрации региона. Для этого потребуется только предъявить сертификат.
Таким образом, с 1 октября при предъявлении сертификата и документа, удостоверяющего личность, томичи смогут приобрести билеты на спектакли в ТЮЗе и Томском театре драмы со скидкой 10%. Аналогичной скидкой уже могут воспользоваться посетители Томского областного художественного музея при посещении постоянной экспозиции. Приобрести товары и лекарственные препараты со скидкой 5% можно в магазинах сетей «Ронокс», «Милослава», а также в сетях «Сибирская аптека» и «Губернская аптека».
Запасаемся терпением и водой: в октябре томичи почти на сутки останутся без холодного водоснабжения
С 22:00 13 октября до 20:00 14 октября большая часть Томска останется без холодной воды, сообщает «Томскводоканал». Отключение будет связано с ремонтными работами по переврезке водопроводной линии и замене запорной арматуры на различных участках водопровода.
Посмотреть адреса, где не будет воды, можно тут.
Истории недели
Северчане привыкли жить за колючей проволокой - так они чувствуют себя в безопасности. Раньше Северск или, как его обычно называли, Почтовый (от «Пятый почтовый ящик», на который надо было адресовать письма) был одним из главных российских центров по производству ядерного оружия. Северск сформировался вокруг Сибирского химического комбината (СХК) - он был сутью города. Шутили, что «почтовские» светятся в темноте от радиации. Больше пяти лет назад военное производство закрыли. Как теперь живут в Северске?
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В рамках полномочий? Что происходит в суде над мэром Томска Иваном Кляйном
В Советском районном суде продолжается рассмотрение дела арестованного мэра Томска Ивана Кляйна. На этой неделе допрашивали очередных свидетелей, среди которых сотрудники мэрии и Роспотребнадзора. На прошлой же в суде давали показания, в том числе, бывший заместитель мэра Александр Цымбалюк и экс-депутат Думы Томска Лариса Сорокова. Рассказываем, о чем шла речь в суде.
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